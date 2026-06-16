Acțiunile europene sunt din nou în creștere 🔼 EU50 aproape de un nivel record

Indicii bursieri europeni se mențin aproape de niveluri record, dar, după o puternică revenire, investitorii își îndreaptă din ce în ce mai mult atenția către fundamentele economice. Diminuarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și scăderea prețurilor petrolului au îmbunătățit sentimentul pieței, însă investitorii încep să se întrebe dacă acești factori vor fi suficienți pentru a susține noi creșteri. Participanții la piață așteaptă detalii suplimentare privind acordul dintre SUA și Iran, reevaluând în același timp perspectivele privind inflația și creșterea economică în Europa.
Indicele DAX din Germania a crescut cu 1,4% luni, în timp ce indicele CAC 40 din Franța a înregistrat un câștig de 1,3%. Creșterile de marți au fost mult mai modeste, indicele STOXX Europe 600 înregistrând o creștere de aproximativ 0,5%, indicele DAX câștigând 0,8%, indicele CAC 40 crescând cu 0,5%, indicele FTSE 100 adăugând 0,5%, iar indicele IBEX 35 din Spania avansând cu 0,4%. O mare parte din optimismul inițial a fost deja reflectat în prețuri. Investitorii doresc acum să vadă detaliile acordului și să evalueze dacă prețurile mai mici la energie se pot traduce într-o îmbunătățire mai durabilă a condițiilor economice.
Shell și BP au fost supuse presiunii în urma scăderii prețurilor petrolului, limitând potențialul de creștere al indicelui de referință al Regatului Unit. Deși prețurile mai mici la petrol sunt pozitive pentru consumatori și pentru multe sectoare ale economiei, ele implică perspective mai slabe privind marja și fluxul de numerar pentru producătorii de energie. Ca urmare, investitorii și-au redirecționat rapid capitalul de la acțiunile din sectorul petrolier și gazier către sectoare mai sensibile la costurile combustibililor și la încrederea consumatorilor. Companiile aeriene, cele din sectorul turismului și producătorii de bunuri de lux s-au numărat printre cele mai performante. Investitorii pariază că combustibilul mai ieftin ar putea îmbunătăți marjele companiilor aeriene, în timp ce presiunea inflaționistă mai redusă ar putea susține cheltuielile de consum.
Acțiunile din sectorul luxului și al turismului beneficiază de petrolul mai ieftin
Sectorul bunurilor de lux a fost unul dintre cei mai mari beneficiari ai îmbunătățirii încrederii. Acțiunile LVMH, Hermès, Kering, Ferrari și Dior au înregistrat creșteri, pe măsură ce investitorii au început să ia în calcul o perspectivă mai optimistă privind cheltuielile de consum premium. O dinamică similară a fost observată în cazul acțiunilor din sectorul turismului și al companiilor aeriene. Lufthansa, TUI, IAG, Accor și easyJet au atras cumpărători, întrucât prețurile mai mici ale petrolului reduc direct presiunile asupra costurilor în întreaga industrie a transporturilor.
Dintre companiile individuale, Schneider Electric s-a remarcat, de asemenea, după ce a anunțat un parteneriat cu Foxconn axat pe infrastructura centrelor de date pentru inteligența artificială. Acordul este un semnal important, întrucât Europa continuă să caute modalități de a participa mai activ la boom-ul global al investițiilor în AI.
Fundamentele revin în centrul atenției
Pe măsură ce riscurile geopolitice încep să se estompeze, investitorii se concentrează din nou pe aspecte mai tradiționale: inflația, creșterea economică și profitabilitatea companiilor. Acțiunile europene au înregistrat o creștere de aproape 8% de la începutul anului, reducând diferența de performanță față de indicele S&P 500 din SUA.
Provocarea pentru Europa este că nu dispune de un sector tehnologic la fel de puternic ca cel al Statelor Unite. În timp ce piețele de acțiuni din SUA și din anumite părți ale Asiei continuă să fie impulsionate de inteligența artificială și de companiile tehnologice cu capitalizare mare, piețele europene rămân mai dependente de bănci, firme industriale, companii de bunuri de lux și producători de energie. Acest lucru înseamnă că pentru câștiguri suplimentare ar putea fi necesare dovezi mai solide ale îmbunătățirii economice. Scăderea prețurilor petrolului s-ar putea să nu fie suficientă dacă firmele continuă să se confrunte cu costuri de finanțare ridicate, cerere slabă și presiune asupra marjelor de profit.
Inflația rămâne în atenția investitorilor
Datele din Germania au arătat că prețurile cu ridicata au crescut cu 5,9% față de aceeași perioadă a anului trecut în luna mai. Deși aceasta a reprezentat o încetinire față de creșterea de 6,3% din aprilie, ea indică în continuare presiuni persistente asupra costurilor în cadrul economiei. Joachim Nagel, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, a avertizat că piețele energetice globale ar putea avea nevoie de câteva luni pentru a se normaliza complet în urma perturbărilor recente. Comentariile sale servesc ca un memento că investitorii ar putea fi prea grăbiți să presupună că prețurile mai mici ale petrolului vor rezolva imediat preocupările legate de inflație.
La nivel de companie, STMicroelectronics a atras atenția după ce acțiunile sale au scăzut în urma anunțului privind o emisiune de obligațiuni convertibile în valoare de 1,5 miliarde de dolari. Având în vedere că indicii europeni se tranzacționează aproape de niveluri record, investitorii vor deveni probabil din ce în ce mai sensibili la deciziile de finanțare ale companiilor și la evoluția profiturilor.
Piețele de acțiuni europene rămân rezistente, dar câștigurile ușoare asociate cu detensionarea situației geopolitice ar putea să se apropie de sfârșit. De aici înainte, direcția pieței va depinde în primul rând de datele economice, de tendințele inflației, de profiturile corporative și de capacitatea companiilor de a-și apăra marjele într-un mediu operațional mai dificil.
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Sursa: xStation 5
Sursa: xStation 5
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