Sinteza piețelor: Europa recuperează teren🔼 Vor determina datele CPi din Zona Euro majorarea ratei dobânzii de către BCE?

Indicele Euro Stoxx 50 a deschis ședința în creștere cu 0,60%, în timp ce DAX a înregistrat un avans de 0,55% — piețele bursiere europene se îndreaptă spre creșteri, în ciuda așteptărilor tot mai mari privind o majorare a ratei dobânzii de către BCE, principalele factori ai acestor creșteri fiind o revenire puternică a acțiunilor din sectorul tehnologic și prețurile ușor mai scăzute ale petrolului. Datele preliminare publicate astăzi de Eurostat au confirmat că inflația în Zona Euro a accelerat la 3,2% față de aceeași perioadă a anului trecut în luna mai (în creștere de la 3,0% în aprilie) — peste ținta BCE și cel mai ridicat nivel din ultimii peste 2 ani și jumătate — inflația de bază urcând la 2,5%, iar inflația serviciilor la 3,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Așteptările pieței privind o majorare a ratei dobânzii BCE cu 25 de puncte de bază încă de la ședința din 11 iunie au crescut, iar membrul Consiliului guvernatorilor, Rehn, a descris o potențială mișcare ca fiind o „majorare preventivă”, confirmând că așteptările privind inflația rămân ancorate. Energia reprezintă cea mai mare parte a accelerării inflației — componenta energetică a crescut cu 10,9% față de aceeași perioadă a anului trecut în luna mai — determinată de conflictul din Orientul Mijlociu. Piața swap-urilor evaluează probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii la ședința din 11 iunie la 97% Dintre sectoarele din Euro Stoxx 50, telecomunicațiile (+4,72%) și tehnologia (+2,17%) au înregistrat cele mai bune performanțe, în timp ce sectorul industrial (+1,31%) și cel financiar (+1,03%) au contribuit, de asemenea, la o creștere semnificativă. Energia (–1,12%) și sănătatea (–0,80%) au încheiat ziua pe minus — cea din urmă din cauza veștilor negative venite de la companiile de biotehnologie. Informații despre companii Prosus a înregistrat cea mai mare creștere din cadrul indicelui Euro Stoxx 50, cu un salt de 10,73%. Autoritățile antitrust ale UE au acordat companiei Prosus un termen suplimentar — la cererea Naspers — pentru a-și îndeplini obligația de a-și reduce semnificativ participația în Delivery Hero, aceasta fiind una dintre condițiile legate de achiziția Just Eat Takeaway în 2025. Noul termen rămâne confidențial.

Infineon Technologies a crescut cu 5,27% pe parcursul zilei, ducând câștigul său impresionant de la începutul anului la +125,7% — compania este liderul detașat al indicelui în acest an, iar creșterea înregistrată de producătorii de cipuri este determinată de cererea în creștere pentru centrele de date și inteligența artificială; prin comparație, STMicroelectronics a înregistrat astăzi o creștere de peste 8% după ce și-a dublat previziunile privind veniturile pentru centrele de date.

Deutsche Post a crescut cu 3,55%, atingând cel mai înalt nivel din ultimii patru ani — impulsul a venit de la Kepler Cheuvreux, care și-a îmbunătățit ratingul la „cumpărare”, citând volumul robust de transport al companiei ca indicator cheie.

British American Tobacco a scăzut cu 3,8%, prelungindu-și seria de pierderi de șapte zile — o actualizare a cifrelor de vânzări a arătat că, consumatorii se îndreaptă către produse mai ieftine, ceea ce afectează marjele companiei și pune în umbră prognoza anuală menținută și creșterea din categoriile fără fum.

Rheinmetall a scăzut cu 3,24% după creșteri puternice anterioare — producătorul de arme se corectează după o creștere legată de cursa înarmărilor; de la începutul anului, acțiunea este încă în scădere cu 24,5%, chiar dacă compania continuă să beneficieze de bugetele crescute pentru apărare din Europa.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."