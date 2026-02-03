Efectul Warsh: De ce metalele prețioase trec de la „active de refugiu” la „rollercoaster”

Aspecte esențiale Șocul pieței: Metalele își revin (aurul +4%, argintul +10%) după o prăbușire istorică alimentată de relaxarea tensiunilor din Iran.

Metalele își revin (aurul +4%, argintul +10%) după o prăbușire istorică alimentată de relaxarea tensiunilor din Iran. Schimbarea Fed: Numirea lui Kevin Warsh în funcția de președinte al Fed a afectat prețurile metalelor.

Numirea lui Kevin Warsh în funcția de președinte al Fed a afectat prețurile metalelor. Panica lichidității: Corecția pe plan extins a reflectat o goană după lichidități, mai degrabă decât un eșec al diversificării pe termen lung.

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Marți, piața mărfurilor traversează o perioadă agitată, aurul și argintul înregistrând o revenire spectaculoasă. După o corecție agresivă care a dus la prăbușirea prețurilor de la niveluri istorice, sectorul metalelor prețioase a recuperat teren semnificativ, dovedind că, deși „plasa de siguranță” s-a uzat, nu s-a rupt. Redresarea După un început de săptămână dur, metalele au înregistrat o creștere spectaculoasă în sesiunea de marți: Aurul: a crescut cu peste 5,65% , încercând să se stabilizeze după o scădere de 16% față de recentul său maxim record.

Argintul: a depășit performanța aurului, înregistrând o creștere de aproximativ 10% la un moment dat. Aceasta vine după o sesiune traumatizantă vineri, în care metalul a suferit o scădere de 35% , cea mai slabă performanță într-o singură zi din 1980. De unde a apărut acest rollercoaster? Recenta scădere bruscă a prețurilor poate fi atribuită unei „furtuni perfecte” de detensionare geopolitică și unei schimbări în așteptările privind politica monetară a SUA. Factorul „Warsh”: Numirea de către președintele Donald Trump a fostului guvernator al Rezervei Federale, Kevin Warsh , în fruntea băncii centrale a provocat valuri de șoc în piețe. Warsh este considerat pe scară largă un „hawk” care ar putea favoriza rate mai mari ale dobânzii pentru a combate inflația. Detensionare geopolitică: Recordurile înregistrate săptămâna trecută au fost alimentate de tensiunile maxime dintre Statele Unite și Iran . Pe măsură ce aceste tensiuni s-au atenuat, „prima de risc” s-a evaporat, ducând la o ieșire masivă, investitorii grăbindu-se să-și asigure profiturile. Dominanța dolarului: Așteptările privind rate ale dobânzii „mai mari pentru mai mult timp” au susținut dolarul american. Deoarece metalele sunt cotate în dolari, un dolar mai puternic le face mai scumpe pentru cumpărătorii internaționali, reducând cererea. Înțelegerea „goanei după lichidități” Criticii diversificării subliniază faptul că aurul, petrolul, acțiunile și chiar criptomonedele s-au prăbușit în unison în timpul acestei corecții masive. Cu toate acestea, analiștii sugerează că acest lucru ține mai puțin de calitatea activelor și mai mult de goana după lichidități. Într-o „goană” după obținerea de capital, investitorii nu vând ceea ce vor, ci ceea ce pot. Când traderii trebuie să acopere pierderile dintr-un domeniu, ei vând active lichide, cum ar fi aurul și argintul, pentru a acoperi pierderile. Acest lucru creează o corelație pe termen scurt în care totul scade, indiferent de fundamentele pe termen lung. Perspectivă de piață: Diversificarea inteligentă nu este o garanție împotriva unei scăderi sincronizate în timpul unei perioade de panică; este o strategie concepută pentru a asigura că portofoliul are traiectorii diferite pe termen lung, odată ce lucrurile se liniștesc. Privind în viitor Deși argintul a reușit să urce, piața rămâne tensionată. Toate privirile sunt îndreptate acum către Rezerva Federală și către viitoarele audieri de confirmare a lui Kevin Warsh, care vor dicta probabil următoarea mișcare majoră pentru dolar și, prin extensie, pentru metalele prețioase.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."