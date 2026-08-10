Deschiderea sesiunii din SUA: Datoria și Strâmtoarea Hormuz alimentează îngrijorările tot mai mari.

Debutul primei sesiuni a săptămânii nu a reușit să impună o direcție clară asupra prețurilor. Contractele futures pe principalii indici de pe Wall Street înregistrează pierderi ușoare la deschidere, limitate la aproximativ 0,2%. În absența unor catalizatori macroeconomici majori și a publicării rezultatelor financiare ale marilor companii, piața se concentrează din nou asupra situației incerte din jurul Strâmtorii Hormuz. În ciuda anunțurilor făcute de președintele SUA și de secretarul Trezoreriei, nu s-a ajuns încă la niciun acord, iar detaliile concrete sunt aproape inexistente. Anxietatea și nerăbdarea investitorilor sunt clar vizibile pe piața materiilor prime. Prețul petrolului Brent a revenit peste pragul de 85 de dolari, iar cel al gazelor naturale din Europa se apropie de 60 de euro. Conform informațiilor fragmentare provenite din surse precum Reuters, partea iraniană este reticentă să renunțe la cererile sale privind taxele de tranzit.

Printre companiile din MAG7 care înregistrează creșteri, Alphabet se află în prezent pe primul loc, susținută parțial de achizițiile efectuate de Berkshire. Microsoft și Apple rămân în urmă.

SpaceX își revine, cu o creștere de 3%, susținută parțial de optimismul legat de rezultatele (încă nepublicate) ale Rocket Lab. Știri despre companii: Apple (AAPL.US): Compania a înregistrat o scădere de aproximativ 1% după ce a primit o recomandare negativă din partea unei bănci de investiții. În evaluarea lor, analiștii au subliniat în principal presiunea asupra marjelor și prețurilor noilor modele de iPhone.

Intel (INTC.US): Producătorul american de cipuri a înregistrat o scădere de până la 3% la deschiderea bursei, după ce a anunțat o nouă emisiune de acțiuni pentru a-și finanța investițiile. Valoarea emisiunii se ridică la 15 miliarde de dolari.

Monday.com (MNDY.US): Furnizorul de software a înregistrat o scădere de până la 9% după publicarea rezultatelor financiare. În ciuda unor rezultate care au depășit clar consensul pieței (Venituri: 364,6 milioane USD față de 355 milioane USD; EPS: 1,48 USD față de 1,11 USD), previziunile dezamăgitoare i-au îngrijorat în mod evident pe acționari.

HP (HPQ.US): Acțiunile au înregistrat o creștere de aproximativ 6% după ce au primit recomandări pozitive din partea unei firme de investiții. În raportul publicat, analiștii subliniază creșterea cererii stimulată de investițiile în inteligența artificială.

Barrick Mining (B.US): Conglomeratul minier a înregistrat o scădere de aproximativ 4% după semnarea unui acord cu Newmont Corp privind joint-venture-ul lor din Nevada. Analiză tehnică US100 (interval zilnic) Prețul se apropie de nivelul de rezistență din jurul valorii de 30.100 de puncte. Impulsul ascendent s-a atenuat în mod evident după o revenire bruscă de la minimele locale din jurul valorii de 27.700 de puncte, dar cumpărătorii dețin în continuare inițiativa. Pe lângă depășirea canalului descendent, un semnal de creștere pe termen scurt îl reprezintă și revenirea EMA25 peste EMA50. Linia de semnal MACD și RSI normalizat (14) ar trebui să susțină cumpărătorii în zilele următoare, cu un obiectiv spre nivelul de 32.000 de puncte. O condiție esențială pentru menținerea impulsului ascendent pe termen scurt este apărarea zonei cuprinse între 30.000 și 29.900. Sursă: xStation5 Date macroeconomice: Cu o oră înainte de închiderea tranzacționării pe Wall Street, Beth M. Hammack își va începe conferința. Președinta Băncii Rezervei Federale din Cleveland va vorbi despre politica monetară. Hammack pledează cu tărie pentru acordarea unei importanțe mai mari inflației și țintei de inflație; ea este una dintre principalii „hawks” din cadrul Fed, iar piața se așteaptă ca ea să continue această narativă în cadrul conferinței sale.

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