Palantir după publicarea rezultatelor financiare: încă un trimestru, încă un record

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! O altă raportare financiară din partea unuia dintre hegemonii revoluției AI, Palantir, a susținut performanța puternică de până acum și a înregistrat noi recorduri. În premarket, acțiunile companiei au crescut cu peste 10%. Așteptările privind rezultatele erau ridicate, dar compania a reușit să le îndeplinească sau să le depășească în toate categoriile cheie. Pe bază trimestrială (Q4 2025): EPS a crescut la 0,25 față de 0,23 cât se aștepta. Aceasta reprezintă o creștere de peste 40% față de trimestrul anterior și de până la 78% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Veniturile au înregistrat o evoluție similară, crescând la 1,41 miliarde de dolari, depășind așteptările de 1,32 miliarde de dolari. Aceasta reprezintă o creștere de aproape 30% față de trimestrul anterior și de 72% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Profitul net a crescut la 609 milioane de dolari.

Portofoliul de clienți pare, de asemenea, solid. Compania menține diversificarea între clienții comerciali și cei guvernamentali. În ambele segmente, creșterea a depășit 500 de miliarde de dolari, deși segmentul comercial a crescut semnificativ mai rapid în ultimul trimestru. Pe bază anuală, veniturile companiei au atins 4,47 miliarde de dolari, depășind propria estimare de doar 4,4 miliarde de dolari. Estimarea pentru anul viitor a fost stabilită la 7,18-7,19 miliarde de dolari. În ciuda deteriorării imaginii SUA pe scena internațională, compania a reușit să depășească așteptările analiștilor în ceea ce privește vânzările internaționale. În 2025, compania a obținut contracte în valoare de 730 de milioane de dolari în afara SUA. Unul dintre cele mai mari contracte de acest tip este o tranzacție de 328 de milioane de dolari destinată să sprijine operațiunile Ministerului Apărării din Marea Britanie. Folosind datele Bloomberg Finance, un grafic comparativ (prețul acțiunilor vs. relația dintre EPS real și cel preconizat) indică faptul că prețul acțiunilor este în mod clar în urma creșterii pentru prima dată de la consolidarea din primul trimestru al anului 2025. În același timp, compania continuă să înregistreze în mod constant surprize pozitive în ceea ce privește câștigurile. În încheiere, merită menționat un articol recent din Wall Street Journal, în care autorii subliniază că nicio companie din istoria pieței americane nu a atins evaluări atât de ridicate cu acest nivel de vânzări. Dar, în același timp, este greu să găsești o companie pe piață care să poată înregistra o creștere de 15-25% în fiecare trimestru timp de 2 ani.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."