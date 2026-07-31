Comentariu privind piața valutară – Banca Japoniei are în plan o nouă majorare

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Ultima zi a unei luni dificile ne aduce o îmbunătățire semnificativă a încrederii pieței. Principalul indice al pieței coreene, KOSPI, înregistrează o creștere de aproape 18% într-o singură sesiune, ceea ce reprezintă un record istoric absolut. Acest lucru este rezultatul îmbunătățirii sentimentului în ceea ce privește companiile din domeniul tehnologiei care produc infrastructură pentru centrele de date. Pe piața generală, îmbunătățirea sentimentului se reflectă într-o slăbire evidentă a dolarului american, deși nu față de moneda Japoniei, unde banca centrală a decis să mențină ratele dobânzilor neschimbate, eliminând în mare măsură efectul intervenției de ieri. Banca Japoniei menține ratele dobânzilor, iar guvernul decide să intervină Așa cum era de așteptat, Banca Japoniei a menținut rata principală a dobânzii neschimbată, la 1%. Această decizie a fost luată la doar câteva ore după ce autoritățile japoneze au decis să ia o măsură neașteptată, dar necesară, și au intervenit pe piața valutară în timpul sesiunii de joi de la New York. Aceste acțiuni au dus inițial la o apreciere bruscă a yenului, care, la un moment dat, s-a apreciat față de dolar cu până la 3,3%. Perechea USDJPY a înregistrat valori sub 160, dar astăzi, după anunțarea deciziei, am observat o revenire a USDJPY spre 161. Yenul a fost cea mai slabă monedă din grupul G10 în cursul dimineții, dar anunțurile lui Kazuo Ueda, care sugerează o majorare în septembrie, precum și recentele intervenții verbale ale secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, au îmbunătățit sentimentul pieței, ceea ce duce acum la o nouă scădere a perechii USDJPY. Ueda a adoptat astăzi un ton agresiv: el a subliniat riscul crescând de a depăși ținta de inflație de 2% în a doua jumătate a anului fiscal. În plus, el a subliniat că banca este pregătită să accelereze ritmul majorărilor ratei dobânzii ca răspuns la evoluția prețurilor. Reflectarea situației din sectorul tehnologic În contextul economic global, se observă un sentiment foarte pozitiv și o redresare în sectorul tehnologic, după o lună extrem de dificilă, marcată de tensiunile din Orientul Mijlociu și de îngrijorările privind starea industriei AI. Cu toate acestea, ambii factori rămân cheie de risc pe piață, dar sfârșitul lunii favorizează o schimbare a poziționării și pregătește piețele pentru o potențială schimbare în săptămânile următoare. Indicele KOSPI menționat anterior a înregistrat astăzi o creștere de aproape 18%, în timp ce Nikkei 225 a crescut cu 4%. Ieri, Nasdaq a înregistrat o creștere de aproape 3% pe parcursul sesiunii, dar rezultatele bune ale Amazon ar trebui să stimuleze astăzi piața americană să-și continue redresarea.

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