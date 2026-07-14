Acțiunile companiilor de software scad pe fondul îngrijorărilor legate de cheltuielile companiilor 🚩 Microsoft înregistrează o scădere de 3%

Acțiunile companiilor de software și consultanță înregistrează o scădere bruscă după ce IBM a publicat rezultatele preliminare pentru al doilea trimestru, care nu au îndeplinit așteptările nici în ceea ce privește veniturile, nici în ceea ce privește profitul. Mai important, IBM a evidențiat o schimbare vizibilă în comportamentul clienților corporativi, pe care investitorii au interpretat-o ca un potențial semnal de alarmă pentru piața mai largă a software-ului pentru întreprinderi.

Printre cele mai mari scăderi se numără:

IBM: peste -20%

Accenture: aproximativ -8%

Cognizant: aproximativ -7%

ServiceNow: aproximativ -7%

Salesforce: aproximativ -5%

Workday: aproximativ -5%

Adobe, HubSpot, Datadog și Microsoft: peste -3%

Companiile își redirecționează cheltuielile de la software către infrastructura AI

Dincolo de rezultatele financiare dezamăgitoare, piața s-a concentrat în primul rând pe comentariile făcute de Arvind Krishna, CEO-ul IBM, cu privire la comportamentul clienților spre sfârșitul lunii iunie. Potrivit IBM, mulți clienți din sectorul enterprise au început să-și redirecționeze bugetele IT de la software, servicii IT tradiționale și proiecte de transformare digitală către servere, sisteme de stocare și cipuri de memorie, în efortul de a-și asigura hardware-ul esențial înainte ca prețurile să crească și mai mult.

Principalul factor care stă la baza acestei tendințe este penuria globală continuă de memorie HBM și DRAM. Cererea masivă din partea hiperscalerilor și investițiile în infrastructura AI continuă să determine creșterea prețurilor pentru componentele cheie ale centrelor de date. Ca urmare, întreprinderile alocă o parte din ce în ce mai mare din bugetele lor IT achizițiilor de hardware, lăsând mai puțin capital disponibil pentru licențe de software, abonamente SaaS, servicii de consultanță și implementări de software nou.

Piața se teme de o încetinire mai amplă în sectorul software-ului pentru întreprinderi

Pentru investitori, principala preocupare este că această problemă s-ar putea extinde mult dincolo de IBM. Dacă întreprinderile continuă să realoce capitalul de la software către infrastructura AI, companiile de software și de consultanță s-ar putea confrunta cu o creștere mai lentă a veniturilor în următoarele trimestre.

Aceste îngrijorări au găsit un teren propice deoarece investitorii erau deja preocupați de faptul că AI ar putea, în cele din urmă, să reducă cererea de software tradițional pentru întreprinderi și de servicii de consultanță, creând obstacole pe termen lung pentru multe companii din sector. IBM a subliniat, de asemenea, amenințările la adresa securității cibernetice, care au crescut rapid și care au distras și mai mult atenția clienților de la derularea unor proiecte IT în ultimele săptămâni ale trimestrului.

Acțiunile Microsoft (Interval D1)

Acțiunile Microsoft au scăzut cu aproximativ 7% sub media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de zile (linia roșie) și se află acum cu aproape 30% sub maximele istorice. Compania a avut un început de an dificil. După o revenire de aproximativ 10%, indicele RSI s-a redresat la 51, indicând o poziție tehnică neutră, de la care acțiunea ar putea, teoretic, să înregistreze fie o mișcare puternică de creștere, fie una de scădere.

Sursă: xStation5

Acțiunile Microsoft au înregistrat o scădere de aproximativ 20% de la începutul anului, ceea ce face ca firma să fie una dintre cele cu cele mai slabe performanțe dintre acțiunile tehnologice cu capitalizare mare de pe Wall Street, în ciuda unei îmbunătățiri semnificative a rezultatelor sale financiare față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu un raport P/E de aproximativ 23, evaluarea nu este deosebit de ridicată în raport cu media Nasdaq. Cu toate acestea, investitorii rămân îngrijorați de cheltuielile masive de capital ale companiei legate de AI, de expunerea sa la un ciclu al software-ului pentru întreprinderi care ar putea încetini precum și de investiția substanțială în OpenAI, care concurează direct cu alți dezvoltatori de top din domeniul AI, inclusiv Anthropic.

Sursă: xStation5