Super Micro mizează pe AI. Piața este afectată de emisiunea de acțiuni, dar s-ar putea să treacă cu vederea un semnal mai important

Super Micro Computer s-a aflat în centrul atenției investitorilor în urma anunțului privind una dintre cele mai mari majorări de capital din istoria sa. Producătorul de servere utilizate în centrele de date și în infrastructura de inteligență artificială intenționează să strângă până la 7 miliarde de dolari prin emisiunea de acțiuni și instrumente legate de capital. Reacția inițială a pieței a fost imediată și clar negativă. În premarket, acțiunile companiei au scăzut cu peste 9%, pe măsură ce investitorii au început să evalueze amploarea diluării pentru acționarii existenți.

La prima vedere, o astfel de reacție pare pe deplin justificată. O majorare de capital de această amploare implică o creștere a numărului de acțiuni în circulație și, în consecință, un câștig pe acțiune mai mic. În funcție de structura finală a tranzacției, impactul asupra indicatorilor financiari ar putea fi semnificativ, ceea ce trezește, în mod firesc, îngrijorări în rândul investitorilor concentrați pe următoarele câteva trimestre.

Problema este însă că, în cazul Super Micro Computer, merită să ne uităm nu doar la majorarea de capital în sine, ci mai ales la scopul acesteia. Compania nu strânge fonduri pentru a rezolva probleme de lichiditate sau pentru a acoperi goluri din bilanț. Dimpotrivă, conducerea a făcut acest pas important deoarece compania are un volum enorm de comenzi restante pentru servere AI și are nevoie de capital pentru a achiziționa componentele necesare îndeplinirii acestor comenzi.

Și acesta este punctul cheie dintr-o perspectivă pe termen lung. Super Micro se află într-o situație în care constrângerea nu este cererea, ci capacitatea de a finanța o creștere foarte rapidă. Cererea de soluții AI rămâne suficient de puternică încât compania trebuie să asigure miliarde de dolari pentru procesoare, memorie și alte componente de infrastructură înainte de a livra sistemele finite clienților.

Pe termen scurt, piața se va concentra, desigur, în primul rând pe consecințele negative ale ofertei. Dincolo de diluarea acționarilor, investitorii acordă atenție și concurenței crescânde din segmentul serverelor AI. Marii jucători din domeniul infrastructurii IT concurează pentru aceiași clienți, iar rezultatele financiare recente au arătat că, chiar și în contextul boom-ului AI, apar provocări legate de onorarea la timp a comenzilor și de disponibilitatea clienților de a accepta livrările de hardware.

O presiune suplimentară provine din preocupările legate de reglementare și reputație. În ultimele luni, au apărut informații nefavorabile în legătură cu procedurile care implică unul dintre cofondatorii companiei. Deși compania în sine nu a fost acuzată, problema continuă să genereze incertitudine și poate afecta sentimentul investitorilor.

Privind dincolo de următoarele câteva săptămâni, însă, imaginea devine considerabil mai interesantă. Ridicarea de capital de 7 miliarde de dolari este, de fapt, o confirmare a amplorii cererii cu care se confruntă compania în prezent. O ofertă atât de mare nu ar avea sens dacă conducerea nu ar fi încrezătoare că piața poate absorbi miliarde de dolari suplimentare în infrastructura AI. Aceasta semnalează că investițiile în centrele de date și în inteligența artificială rămân foarte puternice și că cererea de servere nu arată semne clare de încetinire.

Dacă firma va utiliza cu succes capitalul strâns, acest lucru s-ar putea traduce într-o creștere accelerată a veniturilor în următorii ani. În acest scenariu, diluarea actuală a acțiunilor ar putea fi compensată în timp de o scară de operațiuni semnificativ mai mare, venituri mai mari și o poziție competitivă mai puternică pe piața infrastructurii AI.

De asemenea, merită menționat faptul că o parte din încasări ar putea fi utilizată pentru consolidarea bilanțului, finanțarea investițiilor viitoare și reducerea datoriilor. Dintr-o perspectivă pe termen lung, acest lucru ar putea îmbunătăți stabilitatea financiară a companiei și îi va spori capacitatea de a beneficia de viitoarele valuri de creștere din domeniul inteligenței artificiale.

Reacția pieței de astăzi arată că investitorii se concentrează în primul rând pe costurile ofertei. Cu toate acestea, istoria financiară a demonstrat în repetate rânduri că unele dintre cele mai atractive oportunități de creștere apar tocmai atunci când companiile strâng capital nu pentru a supraviețui, ci pentru a profita de condiții de piață excepționale. Super Micro transmite în prezent un semnal clar că boom-ul AI este încă în desfășurare și că volumul comenzilor necesită o finanțare de miliarde de dolari.

În cele din urmă, întrebarea cheie nu este amploarea diluării acționarilor. Problema crucială este dacă firma își poate transforma portofoliul masiv de comenzi în venituri și profituri reale. Dacă răspunsul se dovedește pozitiv, această strângere de capital ar putea fi amintită ca momentul în care Super Micro a pus bazele pentru următoarea etapă a expansiunii sale în era inteligenței artificiale.

Sursa: xStation 5