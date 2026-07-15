Acțiunile din sectorul AI sunt în scădere 🚩 Dell înregistrează un declin de 11%

Aspecte esențiale Acțiunile Dell au scăzut cu peste 10%, în ciuda lipsei unor știri negative directe legate de companie.

Compania este considerată pe scară largă drept unul dintre cei mai mari beneficiari ai ciclului de investiții în infrastructura AI.

Livrările globale de PC-uri au scăzut cu aproape 5% față de aceeași perioadă a anului trecut în al doilea trimestru

Acțiunile Dell Technologies au scăzut astăzi cu peste 11%, în timp ce alte companii din sectorul infrastructurii de AI, precum Micron și Sandisk, se tranzacționează, de asemenea, la prețuri mai mici, în ciuda faptului că piața americană în ansamblu rămâne ușor pozitivă. Amploarea scăderii sugerează că investitorii reacționează mai puțin la sentimentul general al pieței și mai mult la îngrijorările crescânde privind calitatea și sustenabilitatea pe termen lung a boom-ului infrastructurii de AI. Fiind unul dintre cei mai mari producători de servere de AI bazate pe tehnologia Nvidia, Dell se află direct în lanțul de aprovizionare al AI, ceea ce face ca evaluarea sa să fie extrem de sensibilă la orice schimbare a așteptărilor privind cheltuielile centrelor de date ale hiperscalerilor. Acțiunile Dell se tranzacționează în jurul valorii de 400 de dolari, înregistrând una dintre cele mai abrupte scăderi într-o singură sesiune din ultimele trimestre. Principala sursă de presiune provine din îngrijorările că hiper-scalerii ar fi construit o infrastructură de AI excesivă. Rapoartele conform cărora Meta ia în considerare închirierea capacității excedentare de antrenare și inferență AI către clienții corporativi au stârnit temeri că cererea viitoare de servere de AI ar putea încetini.

Dell este expusă în mod special la acest scenariu, deoarece produce servere de AI bazate pe tehnologia Nvidia. Orice încetinire a cheltuielilor pentru infrastructura de inteligență artificială ar afecta nu numai producătorii de cipuri, ci și integratorii de sisteme, precum Dell.

Creșterea prețurilor memoriilor reprezintă un alt factor negativ. Serverele optimizate pentru AI au deja marje brute mai mici decât afacerea tradițională de hardware a Dell, ceea ce înseamnă că, costurile mai mari ale componentelor ar putea reduce și mai mult profitabilitatea.

Activitatea persoanelor cu acces la informații privilegiate a afectat, de asemenea, sentimentul pieței. Persoanele cu acces la informații privilegiate din cadrul companiei au vândut acțiuni în valoare de aproximativ 1,56 miliarde de dolari în ultimele trei luni, fără ca acestea să fie însoțite de achiziții semnificative din partea acestora, în timp ce pe 14 iulie au fost dezvăluite încă două declarații de tip Formular 4.

Vânzarea masivă a acțiunilor Dell pare să fie determinată în principal de factori specifici companiei și sectorului. Investitorii se întreabă din ce în ce mai des dacă așteptările excepțional de ridicate privind infrastructura de AI rămân justificate după o perioadă de creștere explozivă a comenzilor și de extindere a portofoliului de comenzi restante.

Un risc pe termen scurt a apărut, de asemenea, ca urmare a recentelor actualizări Windows 11. Microsoft a suspendat temporar lansarea actualizării KB5101650 pentru anumite dispozitive Dell, după ce au fost semnalate opriri neașteptate, performanță redusă, supraîncălzire și consum excesiv al bateriei.

Problema a fost identificată ca fiind un conflict de compatibilitate între noua interfață USB-C Connection Manager a Microsoft și driverul Innovation Platform Framework al Intel, care gestionează puterea procesorului și performanța termică.

Microsoft și Dell lucrează în prezent la o soluție, așteptată în următoarele zile. Deși impactul financiar va fi probabil limitat, incidentul ar putea afecta temporar percepția asupra calității produselor Dell și ar putea crește volumul activității de asistență pentru clienți.

