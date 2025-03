Acțiunile gigantului american Macy's extind declinul, pierzând 5% 📉

Acțiunile unuia dintre cele mai mari magazine de departamente din SUA, Macy's (M.US) pierd astăzi aproape 5%, în ciuda unei reveniri la nivelul indicilor americani. Compania a confirmat închiderea a 150 de magazine din SUA din cauza scăderii vânzărilor, a schimbării comportamentului consumatorilor și a perturbării tendinței de cumpărături prin e-commerce. Investitorii se tem că încetinirea economică declanșată de politica tarifară și războiul comercial va pune și mai mult presiune pe consumatori, presând vânzările Macy's. Acțiunile Macy's se confruntă cu o examinare mai atentă din partea analiștilor, pe măsură ce cresc îngrijorările cu privire la performanța sa mai slabă decât cea așteptată și la perspectivele prudente pentru anul fiscal 2025. TD Cowen și-a redus ținta de preț pentru retailer de la 16 dolari la 14 dolari, citând vânzările comparabile dezamăgitoare și o previziune de câștiguri moderată. Compania a raportat o scădere de -1,1% a vânzărilor comparabile, ratând scăderea estimată de -0,2%. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Privind în perspectivă, Macy's se așteaptă ca previziunile sale privind profitul pe acțiune pentru întregul an fiscal 25 să scadă cu 7% sub punctul mediu al așteptărilor analiștilor, reflectând un peisaj de retail dificil. Compania anticipează că vânzările comparabile ale magazinelor (OLM comps) se vor situa între -2,0% și -0,5% pentru acest an, cu un prim trimestru deosebit de slab, în care comps ar trebui să scadă între -4,5% și -2,5%. Presiunea continuă asupra traficului pietonal și nevoia de promoții agresive pentru a stimula conversiile rămân principalele preocupări pentru investitori. Alte firme importante de investiții au urmat exemplul ajustându-și țintele de preț: Telsey Advisory Group și-a revizuit ținta la 15 dolari .

Citi și JPMorgan și-au redus ambele țintele la 14 dolari , JPMorgan retrogradând de asemenea acțiunile de la overweight la neutral .

CFRA a adoptat o poziție și mai prudentă, reducându-și ținta de preț la 13 dolari și menținând în același timp ratingul Hold , avertizând asupra provocărilor structurale din sectorul magazinelor. Macy's se confruntă acum cu o cale dificilă de urmat, analiștii semnalând obstacole pe termen lung în peisajul comerțului cu amănuntul tradițional și concurența crescândă din partea comerțului electronic. Investitorii vor urmări îndeaproape capacitatea companiei de a gestiona stocurile, de a susține marjele și de a naviga prin evoluția tendințelor de consum în lunile următoare. Macy's (M.US, interval zilnic) Deocamdată, acțiunile Macy's se află cu aproape 25% sub media exponențială de 200 de perioade(linia roșie), semnalând o inversare a tendinței descendente după revenirea puternică din 2024, alimentată de așteptările de „aterizare ușoară”. Macy's se tranzacționează în prezent la un raport P/E de 6x și oferă un randament substanțial al dividendelor de aproape 5,5%. Sursa: xStation5

