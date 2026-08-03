Calendar economic: Ce ar putea influența piața în această săptămână? (03.08.2026)

Săptămâna trecută a fost plină de reuniuni ale principalelor bănci centrale. Rezerva Federală, Banca Angliei și Banca Japoniei au decis toate să mențină ratele dobânzilor la nivelurile actuale. Decizia Rezervei Federale a atras, în mod firesc, cea mai mare atenție. Piața se aștepta la o comunicare mai decisivă din partea președintelui Fed, care a evitat încă o dată să facă remarci care ar putea fi interpretate ca orientări privind politica monetară viitoare, ceea ce a dus la o vânzare masivă a monedei americane. Vinerea aceasta reprezintă un alt test pentru dolar, odată cu publicarea datelor NFP privind piața muncii din SUA. Din punct de vedere al datelor macroeconomice, acesta va fi cel mai important indicator al zilelor următoare. Între timp, vor fi publicate și alte date privind piața muncii din SUA: JOLTS (marți), ADP (miercuri), precum și cererile săptămânale de șomaj (joi). Așteptăm cu interes și sezonul raportărilor financiare. Printre evenimentele importante ale acestei săptămâni se numără: Luni: Palantir, Snap, Trump Media & Technology, ON Semiconductor

Marți: AMD, Lucid Group, Pfizer, SpaceX, Spotify, McDonald's

Miercuri: Walt Disney, Shopify, Uber, Beyond Meat, Eli Lilly, SanDisk

Joi: Airbnb

Vineri: Under Armour, Take-Two Interactive, Wendy's 🌏 Publicații macroeconomice cheie După o săptămână plină de reuniuni importante ale băncilor centrale, ne așteptăm la o pauză mai lungă în ceea ce privește politica monetară. Doar Banca Națională a Cehiei (CNB) se va reuni săptămâna aceasta (joi) și este puțin probabil să modifice nivelurile dobânzilor. După cum am menționat, în ceea ce privește datele macroeconomice, atenția se va concentra în principal pe raportul NFP de vineri. Date suplimentare mai slabe decât așteptările ar putea susține o reevaluare acomodativă a traiectoriei preconizate a dobânzilor Fed. În prima jumătate a săptămânii, ne așteptăm în principal la revizuiri ale indicatorilor PMI. Deoarece acestea sunt revizuiri și nu valori preliminare, potențialul lor de a declanșa volatilitate este relativ modest. O excepție în acest sens au reprezentat datele RatingDog din China, care sunt publicate puțin mai târziu decât restul; prima valoare pentru luna iulie a fost publicată peste noapte. China Indicele PMI RatingDog din iulie pentru sectorul manufacturier a surprins în sens negativ (50,9 față de un consens de 52). Merită menționat faptul că indicatorii PMI din China sunt publicați de două instituții diferite. S&P (RatingDog) oferă o perspectivă mai bună asupra situației întreprinderilor private mici și mijlocii, situate în principal în zona de coastă a Chinei, multe dintre acestea fiind orientate către export. NBS, pe de altă parte, ia în calcul mai multe întreprinderi mari de stat din sectoarele industriei grele și al infrastructurii, a căror producție este orientată în mod semnificativ mai mult către piața internă. Elveția Inflația a scăzut la 0,4% în iulie. Scăderea prețurilor la combustibili (în scădere cu 0,7% față de iunie) a fost un factor cheie. Indicatorul de bază, care exclude prețurile cele mai volatile la combustibili și alimente, rămâne, de asemenea, la un nivel foarte scăzut (0,3%), susținut de prețurile mai mici la îmbrăcăminte și încălțăminte. Spre deosebire de alte economii dezvoltate, o majorare a ratei dobânzii în Elveția înainte de sfârșitul anului nu reprezintă scenariul de bază al pieței. 📆 Calendar macroeconomic Luni Zona Euro: Revizuirea datelor PMI din sectorul manufacturier (iulie) Ora: 11:00 Valoare anterioară: 52

Regatul Unit: Revizuirea datelor PMI din sectorul manufacturier (iulie) Ora: 11:30 Valoare anterioară: 52,8

Statele Unite: Revizuirea datelor PMI din sectorul manufacturier (iulie) Ora: 16:45 Valoare anterioară: 53,8

Statele Unite: PMI ISM pentru sectorul manufacturier (iulie) Ora: 17:00 Valoare anterioară: 53,3 Consens: 53,9

Marți Coreea de Sud: Inflația IPC (iulie) Ora: 02:00 Valoare anterioară: 3,2% Consens: 3,1%

Statele Unite: Balanța comercială (iunie) Ora: 15:30 Valoare anterioară: -77,6 miliarde USD Consens: -73 miliarde USD

Statele Unite: Comenzi industriale (iunie) Ora: 17:00 Valoare anterioară: -1,3% Consens: +0,2%

Statele Unite: JOLTS (iunie) Ora: 17:00 Valorile anterioare: 7.594.000 Consens: 7.504.000

🗂️ Publicarea rezultatelor financiare ale companiilor TG Therapeutics ($ TGTX.US ): înainte de deschiderea pieței (BMO)

Palantir ($ PLTR.US ): după închiderea pieței (AMC)

Snap ($ SNAP.US ): după închiderea pieței (AMC)

Trump Media & Technology ($ DJT.US ): după închiderea pieței (AMC)

3D Systems ($ DDD.US ): după închiderea pieței (AMC)

ON Semiconductor ($ ON.US ): după închiderea pieței (AMC) Trei piețe de urmărit USDJPY : Estimările bazate pe datele Băncii Japoniei sugerează că s-ar fi cumpărat aproximativ 8,45 trilioane de yeni (echivalentul a circa 53 de miliarde de dolari), ceea ce ar putea reprezenta cea mai mare intervenție într-o singură zi a Băncii Japoniei din istorie. Perechea USDJPY a scăzut cu peste 4%, ajungând la niveluri de aproximativ 156, un nivel observat ultima dată la începutul lunii mai.

PETROL: Sâmbătă, am primit vești despre un atac planificat care, conform declarațiilor lui Donald Trump, urma să fie „cel mai mare de la al Doilea Război Mondial încoace”. În cele din urmă, liderii regionali l-ar fi convins că un acord era iminent, ceea ce a dus la anularea acțiunii militare. Țițeiul Brent se tranzacționează în prezent la puțin peste 83 de dolari pe baril, cu aproximativ 5% mai puțin decât acum o săptămână.

EURUSD: Dolarul continuă valul de vânzări inițiat după ședința Fed de miercuri. În această săptămână, acesta se confruntă cu un alt test important odată cu publicarea raportului NFP de vineri. Între timp, atenția se va îndrepta către datele PMI din sectorul manufacturier ISM (astăzi), raportul JOLTS (mâine), ADP (miercuri) și cererile de șomaj (joi).

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