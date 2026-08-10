Calendarul economic: Piețele se trezesc la viață după un weekend marcat de impasul geopolitic🚢

Ce merită urmărit astăzi? Calendarul macroeconomic de astăzi este foarte sărac în evenimente (doar decizia Comitetului de Politică Monetară din România, la ora 15:00), așa că piețele sunt influențate de evoluțiile geopolitice. Prețul țițeiului Brent crește până la aproximativ 84 USD pe baril, în urma înăspririi de către Iran a condițiilor pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz (ridicarea sancțiunilor, încetarea blocadei, suspendarea operațiunilor militare). În plus, atacul asupra unei nave afiliate ADNOC și lovitura dată de Houthi asupra rafinăriei Aramco din Jazan deschid un adevărat al doilea front în acest conflict Volatilitatea este evidentă în prezent la anumite instrumente, chiar înainte de începerea sesiunii de tranzacționare europene. Sursă: xStation Trump se concentrează mai degrabă pe presiunea economică decât pe noi atacuri aeriene, ceea ce reduce șansele unui acord privind Strâmtoarea Hormuz. Banca Japoniei (BoJ) semnalează riscul unei inflații excesive și o posibilă majorare a ratei dobânzii în septembrie – yenul este ușor mai slab, în timp ce alte monede se tranzacționează în intervale înguste. Piețele bursiere asiatice sunt în creștere în urma datelor mai slabe privind locurile de muncă din SUA publicate vineri, care au temperat așteptările privind creșteri rapide ale ratei dobânzii de către Fed. Deschiderea piețelor europene și perspectiva săptămânală – calendarul corporativ (orar CET) Contractele futures pe DAX și Euro Stoxx 50 indică o deschidere ușor în creștere, în ciuda avansului prețurilor petrolului Săptămâna accelerează miercuri (CPI: Germania/SUA) și joi (CPI: Polonia, PIB: Marea Britanie) și se încheie vineri cu datele din SUA și din Zona Euro. Sursă: XTB Printre principalele companii care urmează să-și prezinte rezultatele în această săptămână se numără Cisco și Applied Materials. Sursă: XTB

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