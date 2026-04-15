Acțiunile din domeniul calculului cuantic înregistrează o creștere puternică odată cu lansarea de către Nvidia a unor modele AI cuantice open-source 📈

Acțiunile din domeniul calculului cuantic înregistrează o revenire puternică, atrăgând din nou atenția investitorilor pe piețele globale. Cea mai recentă creștere nu este doar speculativă, ci este determinată de progrese tehnologice concrete și de îmbunătățirea sentimentului macroeconomic. În special, descoperirea revoluționară a companiei Nvidia în combinarea AI cu sistemele cuantice a schimbat așteptările privind rapiditatea cu care acest sector ar putea deveni viabil din punct de vedere comercial. Ca urmare, capitalul revine într-unul dintre cele mai promițătoare domenii ale pieței tehnologice. Acțiunile din domeniul cuanticii înregistrează o creștere bruscă Marile companii americane din domeniul cuanticii au înregistrat creșteri de două cifre : IonQ (IONQ.US) D-Wave (QBTS.US) Rigetti (RGTI.US) Quantum Computing Inc. (QUBT.US)

Elanul a continuat în premarket: QBTS +8% , IONQ +4,6% , QUBT +3,7% , RGTI +5%

Raliul a coincis cu Ziua Mondială a Cuanticii , amplificând vizibilitatea și interesul investitorilor pentru acest sector. Descoperirea revoluționară a Nvidia: catalizatorul cheie Principalul factor declanșator a fost lansarea de către Nvidia a unui nou sistem AI open-source conceput pentru calculul cuantic .

Familia de modele NVIDIA Ising se concentrează pe rezolvarea a două blocaje esențiale ale industriei: Corectarea erorilor Calibrarea sistemului

Îmbunătățiri cheie ale performanței: Decodare a erorilor de până la 2,5 ori mai rapidă Precizie de până la 3 ori mai mare

Jensen Huang a subliniat că AI ar putea deveni „sistemul de operare” al mașinilor cuantice , permițând sisteme scalabile și fiabile.

Soluția include: Ising Calibration – reduce timpul de calibrare de la zile la ore Ising Decoding – optimizat fie pentru viteză, fie pentru precizie

Tehnologia este deja adoptată de jucători importanți, printre care: Atom Computing, IonQ, IQM, Fermilab Universitatea Cornell, Sandia Labs, Universitatea din Chicago

Efectul de undă global și contextul pieței Vestea a impulsionat mai întâi acțiunile cuantice asiatice , cu: Axgate și ICTK din Coreea de Sud atingând limita de +30% QuantumCTek și GuoChuang Software din China +8%+ Fixstars din Japonia câștigând aproximativ +8%

Raliul a fost consolidat de îmbunătățirea sentimentului global de risc , legat de optimismul reînnoit în jurul discuțiilor dintre SUA și Iran .

Combinația dintre factorii macroeconomici favorabili + progresul tehnologic a creat un catalizator puternic pentru influxurile de capital. De ce investitorii acordă atenție Se estimează că piața calculului cuantic va crește de la aproximativ 1,7 miliarde de dolari în prezent la peste 11 miliarde de dolari până în 2030 .

Sistemele cuantice ar putea rezolva probleme complexe exponențial mai repede decât computerele clasice , cu implicații pentru: Criptografie Securitatea datelor Simulări avansate

Acest lucru generează atât oportunități, cât și riscuri , în special în ceea ce privește viitorul criptării și al datelor sensibile. Raliul actual reflectă o trecere de la simplul entuziasm la optimismul susținut de tehnologie. Mișcarea Nvidia sugerează că calculul cuantic ar putea ajunge la aplicații practice mai devreme decât se aștepta. Cu toate acestea, sectorul rămâne unul cu risc ridicat și aflat în stadiu incipient, ceea ce înseamnă că volatilitatea va rămâne probabil ridicată, în ciuda impulsului puternic. QBTS.US (Interval D1) Sursa: xStation 5

