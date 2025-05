Acțiunile europene sub presiune din cauza remarcilor lui Trump 📉DE40 pierde 1,7%

C├ó╚Ötigurile de pe pia╚Ťa bursier─â au ajuns la final, ├«n timp ce ne ├«ndrept─âm spre un weekend prelungit. Pre╚Öedintele Trump a propus un tarif de 50% pentru toate importurile din Uniunea European─â ├«ncep├ónd cu 1 iunie, d├ónd UE ╚Öi SUA pu╚Ťin peste o s─âpt─âm├ón─â pentru a ajunge la un acord pentru a evita aceast─â tax─â poten╚Ťial devastatoare pentru Europa. Se folose╚Öte pre╚Öedintele de tarife ca de o alt─â tactic─â de negociere pentru a presa UE s─â fac─â concesii la cererile sale? Sau este acesta un semn c─â negocierile, care au ├«nceput la mijlocul lunii aprilie, au e╚Öuat ╚Öi ar trebui s─â ne a╚Ötept─âm acum la amenin╚Ť─âri cu represalii din partea UE ├«n viitorul apropiat? Credem c─â este un amestec de ambele. UE este una dintre regiunile cele mai pu╚Ťin favorizate de Trump, iar acesta pare s─â aib─â rela╚Ťii proaste cu liderii s─âi - ceea ce cre╚Öte probabilitatea unui r─âzboi comercial prelungit ├«ntre cele dou─â zone. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Sc─âdere accentuat─â a ac╚Ťiunilor europene­čôëSectorul auto ╚Öi cel de lux Reac╚Ťia imediat─â a pie╚Ťei a fost o sc─âdere puternic─â a ac╚Ťiunilor europene. Eurostoxx 50 a sc─âzut cu 2,3%, DAX a sc─âzut cu aproape 2,7%, ├«nainte de deschiderea sesiunii pe Wall Street. De asemenea, indicele francez CAC 40 a sc─âzut cu aproape 2,5%. Dup─â deschiderea sesiunii americane putem vedea c─â indicii bursieri ├«ncearc─â s─â revin─â din aceast─â sc─âdere, pierz├ónd acum aproape 1,5%. Aceast─â sc─âdere abrupt─â a ├«mpins indicii europeni ├«ntr-o serie de pierderi ├«n aceast─â s─âpt─âm├ón─â, pie╚Ťele europene fiind acum subperformante fa╚Ť─â de omologii lor americani. FTSE 100 rezist─â cel mai bine, sc─âz├ónd cu ÔÇ×doarÔÇŁ 1%, datorit─â ├«n parte acordului comercial dintre Marea Britanie ╚Öi SUA, care serve╚Öte drept tampon ├«mpotriva agresiunii comerciale americane.

Toate sectoarele din indicele german DAX sunt pe ro╚Öu, ├«n frunte cu consumatorii discre╚Ťionari ╚Öi sectorul financiar. Sectorul imobiliar st─â pu╚Ťin mai bine. Acela╚Öi model se observ─â ╚Öi pentru Eurostoxx 50, cele mai slabe performan╚Ťe de p├ón─â acum fiind ├«nregistrate de companiile auto - Ferrari , Stellantis N.V., BMW ╚Öi Mercedes-Benz - toate ├«n sc─âdere cu peste 3% .

Volkswagen este ├«ntr-o oarecare m─âsur─â protejat datorit─â prezen╚Ťei sale mai mari ├«n SUA. Sectorul luxului este, de asemenea, grav afectat , LVMH, Herm├Ęs ╚Öi Kering sc─âz├ónd toate cu peste 3%. Aceste tarife au afectat unele dintre cele mai mari industrii europene, ceea ce ar putea face dificil─â redresarea pie╚Ťei p├ón─â la sf├ór╚Öitul zilei. Companiile din UE nu sunt singurele care sunt v├óndute. Ve╚Ötile privind tarifele au afectat sentimentul general, iar indicii futures ai burselor americane indic─â o sc─âdere puternic─â la deschiderea ╚Öedin╚Ťei de ast─âzi. Ac╚Ťiunile Apple au sc─âzut cu mai mult de 3% dup─â ce Trump a anun╚Ťat un tarif de 25% pentru toate iPhone-urile v├óndute ├«n SUA care nu sunt fabricate ├«n ╚Ťar─â. Ar trebui s─â ne a╚Ötept─âm la o reac╚Ťie descendent─â abrupt─â - mai ales av├ónd ├«n vedere c─â este pu╚Ťin probabil ca Apple s─â transfere produc╚Ťia de iPhone ├«n SUA prea cur├ónd.

