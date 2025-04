Acțiunile companiilor de cărbune din SUA au crescut ca urmare a ordinului executiv al lui Trump 📈 Peabody Energy a crescut cu 17% în premarket

Acțiunile Peabody Energy (BTS.US) și ale altor companii americane producătoare de cărbune cresc astăzi în premarket, în condițiile în care președintele Trump a semnat ordine executive menite să stimuleze producția și utilizarea cărbunelui în SUA după ani de declin. Acțiunile companiei se tranzacționează cu 17% mai sus înainte de deschiderea ședinței de pe Wall Street. Trump a subliniat că cărbunele este o resursă energetică strategică cheie, rezistentă la toți factorii, de la climă la război. Recent, compania a anunțat că ia în considerare o ofertă de achiziție a activelor de cărbune de la Anglo Gold pentru 3,7 miliarde de dolari. Peabody Energy a avertizat în februarie că cererea de cărbune din SUA nu a cunoscut încă revenirea așteptată care ar putea veni din creșterea nevoilor energetice interne. De asemenea, compania continuă să mențină legături cu entități chineze. Peabody Energy a raportat că, în 2024, China și-a majorat importurile totale de cărbune la 543 de milioane de tone metrice, o creștere de 14% față de 2023. Redirecționarea producției către piața internă ar putea servi drept un catalizator strategic important pentru companie, necesar pentru o redresare. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Acțiunile Peabody Energy (BTS.US) Acțiunile companiei sunt susceptibile de a se redresa puternic astăzi de la cele mai scăzute niveluri de la sfârșitul anului 2021 - începutul anului 2022. Cu toate acestea, încă se tranzacționează cu aproape 80% sub EMA de 200 de zile, care se situează la aproximativ 20 de dolari. Sursa: xStation 5 Profiturile și marjele companiei au fost supuse unei presiuni semnificative în ultimele trimestre. Redirecționarea producției către piața americană ar putea să-i îmbunătățească profitabilitatea Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."