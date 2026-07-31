Graficul zilei: EURUSD după ședința Fed. Piața își revizuiește în jos așteptările privind majorarea ratei dobânzii

Ședința de vineri pe perechea EURUSD se concentrează pe evaluarea continuă de către piață a ședinței de miercuri a Rezervei Federale și a celor mai recente date macroeconomice din Statele Unite. Piața pornește din ce în ce mai mult de la premisa că Fed nu se va grăbi să adopte noi majorări ale ratei dobânzii, deși datele recente arată în continuare că economia SUA rămâne relativ rezilientă.

Decizia Fed de miercuri nu a adus nicio modificare a ratelor dobânzilor, dar comunicatul băncii centrale a fost mai important decât decizia în sine. Kevin Warsh a subliniat că Fed trebuie să rămână prudentă și nu poate declara prea repede victoria asupra inflației. În același timp, lipsa unui semnal clar care să indice necesitatea unei înăspriri suplimentare a politicii monetare a fost interpretată de piață ca o confirmare a faptului că actualul ciclu de majorări ar putea fi aproape de final.

Înainte de ședință, prețurile de pe piață sugerau posibilitatea a încă două majorări ale ratei dobânzii în acest an. Acest scenariu este acum mult mai puțin probabil, ceea ce elimină una dintre principalele surse de sprijin pentru dolarul american.

Un alt factor care a afectat moneda americană a fost datele macroeconomice publicate ieri. Creșterea PIB-ului SUA încetinește, inflația PCE scade treptat, deși rămâne la un nivel ridicat, în timp ce piața muncii continuă să dea dovadă de o reziliență puternică. Publicarea de astăzi a inflației IPC din Zona Euro va constitui un alt semnal important pentru viitoarele decizii ale Băncii Centrale Europene.

Perechea EURUSD se află în prezent între două perspective opuse. Pe de o parte, așteptările reduse privind noi majorări ale ratei dobânzii de către Fed exercită presiune asupra dolarului. Pe de altă parte, economia SUA continuă să înregistreze performanțe relativ bune, permițând Fed-ului să mențină o poziție restrictivă. În ceea ce privește euro, piața așteaptă confirmarea faptului că inflația din Europa va continua să scadă și că BCE va avea marjă de manevră pentru a începe relaxarea politicii monetare.

Sursă: xStation5

Factori care influențează în prezent perechea EURUSD

Fed se apropie de sfârșitul ciclului de majorări ale ratei dobânzii

Cel mai important eveniment pentru piața valutară din ultimele zile a fost ședința Rezervei Federale. Decizia de a menține ratele dobânzilor neschimbate era în mare măsură așteptată, motiv pentru care atenția principală s-a concentrat asupra comunicatului băncii centrale.

Kevin Warsh nu a întărit așteptările privind noi majorări ale ratei dobânzii. Fed continuă să sublinieze necesitatea prudenței în lupta sa împotriva inflației, dar, în același timp, nu indică faptul că majorările suplimentare ale costurilor de împrumut reprezintă în prezent scenariul de bază.

Aceasta marchează o schimbare semnificativă față de situația de dinaintea ședinței. Anterior, piața anticipa posibilitatea unor noi majorări ale ratelor dobânzilor, întrucât inflația rămânea ridicată, iar economia SUA continua să dea dovadă de o reziliență considerabilă. Aceste așteptări s-au redus acum în mod evident.

Pentru dolar, acest lucru înseamnă o pierdere a unui anumit sprijin din perspectiva unor noi majorări ale ratei dobânzii. Totuși, acest lucru nu semnalează automat începutul unei tendințe descendente susținute pentru moneda americană. Fed va continua să reacționeze la datele care vor fi publicate, iar inflația persistentă lasă deschisă posibilitatea menținerii ratelor la un nivel mai ridicat pentru o perioadă mai lungă.

Datele din SUA indică o încetinire, dar economia rămâne rezilientă

Cele mai recente date macroeconomice prezintă o imagine din ce în ce mai complexă a economiei SUA.

