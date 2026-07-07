Acțiunile din sectorul uraniului după valul de vânzări 📉 Uranium Energy Corp. se prăbușește cu 50% față de maxime

Aspecte esențiale Acțiunile Uranium Energy Corp. au scăzut cu aproape 50% față de maximele lor, chiar dacă prețurile globale la uraniu pe piața spot rămân relativ stabile.

Acțiunile Cameco au scăzut cu aproximativ 30% față de maxim, în timp ce compania și-a majorat participația la mina de uraniu Cigar Lake.

Producătorul de combustibil nuclear Centrus Energy va fi inclus în indicele S&P SmallCap 600 pe 14 iulie.

Cea mai mare companie de uraniu din Statele Unite, Uranium Energy Corp. (UEC.US), a înregistrat o corecție de aproximativ 40% față de maximele sale. Recent, H.C. Wainwright și-a reiterat recomandarea de „cumpărare” pentru Uranium Energy Corp. și a menținut un preț țintă de 26,75 dolari, în ciuda faptului că această companie a raportat un rezultat net trimestrial mai slab și venituri zero. Cea mai importantă concluzie din raport nu a fost pierderea în sine, ci strategia UEC privind stocurile de uraniu. Compania a ales să nu vândă U3O8 pe piața spot, în ciuda faptului că uraniul se tranzacționează la aproape 86 de dolari pe livră, ceea ce sugerează că managementul se așteaptă la prețuri mai favorabile sau la oportunități de contractare pe termen lung în trimestrele următoare. Prețurile spot ale uraniului oscilează în prezent în jurul valorii de 85 de dolari pe livră, după ce au scăzut de la aproximativ 97 de dolari, nivel înregistrat la începutul anului, deși tendința pe termen lung rămâne ascendentă. Compania a raportat o pierdere netă trimestrială de 52,3 milioane de dolari, sau 0,11 dolari pe acțiune, comparativ cu o pierdere de 30,2 milioane de dolari în trimestrul anterior. Rezultatele evidențiază presiunile asupra costurilor cu care se confruntă de obicei un producător în faza de accelerare și extindere a producției.

Producția de la Christensen Ranch a atins 146.550 de livre de U3O8, în timp ce demararea operațiunilor la Burke Hollow reprezintă o etapă importantă, semnalând tranziția UEC de la a fi percepută în principal ca o investiție speculativă pe prețul uraniului la a deveni un producător autentic de uraniu.

UEC deține în prezent aproximativ 1,5 milioane de livre de U3O8 în stoc. La un preț spot de 86 de dolari pe livră, aceste stocuri au o valoare de piață teoretică de aproximativ 129 de milioane de dolari, oferind investitorilor atât un tampon financiar, cât și un avantaj suplimentar în cazul oricărei creșteri viitoare a prețurilor uraniului.

Piața a sancționat acțiunile companiei pentru că nu au îndeplinit așteptările privind veniturile, au înregistrat o pierdere mai mare și au suferit întârzieri în producție, determinând o scădere a acțiunilor cu 24% în ultima săptămână, până la 10,65 dolari. În ciuda acestei scăderi, acțiunile rămân cu aproximativ 72% mai ridicate decât în urmă cu un an, ceea ce sugerează că o parte din slăbiciunea recentă reflectă operațiuni de realizare a profitului în urma unei creșteri puternice.

H.C. Wainwright a subliniat, de asemenea, poziția solidă de lichiditate a UEC și bilanțul bogat în numerar, menționând că societatea deține mai mult numerar decât datorii, reducând astfel riscul financiar pe măsură ce producția continuă să crească.

Principala întrebare din perspectiva investițională rămâne dacă UEC va reuși să-și reducă costul de producție pe livră pe măsură ce producția crește. Dacă costurile unitare încep să scadă, pierderile de astăzi ar putea fi considerate din ce în ce mai mult ca fiind temporare, mai degrabă decât structurale.