Investitorii încep să facă distincția între creșterea veniturilor și creșterea profitabilității. În cazul Dell, riscul principal este ca boom-ul serverelor de AI să se dovedească, în cele din urmă, mai puțin profitabil și mai puțin durabil decât se anticipase anterior. O piață a PC-urilor mai slabă nu schimbă perspectiva pe termen lung a Dell în domeniul AI Al doilea segment major de afaceri al Dell, cel al computerelor personale, se confruntă cu presiuni din cauza creșterii costurilor memoriei și stocării. Livrările globale de PC-uri au scăzut cu aproape 5% față de aceeași perioadă a anului trecut în al doilea trimestru, pe măsură ce prețurile mai mari ale componentelor au forțat producătorii să majoreze prețurile de vânzare și i-au încurajat pe clienți să amâne achizițiile. Chiar și așa, Dell a continuat să înregistreze performanțe superioare pieței în ansamblu, în timp ce serverele de AI rămân principalul motor de creștere al companiei. Livrările mondiale de PC-uri au scăzut cu 4,9% față de aceeași perioadă a anului trecut în al doilea trimestru al anului 2026, potrivit IDC, pe fondul creșterii prețurilor la memorie și stocare cu 20% până la 40%.

Costurile mai ridicate ale componentelor s-au tradus prin PC-uri mai scumpe, ceea ce a slăbit cererea și i-a determinat pe mulți clienți să-și amâne achizițiile.

Dell a livrat aproximativ 9,3 milioane de PC-uri în cursul trimestrului și și-a menținut o cotă de 14% din piața globală, demonstrând o performanță relativă mai puternică decât mulți concurenți, în ciuda condițiilor mai slabe din industrie.

Dell continuă să beneficieze de relațiile solide cu clienții din sectorul enterprise și de activitatea comercială, ceea ce permite companiei să câștige cotă de piață chiar și în contextul în care cererea de PC-uri pentru consumatori rămâne redusă.

Infrastructura de AI rămâne principalul motor de creștere al companiei Dell. În primul trimestru fiscal al anului 2027, veniturile au crescut cu 88% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 43,8 miliarde de dolari, depășind cu ușurință așteptările de pe Wall Street.

Profitul net a crescut cu 256%, ajungând la 3,44 miliarde de dolari, câștigul pe acțiune diluat conform GAAP a atins 5,24 dolari, câștigul pe acțiune ajustat s-a situat la 4,86 dolari, iar fluxul de numerar liber a totalizat aproximativ 3,2 miliarde de dolari.

Veniturile din cadrul Grupului de Soluții de Infrastructură au urcat cu 181%, ajungând la 29 de miliarde de dolari, impulsionate de cererea record pentru servere de AI și sisteme de stocare pentru întreprinderi utilizate în centrele de date de AI.

Grupul de Soluții pentru Clienți, care include divizia de PC-uri a Dell, a generat venituri de 14,6 miliarde de dolari, reprezentând o creștere de 17% față de aceeași perioadă a anului trecut, în ciuda slăbirii pieței globale a PC-urilor. În practică, Dell este în prezent trasă în două direcții diferite. Divizia sa tradițională de PC-uri se confruntă cu presiuni din partea unei cereri mai slabe din industrie și a costurilor în creștere ale componentelor, în timp ce infrastructura de AI continuă să se extindă într-un ritm care remodelează fundamental profilul financiar al companiei. Întrebarea cheie pentru investitori nu mai este dacă Dell beneficiază de pe urma AI, ci dacă creșterea actuală a serverelor de AI și a profiturilor se va dovedi suficient de durabilă pentru a justifica evaluarea premium de astăzi. Acțiunile Dell (interval zilnic) Acțiunile Dell testează astăzi limita inferioară a tendinței ascendente mai largi, retrăgându-se spre nivelul de deschidere al gap-ului pozitiv din 29 mai. Evaluarea rămâne una dintre cele mai mari provocări ale acțiunilor. Dell se tranzacționează în prezent la aproximativ 30-35 de ori câștigurile viitoare, cu mult peste producătorii tradiționali de PC-uri, precum HP. Această primă presupune că ciclul de investiții în servere de AI va continua mulți ani. Orice încetinire a cheltuielilor întreprinderilor în domeniul inteligenței artificiale, întârzieri în modernizarea infrastructurii sau creșteri suplimentare ale costurilor memoriei ar putea exercita rapid presiune asupra marjelor și ar putea reduce disponibilitatea investitorilor de a plăti astfel de multiplicatori de evaluare ridicați Sursa: xStation5

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