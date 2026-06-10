Mâncarea e mai bună decât tehnologia❓Cracker Barrel câștigă 32% după rezultatele financiare excepționale în trimestrul al treilea 🍳 📈

Acțiunile Cracker Barrel Old Country Store (CBRL.US) au înregistrat o creștere fulminantă de peste 32% în tranzacțiile matinale, atingând un maxim al sesiunii de 48,20 USD (în prezent, o creștere de aproximativ 25%). Creșterea masivă urmează unui raport excelent privind profiturile din al treilea trimestru fiscal al anului 2026, care a depășit cu mult așteptările Wall Street atât în ceea ce privește veniturile, cât și profitul net. Sfidând o zi de scădere pentru piețele mai largi, lanțul de restaurante a transformat o pierdere anticipată pe acțiune într-un profit solid și și-a ridicat dramatic previziunile pentru întregul an. Repere financiare cheie și revizuiri în sens pozitiv ale previziunilor Rezultate financiare cu mult peste așteptări: A raportat un profit ajustat pe acțiune (EPS) de 0,29 dolari, contrazicând complet estimările consensuale ale analiștilor, care indicau o pierdere de 0,42 dolari.

Performanță superioară a veniturilor: A înregistrat venituri de 797,4 milioane de dolari pentru trimestru, depășind prognoza de 777 milioane de dolari.

Perspective îmbunătățite: Conducerea a ridicat previziunile privind veniturile pentru întregul an fiscal 2026 la 3,27–3,30 miliarde de dolari și a majorat proiecțiile privind EBITDA ajustată la 120–125 milioane de dolari (de la 85–100 milioane de dolari).

Îmbunătățirea marjelor: Așteptările privind inflația prețurilor materiilor prime au fost reduse la un nivel de 2%, în timp ce restructurarea corporativă este pe cale să genereze economii de 20–25 milioane de dolari anual. Impulsul redresării și sfidarea pieței Mișcarea explozivă a acțiunilor a fost determinată în totalitate de companie, desfășurându-se pe un fundal macroeconomic sumbru, în care S&P 500, Dow Jones și NASDAQ au scăzut cu aproximativ 0,5%. Încrederea investitorilor a fost consolidată și mai mult de o reevaluare a Wells Fargo la „Overweight” (cu un preț țintă ridicat la 50 de dolari) și de un dividend trimestrial declarat de 0,25 dolari. CEO-ul Julie Masino a atribuit acest impuls inițiativelor operaționale. Pentru prima dată în peste patru ani, vânzările comparabile din retail au depășit cele din restaurante. În plus, indicatorii de satisfacție a clienților au înregistrat o creștere notabilă — inclusiv o creștere de 4% a evaluărilor cu stele pe Google — în timp ce o sumă neașteptată de 47,4 milioane de dolari provenită dintr-o înțelegere judiciară și un program de loialitate care se apropie de 12 milioane de membri au completat un trimestru extrem de pozitiv pentru brand. Acțiuni defensive care beneficiază de o rotație sectorială? Cracker Barrel este un lanț de restaurante și magazine de retail cunoscut mai ales pentru experiența culinară în stil rustic și magazinele de cadouri atașate. Compania generează venituri din mâncăruri tradiționale inspirate din sudul Statelor Unite, inclusiv produse pentru micul dejun și mese în stil familial, alături de vânzările de decorațiuni interioare, îmbrăcăminte, jucării și produse sezoniere în magazinele sale. Compania a înregistrat câștiguri solide într-un mediu de piață în general moderat, ceea ce a susținut, de asemenea, o rotație sectorială mai amplă de la acțiunile tehnologice scumpe și cu risc mai ridicat către afaceri de consum mai tradiționale și defensive, oferind potențial un impuls suplimentar acțiunilor. CBRL.US (interval W1) Acțiunea Cracker Barrel arată o puternică inversare bullish. O lumânare verde săptămânală masivă a depășit mediile mobile exponențiale (EMA) pe 10 și 50 de perioade, testând EMA pe 100 de perioade (linia violet închis) în apropierea nivelului de 45,16 USD. Această străpungere depășește clar nivelul de retragere Fibonacci de 38,2% (41,36 USD) și se confruntă cu nivelul de 50% (45,26 USD). Între timp, RSI (14) a urcat spre 69,7, semnalând un puternic impuls ascendent care se apropie de teritoriul de supra-cumpărare. Sursa: xStation5

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