Principala dezamăgire a fost reprezentată de câștigul pe acțiune de -0,11 dolari, față de așteptările consensuale de -0,03 dolari, în timp ce investitorii se așteptau, de asemenea, la venituri de aproximativ 12,1 milioane de dolari. Acest lucru explică în mare măsură de ce recomandarea pozitivă a analiștilor nu a reușit să împiedice recentele vânzări masive.

Pentru sectorul mai larg al uraniului, mesajul rămâne mixt. Prețurile spot ale uraniului se mențin în continuare în intervalul de 80 de dolari pe livră, dar sentimentul mai slab față de acțiunile din sectorul materiilor prime și participarea redusă a investitorilor financiari afectează în prezent acțiunile din sectorul uraniului.

Argumentele optimiste în favoarea UEC se bazează în continuare pe trei piloni: prețuri ridicate și susținute ale uraniului, producția internă de uraniu în creștere în Statele Unite și capacitatea de a-și valorifica stocurile sau de a încheia contracte pe termen lung la prețuri mai atractive.

Riscul de scădere este clar. Dacă întârzierile de producție persistă, costurile rămân ridicate, iar compania continuă să genereze venituri reduse sau deloc, investitorii ar putea să aprecieze din ce în ce mai mult UEC ca o opțiune de speculație pe prețul uraniului, mai degrabă decât ca un producător pe deplin consacrat. Acțiunile UEC.US (interval zilnic) Acțiunile UEC se tranzacționează în prezent cu mult sub media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de zile (linia roșie), un nivel care a servit frecvent ca zonă de acumulare pe termen lung în ultimii ani Sursa: xStation5 Cameco își majorează participația la Cigar Lake Cameco a finalizat achiziția unei participații suplimentare la mina de uraniu Cigar Lake de la TEPCO Resources. În urma tranzacției, participația Cameco a crescut cu 2,871 puncte procentuale, ajungând la 57,418%, în timp ce participația Orano Canada a crescut la 42,582%.

Tranzacția este semnificativă pentru sectorul uraniului, deoarece Cigar Lake este una dintre cele mai mari și mai bogate în uraniu mine din lume.

O participație mai mare îi conferă Cameco o expunere mai mare la producția viitoare de uraniu și, potențial, fluxuri de numerar mai puternice în cazul în care prețurile uraniului se mențin la un nivel ridicat.

Din perspectiva investitorilor, achiziția demonstrează că principalii producători de uraniu continuă să-și consolideze controlul asupra activelor de producție de înaltă calitate, în loc să se bazeze pe achiziții de pe piața spot. Acțiunile CCJ.US (interval zilnic) Acțiunile Cameco se tranzacționează în prezent cu o reducere de aproximativ 10% față de media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de zile (linia roșie), lăsând zona cheie de suport tehnic în jurul valorii de 100-103 dolari pe acțiune. Sursa: xStation5 Centrus Energy va fi inclusă în indicele S&P SmallCap 600 Centrus Energy va fi inclusă în indicele S&P SmallCap 600 pe 14 iulie, o mișcare care ar putea genera o cerere tehnică suplimentară din partea fondurilor de investiții pasive care urmăresc acest indice de referință. Compania joacă un rol important în lanțul de aprovizionare cu combustibil nuclear din SUA, în calitate de furnizor de uraniu îmbogățit. Centrus este deosebit de importantă pentru următoarea generație de reactoare nucleare, deoarece dezvoltă HALEU (uraniu slab îmbogățit cu conținut ridicat), combustibilul specializat necesar pentru multe modele avansate de reactoare. Deși includerea în indice nu modifică imediat fundamentele companiei, aceasta poate îmbunătăți vizibilitatea acțiunilor în rândul investitorilor instituționali și poate crește deținerea de către fondurile pasive. Pentru sectorul uraniului, această includere reprezintă un alt semn că piețele de capital recunosc din ce în ce mai mult importanța strategică a lanțului de aprovizionare cu combustibil nuclear din SUA. Acțiunile Centrus (LEU.US) (interval zilnic) Acțiunile Centrus au scăzut cu aproximativ 65% față de maximele lor și se tranzacționează în prezent cu aproximativ 20% sub media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de zile (linia roșie) pe graficul zilnic Sursa: xStation5

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