Creșterea PIB-ului încetinește treptat, ceea ce reflectă impactul majorărilor anterioare ale ratelor dobânzilor și al condițiilor financiare mai restrictive. Dinamica economică mai lentă reduce marja de manevră pentru o înăsprire monetară suplimentară.

În același timp, inflația PCE, unul dintre cei mai importanți indicatori pentru Rezerva Federală, rămâne peste nivelurile considerate compatibile cu ținta băncii centrale. Cu toate acestea, tendința este pozitivă, întrucât presiunile asupra prețurilor se atenuează treptat.

Cel mai puternic argument în favoarea menținerii prudenței de către Fed rămâne piața muncii. În ciuda ratelor ridicate ale dobânzilor, condițiile de pe piața muncii rămân relativ solide, iar cheltuielile de consum din SUA continuă să dea dovadă de reziliență.

Pentru dolar, acest lucru creează o imagine mixtă. Creșterea mai lentă și scăderea inflației nu susțin necesitatea unui nou ciclu de majorări ale dobânzilor, dar reziliența economică permite Fed să mențină rate ridicate ale dobânzilor pentru o perioadă îndelungată.

Inflația din Zona Euro, un test important pentru BCE

În ceea ce privește euro, evenimentul cheie rămâne publicarea de astăzi a inflației IPC din Zona Euro.

Piața se va concentra nu numai asupra nivelului inflației în sine, ci și asupra ritmului de moderare a prețurilor. Pentru BCE, întrebarea cheie este dacă inflația scade suficient de repede pentru a permite băncii centrale să înceapă relaxarea politicii monetare în viitor.

Dacă datele arată că inflația rămâne persistentă, în special în sectorul serviciilor, acest lucru ar putea reduce așteptările privind reduceri rapide ale ratelor dobânzilor în Europa. Un astfel de scenariu ar oferi sprijin pentru euro.

Pe de altă parte, o scădere mai pronunțată a inflației ar spori așteptările conform cărora BCE dispune de o marjă mai mare de manevră pentru a reduce ratele dobânzilor. În acest caz, avantajul oferit de diferențialul de dobândă s-ar putea reorienta în favoarea dolarului.

Randamentele obligațiunilor rămân cruciale pentru dolar

În ciuda schimbării așteptărilor legate de Fed, randamentele obligațiunilor americane rămân un factor foarte important pentru piața valutară.

O scădere a inflației nu înseamnă neapărat, în sine, o depreciere durabilă a dolarului. Dacă Fed menține ratele dobânzilor la niveluri ridicate pentru o perioadă mai lungă, activele denominate în dolari ar putea rămâne în continuare atractive.

Din acest motiv, piața se concentrează în prezent nu numai asupra datelor economice în sine, ci și asupra modului în care băncile centrale răspund la aceste evoluții. Problema cheie va fi cât de repede se vor schimba așteptările privind traiectoriile viitoare ale politicii monetare ale Fed și BCE.

EURUSD așteaptă următorul catalizator

Situația actuală a perechii EURUSD reflectă o ciocnire între două scenarii diferite.

Fed a semnalat că marja de manevră pentru noi majorări ale ratei dobânzii devine limitată, ceea ce este negativ pentru dolar. În același timp, economia SUA rămâne relativ rezilientă, iar piața muncii nu oferă încă un argument puternic în favoarea unor reduceri rapide ale ratei dobânzii.

Pentru euro, datele privind inflația și deciziile viitoare ale BCE vor rămâne cruciale. Dacă inflația din Europa scade mai lent decât se așteaptă piața, euro ar putea beneficia de sprijin. Dacă procesul de dezinflație se accelerează, presiunea asupra monedei unice ar putea crește.

Prin urmare, perechea EURUSD rămâne în primul rând o reflectare a diferențelor dintre așteptările privind politica monetară. Pentru piață, problema cheie nu mai este doar nivelul actual al inflației, ci care bancă centrală va avea mai mult spațiu de manevră pentru a menține o orientare restrictivă a politicii monetare pentru o perioadă mai lungă.

Concluzii