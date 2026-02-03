Acțiunile europene ating noi recorduri, aurul și argintul își revin, iar sectorul tehnologic este principalul catalizator

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Principala știre din această dimineață este redresarea semnificativă a metalelor prețioase. Aurul a crescut cu peste 5% până în prezent, în timp ce prețul argintului a crescut cu 11%. Metalele prețioase recuperează o parte din pierderile recente, pe măsură ce piața se stabilizează. Argintul a recuperat pierderile de luni, iar aurul se află la maximele sesiunii și își extinde câștigurile pe măsură ce avansăm marți.

Pot aurul și argintul să-și continue recuperarea?

După o variație de 5 deviații standard vineri, nu este de mirare că aurul și argintul se stabilizează. Faptul că argintul poate continua să se recupereze și să crească din nou peste nivelul de 90 de dolari pe uncie, fiind tranzacționat în prezent la 87 de dolari, ar putea depinde de cererea din partea traderilor de retail și de cererea din partea ETF-urilor. Fluxurile ETF către argint s-au redus în ianuarie, iar deținerile ETF-urilor garantate cu argint au fost reduse cu 168 de tone luni.

Există și alte surse de cerere pentru argint, de exemplu industriile precum producătorii de panouri solare, dar va fi interesant de urmărit ce vor face fluxurile ETF-urilor de argint în continuare și dacă cumpărătorii care profită de scăderea prețurilor vor putea susține o prelungire a raliului de astăzi.

Eurostoxx 50 atinge un nou record, condus de ASML

Dolarul este cea mai slabă monedă din spațiul G10 FX marți, ceea ce contribuie la alimentarea recuperării metalelor prețioase și stimulează sentimentul general de risc. Acțiunile sunt în creștere pe toate fronturile în această dimineață, iar indicele Eurostoxx 50 a atins un nou record. Raliul de astăzi este condus de sectorul tehnologic european, care a crescut cu 1,6%, condus de ASML.

Hibridul spațial/AI al lui Musk sporește speranța pentru o mega IPO

Îmbunătățirea sentimentului față de sectorul tehnologic global stimulează astăzi redresarea activelor de risc. Vestea că SpaceX și xAI fuzionează pentru a crea un gigant al explorării spațiale și AI, cu o valoare de 1,25 trilioane de dolari, a stimulat sentimentul general, întrucât se așteaptă o IPO la un moment dat în acest an. La o valoare de 1,25 trilioane de dolari, noua companie a lui Musk ar avea o valoare mai mare decât Eli Lilly și de peste trei ori mai mare decât Palantir.

Palantir stimulează comerțul cu AI

Prețul acțiunilor Palantir a crescut cu 5% în premarket luni seara, investitorii primind cu entuziasm rezultatele companiei. Acest lucru contribuie la îmbunătățirea perspectivelor pentru acțiunile americane astăzi, iar contractele futures se așteaptă în prezent la o creștere de 0,6% pentru Nasdaq mai târziu în cursul zilei.

Palantir este una dintre numeroasele companii de tehnologie care își publică rezultatele financiare săptămâna aceasta. Amazon, Google și AMD raportează, de asemenea, rezultate. Acesta va fi un test cheie pentru comerțul cu AI deoarece cererea pentru producătorii de cipuri și cloud computing va fi reevaluată de piață. Orice semne că perspectivele viitoare sunt incerte sau cheltuielile de capital nu sunt justificate de previziuni solide privind vânzările viitoare ar putea fi sancționate de piață. Palantir a trecut acest test, iar prețul acțiunilor sale ar putea începe să se redreseze după ce a scăzut cu peste 18% în acest an.

FTSE 100 rămâne în urma omologilor săi europeni

FTSE 100 pierde 1%, mai mult decât omologii europeni, chiar dacă sectorul materialelor se redresează și este în creștere cu peste 2,5%, condus de o creștere de 5,5% pentru Endeavour Mining și de o creștere de 4,7% pentru Fresnillo. Lipsa tehnologiei din indicele britanic îi împiedică progresul în această dimineață.

Întârzierea NFP din cauza închiderii guvernului SUA

Publicarea datelor economice din SUA este întârziată săptămâna aceasta, iar NFP nu va fi publicat din cauza închiderii guvernului. Acesta ar trebui reprogramat pentru următoarele săptămâni, deoarece se așteaptă ca republicanii din Camera Reprezentanților să voteze astăzi adoptarea unui buget temporar. Cu toate acestea, acest lucru nu a oprit perturbarea publicării datelor economice din SUA.

De ce Warsh și întârzierea publicării datelor NFP ar putea stimula apetitul pentru risc în această săptămână

Deocamdată, acest lucru este pozitiv pentru risc. Săptămâna trecută, metalele prețioase s-au vândut brusc după anunțarea numirii lui Kevin Warsh de către președintele Trump în funcția de președinte al Fed. Convingerile sale radicale au atenuat temerile privind independența Fed și inflația scăpată de sub control în SUA. Unul dintre evenimentele cheie ale acestei săptămâni urma să fie evaluarea de către Warsh a raportului privind piața muncii din ianuarie și dacă acest lucru ne-ar fi dat un indiciu cu privire la faptul dacă el este în continuare un susținător al politicii monetare restrictive sau dacă s-a orientat către o politică monetară relaxată în ultimii ani. Cu toate acestea, întârzierea raportului NFP înseamnă că va trebui să așteptăm pentru a afla mai multe despre evaluarea lui Warsh cu privire la economia SUA și opiniile sale privind politica monetară.

Astăzi, rezultatele AMD vor fi urmărite cu atenție, mai ales în contextul revenirii sectorului tehnologic.