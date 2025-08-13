Rigetti Computing – Noul lider pe piața cuantică?

Compania Rigetti Computing, cu sediul în California, este un inovator în domeniul calculului cuantic – o modalitate complet nouă de procesare a informațiilor. Aceasta este o tehnologie controversată: pentru mulți, ea reprezintă un salt uriaș, dar încă doar potențial, în dezvoltarea tehnologică, în timp ce alții sunt convinși că este o fundătură pentru tehnologia informatică. Percepția asupra companiei va depinde în mare măsură de opinia potențialilor investitori cu privire la tehnologia cuantică și la acțiunile din domeniul tehnologic în general. Fiecare investitor dorește să găsească următorul Palantir sau Nvidia, dar puțini sunt dispuși să accepte riscurile asociate investițiilor într-o astfel de companie.

Ce oferă Rigetti?

Unul dintre produsele emblematice ale companiei este sistemul „Pioneer” — o platformă integrată de tehnologie cuantică end-to-end. Potrivit companiei, aceasta proiectează și controlează fiecare etapă și element, de la proiectarea cipurilor cuantice până la furnizarea accesului la tehnologia sa cuantică în cloud. Acest cloud cuantic este o altă realizare majoră și un motiv de mândrie pentru companie.

Acesta permite organizațiilor să se integreze cu sistemele de calcul cuantic și să profite de capacitățile lor unice fără a fi nevoie să dețină întreaga infrastructură hardware și personalul necesar pentru operarea unor astfel de sisteme. Printre partenerii săi notabili se numără NASA și Microsoft. Parteneriatul cu Microsoft permite accesul la distanță la computerul cuantic modular al Rigetti — Cepheus-1-36Q — prin intermediul serviciului Azure Quantum.

RGTI.US (interval zilnic)

Acțiunile companiei au crescut recent cu aproape 30% după anunțarea unui alt moment important. În mod remarcabil, acțiunile au crescut cu peste 1.800% de la începutul acestui an. Cu toate acestea, aceasta reprezintă „doar” un câștig de 63% față de oferta publică inițială din 2021. Pentru oricine este interesat de companie, raportul privind rezultatele financiare din noiembrie este o lectură obligatorie.



Sursa: xStation5

Din punct de vedere financiar, Rigetti nu este nici mai bună, nici mai rea decât concurenții săi din sectorul calculului cuantic sau decât standardele start-up-urilor din domeniul tehnologic. Cu toate acestea, rezultatele de ieri nu au fost la înălțimea așteptărilor. Compania a înregistrat pierderi operaționale de peste 19 milioane de dolari și, mai îngrijorător, vânzările au scăzut cu 40%. Veniturile au fost, de asemenea, dezamăgitoare, ajungând la 1,8 milioane de dolari, față de 1,87 milioane de dolari cât se aștepta. Acțiunile au reacționat inițial cu o volatilitate ridicată, dar s-au stabilizat ulterior în jurul valorii de 16 dolari pe acțiune.

Optimismul investitorilor ar putea fi susținut de previziunile de vânzări ale Bloomberg, care estimează vânzări record în trimestrul IV al anului 2025. Sentimentul analiștilor de pe Bloomberg Finance este, de asemenea, pozitiv. Deși compania rămâne mică și nu este acoperită pe scară largă de analiști, toate recomandările actuale sunt pozitive. Țintele de preț variază între 18 și 20 dolari pe acțiune, ceea ce implică un potențial de creștere de câteva zeci de procente.

Oportunități, riscuri și viitor

Compania — și întregul sector — se confruntă cu provocări semnificative. Cea mai mare dintre acestea este tehnologia cuantică în sine: ezoterică, misterioasă și departe de a fi intuitivă.

Aplicațiile sale în viața de zi cu zi și în afaceri rămân incerte. Rigetti susține că, până în 2040 , tehnologia cuantică ar putea genera o valoare de până la 850 de miliarde de dolari , în timp ce piața componentelor și a software-ului cuantic ar putea valora 90-170 de miliarde de dolari (pe baza evaluărilor actuale). Pentru a avea o idee despre amploarea acestui fenomen, întreaga piață a jocurilor video valorează în prezent aproximativ 250 de miliarde de dolari .

Un alt risc este concurența . Rigetti nu este singura companie americană care lucrează în domeniul calculului cuantic. Cu toate acestea, acest risc este parțial compensat de faptul că tehnologia cuantică necesită adesea o specializare ridicată și adaptare la aplicații de nișă, ceea ce limitează concurența directă în cadrul sectorului.

Riscul nediscutat

Un risc potențial rar discutat în analizele sectorului cuantic este

amenințarea pe care tehnologia o reprezintă pentru întregul domeniu al criptografiei