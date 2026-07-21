Acțiunile General Motors sunt în scădere, în ciuda unui raport solid privind profiturile 🚩

General Motors depășește estimările și își majorează previziunile pentru 2026 General Motors (GM.US) a raportat rezultate mai bune decât se aștepta pentru al doilea trimestru al anului 2026 și și-a majorat previziunile pentru întregul an privind profitul ajustat și fluxul liber de numerar. America de Nord a rămas principalul motor al profitului companiei, susținută de prețurile stabile ale vehiculelor, cererea puternică pentru camionete și SUV-uri, precum și de progresul continuu în reducerea pierderilor din activitatea sa cu vehicule electrice. Câștigul pe acțiune ajustat (EPS) s-a situat la 3,57 dolari , depășind așteptările de pe Wall Street, care se situau în jurul valorii de 3,20 dolari .

Veniturile au crescut cu 1,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 48,03 miliarde de dolari , peste estimarea consensuală de 47,01 miliarde de dolari .

EBIT-ul ajustat pentru America de Nord a atins 3,45 miliarde de dolari , depășind așteptările de 3,26 miliarde de dolari .

GM și-a majorat previziunile privind câștigul pe acțiune ajustat pentru întregul an 2026 la 12,00–14,00 dolari , față de 11,50–13,50 dolari .

Cu toate acestea, compania și-a redus previziunile privind profitul net raportat la 8,4–9,8 miliarde de dolari , de la 9,9–11,4 miliarde de dolari anterior. America de Nord rămâne principalul motor de creștere Vânzările de vehicule au totalizat 990.000 de unități, în creștere cu 1,6% față de aceeași perioadă a anului trecut. EBIT-ul ajustat din operațiunile din America de Nord a atins 3,45 miliarde de dolari, în timp ce marja EBIT ajustată a regiunii s-a îmbunătățit cu 2,5 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 8,6%. Potrivit CEO-ului Mary Barra, rezultatele au fost susținute de prețurile stabile ale autovehiculelor, de o gamă puternică de camionete și SUV-uri, de costuri mai mici cu garanțiile și de o eficiență operațională îmbunătățită. Operațiunile internaționale, inclusiv joint-venture-urile companiei din China, au generat 190 de milioane de dolari în EBIT ajustat, peste estimarea consensuală de 144,4 milioane de dolari. Profitul ajustat crește, în timp ce profitul net raportat scade Profitul operațional ajustat al grupului a crescut cu aproximativ 30% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la peste 3,9 miliarde de dolari, în timp ce marja operațională ajustată a atins 8,2%. În același timp, profitul net atribuibil acționarilor a scăzut cu 31,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 1,3 miliarde de dolari. Rezultatele raportate au fost afectate de 2,3 miliarde de dolari în cheltuieli legate de strategia de reorientare a companiei în domeniul vehiculelor electrice. De asemenea, GM a continuat să reducă pierderile din sectorul vehiculelor electrice, extinzându-și în același timp activitatea din domeniul serviciilor digitale, care generează marje mai mari. GM își majorează previziunile privind profitul ajustat Compania și-a majorat previziunile privind EBIT-ul ajustat pentru întregul an 2026 la 14–16 miliarde de dolari, față de 13,5–15,5 miliarde de dolari anterior. Previziunile privind EPS ajustat au fost, de asemenea, revizuite în creștere la 12–14 dolari, comparativ cu intervalul anterior de 11,50–13,50 dolari. Fluxul liber de numerar ajustat preconizat pentru sectorul auto a fost majorat la 9,5–11,5 miliarde de dolari, de la 9–11 miliarde de dolari anterior. Se estimează că cheltuielile de capital vor totaliza 10–12 miliarde de dolari în 2026. Previziuni mai scăzute privind profitul net raportat GM și-a redus previziunile privind profitul net atribuibil acționarilor la 8,4–9,8 miliarde de dolari, în scădere față de intervalul anterior de 9,9–11,4 miliarde de dolari. Acesta este al doilea trimestru consecutiv în care compania și-a majorat previziunile privind profitul ajustat, reducând în același timp perspectivele privind profitul net raportat. Această divergență este determinată în principal de cheltuielile și costurile unice asociate restructurării strategiei companiei privind vehiculele electrice. În ciuda rezultatelor financiare peste așteptări, acțiunile GM au înregistrat o scădere de aproximativ 2% în premarket. Acțiunile General Motors (Interval D1) Acțiunile General Motors se tranzacționează la un nivel ușor mai scăzut după publicarea rezultatelor financiare, oscilând în jurul valorii de 74 de dolari, aproape de media mobilă exponențială pe 200 de zile (EMA200). Sursă: xStation5

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