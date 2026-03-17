Acțiunile Heico ating minimul ultimelor 8 luni pe fondul perturbărilor din Strâmtoarea Ormuz 📉

Acțiunile companiei din sectorul aerospațial și de apărare Heico (HEI.US) au scăzut la minimul din mai 2025 și își continuă tendința descendentă pe fondul îngrijorărilor legate de situația industriei aeriene, în contextul conflictelor din Orientul Mijlociu și al creșterii prețurilor la combustibilul pentru avioane. Perspectiva unui număr mai mic de zboruri se poate traduce printr-o scădere a cererii de reparații și piese de schimb, ceea ce ar putea exercita presiune asupra creșterii veniturilor pe termen mediu. Deși compania a raportat rezultate record pentru ultimul trimestru, piața a reevaluat, în general, companiile expuse sectorului aerospațial civil, iar structura veniturilor Heico este aproximativ echilibrată între segmentele comercial și de apărare. Mai mult, în ultimele trimestre, segmentul comercial a înregistrat o creștere mai rapidă. Piața a folosit mediul incert ca o oportunitate de a realiza profituri, acțiunile fiind acum în scădere cu aproximativ 20% față de maximul istoric — cea mai mare scădere de la primăvara anului trecut. Merită menționat, totuși, că, deși compania este prociclică, a traversat cu succes perioadele de recesiune în trecut și rămâne una dintre cele mai performante companii pe termen lung dintre cele cotate la bursă din 1990. Investitorii continuă să plătească o primă semnificativă pentru acțiuni, raportul P/E pe 12 luni fiind aproape de 50, iar raporturile preț-vânzări și preț-valoare contabilă în jur de 9. Heico (HEI.US) Scăderea actuală față de media mobilă exponențială pe 200 de sesiuni (EMA200) se situează la aproximativ 10%, un nivel care a fost rar în trecut și care, între 2020 și 2026, a fost urmat în mod constant de reveniri determinate de cerere. Dacă Strâmtoarea Ormuz va fi deblocată în viitorul apropiat, acest lucru ar putea acționa ca un puternic catalizator pentru acțiuni. Dacă perturbările persistă, însă, piața ar putea continua să abordeze compania cu prudență. Sursa: xStation 5

