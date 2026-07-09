Acțiunile din sectorul apărării scad după summitul NATO 🚩 Rheinmetall scade cu 4%, KNDS își suspendă oferta publică inițială (IPO)

Acțiunile Rheinmetall (RHM.DE) au scăzut cu aproape 4% în urma summitului NATO de la Ankara, în timp ce întregul sector european al apărării se tranzacționează, de asemenea, sub presiune, în ciuda faptului că alianța și-a reafirmat angajamentul de a consolida capacitățile militare. Această evoluție ar putea indica faptul că investitorii nu mai cred în „povestea” sectorului de apărare și încep să evalueze companiile pe baza performanțelor și a fundamentelor.

Veștile bune nu înseamnă întotdeauna o creștere a prețului acțiunilor

La prima vedere, reacția pieței pare contraintuitivă. NATO a confirmat efectiv tendința pe termen lung de creștere a cheltuielilor de apărare, în timp ce cei mai mari contractori europeni din domeniul apărării continuă să se bucure de un portofoliu record de comenzi. În teorie, acțiunile Rheinmetall ar trebui să înregistreze o creștere.

Problema este că piețele evaluează viitorul, nu prezentul. O mare parte din veștile pozitive s-au reflectat deja în prețurile acțiunilor, în urma creșterii extraordinare din ultimii doi ani. Odată ce evaluările devin ridicate, investitorii încep să pună întrebări diferite: Cât de repede pot companiile să-și execute contractele? Pot menține marjele de profit? Se vor transforma angajamentele politice, în cele din urmă, în câștiguri durabile și flux de numerar liber?

Aceasta este o tranziție clasică de la tranzacționarea pe baza narațiunii la tranzacționarea pe baza indicatorilor fundamentali.

Investitorii sunt acum interesați de execuție, nu de promisiuni

Un bun exemplu este anularea de către Germania a programului de fregate F126, aflat în dificultate. Decizia Berlinului a demonstrat că nici măcar bugetele record alocate apărării nu garantează o execuție fără probleme a proiectelor militare. Procedurile de achiziții rămân îndelungate, în timp ce întârzierile și depășirile de costuri continuă să afecteze programele majore.

În urma acelui anunț, Rheinmetall a intrat în cea mai accentuată fază de corecție, slăbiciunea extinzându-se la nivelul întregului sector european al apărării. Investitorii recunosc din ce în ce mai mult că cel mai mare risc pentru contractanții din domeniul apărării nu mai este lipsa cererii, ci mai degrabă capacitatea acestora de a executa contractele în mod eficient și disponibilitatea guvernelor de a-și îndeplini planurile ambițioase de achiziții.

Un alt factor care influențează sentimentul pieței este contextul geopolitic. Președintele Donald Trump și-a exprimat recent încrederea că războiul din Ucraina s-ar putea încheia în cele din urmă, argumentând că Rusia ar putea fi nevoită, în final, să-și modereze unele dintre cererile sale. În același timp, sprijinul său pentru extinderea producției de rachete Patriot în Ucraina și pentru acordarea de garanții suplimentare de securitate sugerează că Washingtonul intenționează să negocieze dintr-o poziție de forță, în timp ce Rusia continuă să se confrunte cu provocări economice și cu progrese limitate pe câmpul de luptă.

Dacă războiul ar evolua în cele din urmă către un scenariu de conflict înghețat, unii investitori ar putea începe să se întrebe dacă actualul elan de reînarmare al Europei poate fi menținut. Creșterea deficitului bugetar și schimbarea priorităților politice ar putea reduce urgența cheltuielilor masive în domeniul apărării în următorii ani.

Suspendarea ofertei publice inițiale (IPO) a KNDS spune mai mult decât un alt raport de rezultate

Poate că cel mai clar indiciu al schimbării sentimentului investitorilor a venit din decizia KNDS de a-și suspenda IPO-ul planificat.

Compania nu și-a amânat listarea din cauza unor fundamentale slabe. Dimpotrivă, KNDS a raportat un portofoliu de comenzi de peste 33 de miliarde de euro și se așteaptă ca veniturile să crească cu aproximativ 30% anul viitor.

Problema a fost evaluarea. Acționarii au concluzionat că investitorii instituționali nu mai erau dispuși să plătească multiplii care păreau realizabili cu doar câteva luni în urmă. Această decizie s-ar putea dovedi a fi unul dintre cele mai puternice semnale de până acum că capitalul global devine mai selectiv față de acțiunile din sectorul european al apărării.

Nu este sfârșitul pieței bull, ci o nouă fază?

Acest lucru nu marchează neapărat sfârșitul pieței bull pe termen lung pentru companiile europene din sectorul apărării. Fundamentele sectorului rămân, probabil, cele mai solide de la sfârșitul Războiului Rece. Este probabil ca Europa să continue să-și majoreze cheltuielile de apărare pentru mulți ani, indiferent de evoluțiile politice pe termen scurt.

Ceea ce se schimbă este modul în care investitorii evaluează aceste companii. Până de curând, anunțarea unui nou pachet de cheltuieli de apărare era adesea suficientă pentru a determina creșterea prețurilor acțiunilor. Astăzi, investitorii vor să vadă fabrici noi, o capacitate de producție mai mare, marje în creștere și un flux de numerar liber în creștere. Acest lucru sugerează că următoarea fază a ciclului de investiții în sectorul apărării ar putea fi determinată mult mai mult de execuția operațională decât de titlurile din presă cu caracter politic.

Rheinmetall (Interval D1)

Acțiunile Rheinmetall au scăzut cu aproximativ 50% față de maximele istorice și se tranzacționează în prezent cu aproximativ 30% sub media mobilă exponențială pe 200 de zile (EMA200, linia roșie). Graficul continuă să indice o tendință profund negativă și reflectă pesimismul persistent al investitorilor, întrucât mulți participanți la piață continuă să-și realizeze profiturile — sau, în unele cazuri, să-și reducă pierderile — în urma raliului extraordinar al acțiunilor din ultimii doi ani.

Sursă: xStation 5