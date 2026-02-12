Acțiunile CME la un nivel record 📈 Cel mai mare beneficiar al creșterii activității pieței?

Acțiunile CME Group (CME.US) se tranzacționează în prezent la un nivel record, aproape de 300 USD pe acțiune, și au crescut cu peste 10% de la începutul anului, pe fondul unei situații mixte pe Wall Street. Acțiunile sunt susținute de o puternică participare instituțională pe piață, de importanța sistemică crescândă a bursei și de noi produse care oferă perspective de îmbunătățire a dinamicii creșterii veniturilor. Compania beneficiază atât de volatilitatea ridicată și de volumele record de pe piața metalelor (în calitate de proprietar al COMEX), cât și de poziționarea puternică în domeniul mărfurilor agricole (CBOT), de tranzacționarea Bitcoin și Ethereum (unde este lider incontestabil) și de alte instrumente derivate pe criptomonede.

CME beneficiază, de asemenea, de volume foarte mari de tranzacționare pe piața titlurilor de stat americane, precum și pe contractele futures pe indicele bursier S&P 500 (E-mini). Ar putea contractele futures pe metale rare să determine creșterea CME? Ieri, operatorul bursei din Chicago a declarat că lucrează la primul contract futures din lume pentru metale rare - potrivit surselor Reuters, proiectul se va concentra pe neodim și praseodim (NdPr). Obiectivul contractului este de a permite guvernelor, companiilor și băncilor să se protejeze împotriva expunerii pe piața metalelor rare, care este în prezent dominată de China.

ICE ia în considerare, de asemenea, un produs similar, dar, potrivit a două surse, acesta se află într-un stadiu de dezvoltare mai timpuriu decât CME.

Pământurile rare (17 elemente) sunt esențiale pentru tranziția energetică, electronică și sectorul apărării; NdPr sunt deosebit de importante, deoarece sunt utilizate pentru a produce magneți permanenți care se regăsesc, printre altele, în motoarele vehiculelor electrice, turbine eoliene, avioane de vânătoare și drone.

Sursele subliniază că un astfel de instrument este în prezent o „piesă lipsă” din perspectiva piețelor și a gestionării riscurilor lanțului de aprovizionare.

Decizia de a lansa contractul nu a fost încă luată, iar principalul obstacol este faptul că pământurile rare sunt nelichide și reprezintă o piață relativ mică în comparație cu alte metale tranzacționate pe bursele de futures.

Subiectul capătă importanță pe măsură ce Occidentul intensifică eforturile de creștere a producției de minerale critice – SUA au creat un bloc comercial preferențial cu aliații și au lansat o rezervă strategică în valoare de aproximativ 12 miliarde de dolari.

Prețurile NdPr sunt stabilite în prezent în principal în China și se reflectă în indici ai agențiilor precum Fastmarkets, Benchmark Mineral Intelligence și Shanghai Metals Market.

În China, există două burse spot pentru pământuri rare (Ganzhou Rare Metal Exchange și Baotou Rare Earth Products Exchange), iar Guangzhou Futures Exchange a semnalat planuri de lansare a contractelor futures pentru pământuri rare. Ce a raportat compania pentru Q4 2025? Rezultatele pentru Q4 2025 au fost, în general, în conformitate cu așteptările pieței. CME a evidențiat o creștere generalizată a activității în toate clasele de active și o pondere în creștere a investitorilor de retail (volum mai mare, printre altele, în rate de dobândă, energie, metale, produse agricole și criptomonede). Cifre cheie: venituri de 1,65 miliarde USD (față de consensul de 1,64 miliarde USD; +8,1% față de anul precedent), EPS ajustat de 2,77 USD (față de prognoza de 2,74 USD), EBITDA ajustat de 1,13 miliarde USD (în conformitate cu așteptările; marjă de 68,6%), marjă operațională de 61,8% (similară cu cea de anul trecut), capitalizare de piață de aproximativ 110 miliarde USD.

Ce a indicat conducerea ca fiind „motor” al trimestrului? Noile așa-numite „contracte de eveniment” și activitatea puternică de vânzări/comerț cu amănuntul în domeniul microproduselor. Compania a subliniat, de asemenea, diversificarea bazei sale de clienți și condițiile solide atât în segmentul instituțional, cât și în cel de retail, pe fondul volatilității ridicate. Concluzii cheie din conferința cu analiștii Rezistența bazei de clienți în contextul volatilității și al modificărilor marjei: conducerea a indicat o cerere solidă atât din partea clienților retail, cât și a celor instituționali, cu o creștere a interesului deschis și a volumelor, considerate dovezi ale unui „ecosistem sănătos”.

Piețele de predicție și riscurile de reglementare: au fost ridicate întrebări cu privire la implicarea CME și supravegherea juridică; compania a subliniat o abordare prudentă și o concentrare asupra produselor din cadrul CFTC (bazate pe swap).

Modificări de prețuri și impactul asupra claselor de active: CME a vorbit despre creșterea diversificată a veniturilor din datele de piață, ajustări selective ale comisioanelor (inclusiv pentru metale și microproduse) și o revizuire a programelor de stimulare.

Durabilitatea veniturilor din datele de piață în era AI + randamentul capitalului: conducerea a susținut că datele proprietare rămân esențiale pentru strategiile clienților; subiectul răscumpărărilor a fost legat de utilizarea fondurilor (inclusiv dintr-o tranzacție în Austria) pentru răscumpărarea de acțiuni.

Migrarea către Google Cloud și costuri: compania a raportat progrese, iar cheltuielile viitoare pentru tehnologie sunt de așteptat să fie incluse în orientările generale, pe măsură ce costurile „vechi” sunt eliminate treptat. Graficul prețului acțiunilor CME (CME.US), interval D1 Sursa: xStation 5 Evaluarea CME Evaluarea CME, măsurată prin raportul standard preț/câștig, nu pare excesiv de exigentă (P/E în jur de 28, P/E forward 25), având în vedere marjele ridicate ale afacerii, predictibilitatea relativ puternică a creșterii și un anumit grad de „reziliență”, deoarece compania câștigă în principal din volumele de tranzacționare — nu din direcția indicilor sau din evoluția prețurilor activelor individuale. În ultimii cinci ani, creșterea medie anuală a profitului a atins 14%, iar dacă acest ritm s-ar menține în următorii cinci ani, cu o marjă netă similară, putem afirma în mod rezonabil că creșterea prețului acțiunilor nu este încă decuplată de fundamentele CME. Diferența dintre ROIC și WACC indică faptul că firma se concentrează pe crearea de valoare pentru acționari și oferă un randament mediu anual al dividendelor de aproximativ 2%. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Research Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Research

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."