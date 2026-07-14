Acțiunile companiilor de software scad pe fondul îngrijorărilor legate de cheltuielile companiilor 🚩 Microsoft înregistrează o scădere de 3%

- Acțiunile companiilor de software scad înainte de deschiderea pieței din SUA
- IBM avertizează că clienții corporativi reduc cheltuielile cu software-ul
- Investitorii se tem că întreaga industrie ar putea intra într-o perioadă de încetinire a ritmului de creștere a comenzilor noi
- Acțiunile companiilor de software scad înainte de deschiderea pieței din SUA
- IBM avertizează că clienții corporativi reduc cheltuielile cu software-ul
- Investitorii se tem că întreaga industrie ar putea intra într-o perioadă de încetinire a ritmului de creștere a comenzilor noi
Acțiunile companiilor de software și consultanță înregistrează o scădere bruscă după ce IBM a publicat rezultatele preliminare pentru al doilea trimestru, care nu au îndeplinit așteptările nici în ceea ce privește veniturile, nici în ceea ce privește profitul. Mai important, IBM a evidențiat o schimbare vizibilă în comportamentul clienților corporativi, pe care investitorii au interpretat-o ca un potențial semnal de alarmă pentru piața mai largă a software-ului pentru întreprinderi.
Printre cele mai mari scăderi se numără:
- IBM: peste -20%
- Accenture: aproximativ -8%
- Cognizant: aproximativ -7%
- ServiceNow: aproximativ -7%
- Salesforce: aproximativ -5%
- Workday: aproximativ -5%
- Adobe, HubSpot, Datadog și Microsoft: peste -3%
Companiile își redirecționează cheltuielile de la software către infrastructura AI
Dincolo de rezultatele financiare dezamăgitoare, piața s-a concentrat în primul rând pe comentariile făcute de Arvind Krishna, CEO-ul IBM, cu privire la comportamentul clienților spre sfârșitul lunii iunie. Potrivit IBM, mulți clienți din sectorul enterprise au început să-și redirecționeze bugetele IT de la software, servicii IT tradiționale și proiecte de transformare digitală către servere, sisteme de stocare și cipuri de memorie, în efortul de a-și asigura hardware-ul esențial înainte ca prețurile să crească și mai mult.
Principalul factor care stă la baza acestei tendințe este penuria globală continuă de memorie HBM și DRAM. Cererea masivă din partea hiperscalerilor și investițiile în infrastructura AI continuă să determine creșterea prețurilor pentru componentele cheie ale centrelor de date. Ca urmare, întreprinderile alocă o parte din ce în ce mai mare din bugetele lor IT achizițiilor de hardware, lăsând mai puțin capital disponibil pentru licențe de software, abonamente SaaS, servicii de consultanță și implementări de software nou.
Piața se teme de o încetinire mai amplă în sectorul software-ului pentru întreprinderi
Pentru investitori, principala preocupare este că această problemă s-ar putea extinde mult dincolo de IBM. Dacă întreprinderile continuă să realoce capitalul de la software către infrastructura AI, companiile de software și de consultanță s-ar putea confrunta cu o creștere mai lentă a veniturilor în următoarele trimestre.
Aceste îngrijorări au găsit un teren propice deoarece investitorii erau deja preocupați de faptul că AI ar putea, în cele din urmă, să reducă cererea de software tradițional pentru întreprinderi și de servicii de consultanță, creând obstacole pe termen lung pentru multe companii din sector. IBM a subliniat, de asemenea, amenințările la adresa securității cibernetice, care au crescut rapid și care au distras și mai mult atenția clienților de la derularea unor proiecte IT în ultimele săptămâni ale trimestrului.
Acțiunile Microsoft (Interval D1)
Acțiunile Microsoft au scăzut cu aproximativ 7% sub media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de zile (linia roșie) și se află acum cu aproape 30% sub maximele istorice. Compania a avut un început de an dificil. După o revenire de aproximativ 10%, indicele RSI s-a redresat la 51, indicând o poziție tehnică neutră, de la care acțiunea ar putea, teoretic, să înregistreze fie o mișcare puternică de creștere, fie una de scădere.
Sursă: xStation5
Acțiunile Microsoft au înregistrat o scădere de aproximativ 20% de la începutul anului, ceea ce face ca firma să fie una dintre cele cu cele mai slabe performanțe dintre acțiunile tehnologice cu capitalizare mare de pe Wall Street, în ciuda unei îmbunătățiri semnificative a rezultatelor sale financiare față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu un raport P/E de aproximativ 23, evaluarea nu este deosebit de ridicată în raport cu media Nasdaq. Cu toate acestea, investitorii rămân îngrijorați de cheltuielile masive de capital ale companiei legate de AI, de expunerea sa la un ciclu al software-ului pentru întreprinderi care ar putea încetini precum și de investiția substanțială în OpenAI, care concurează direct cu alți dezvoltatori de top din domeniul AI, inclusiv Anthropic.
Sursă: xStation5
Goldman Sachs câștigă, Citigroup pierde: de ce piața a perceput diferit două rapoarte financiare solide
Mai grav decât bula „dot-com”: prăbușirea acțiunilor IBM
Sinteza piețelor: Europa înregistrează scăderi pe fondul escaladării tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz, piața așteaptă datele privind IPC din SUA
Sinteza piețelor: Europa înregistrează scăderi pe fondul escaladării tensiunilor din Strâmtoarea Hormuz, piața așteaptă datele CPi din SUA
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."