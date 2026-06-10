Photronics după o prăbușire de 50%📉 O oportunitate de investiție pe piața semiconductorilor sau o capcană a valorii?

Photronics (PLAB.US) s-a confruntat cu o presiune semnificativă în urma publicării rezultatelor financiare pentru al doilea trimestru fiscal, compania rămânând cu o capitalizare de piață de aproximativ 1,8 miliarde de dolari, în ciuda faptului că deține aproape 650 de milioane de dolari în numerar. Acțiunea a scăzut cu aproape 50% față de maximul istoric de aproape 56 de dolari pe acțiune, pe fondul reacției negative a investitorilor la rezultatele mai slabe decât se aștepta și la previziunile prudente pentru al treilea trimestru.

Mulți participanți la piață au considerat, de fapt, Photronics ca fiind una dintre codașele sectorului semiconductorilor, redirecționând capitalul către companii cu creștere mai rapidă din domeniul AI și al cipurilor. Compania a atribuit slăbiciunea în primul rând încetinirii procesului de „tape-out” al semiconductorilor, etapa în care noile proiecte de cipuri trec la producția comercială.

Photronics generează o mare parte din veniturile sale atunci când noile modele de semiconductori intră în producție, creând cerere pentru fotomăștile utilizate în procesul de fabricație. Conducerea a legat încetinirea recentă de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, care au afectat activitatea clienților și au redus cererea de fotomăști

În același timp, conducerea a remarcat că situația a început să se îmbunătățească încă din luna mai. Numărul de proiecte noi de cipuri a început să se redreseze, sugerând că slăbiciunea actuală s-ar putea dovedi a fi temporară, mai degrabă decât structurală. Compania a subliniat, de asemenea, că se așteaptă să beneficieze de cererea pe termen lung de semiconductori legați de AI.

Ce ar putea susține creșterea viitoare?

Un potențial motor de creștere este activitatea companiei în domeniul măștilor avansate pentru ecrane. Samsung Display începe producția în serie a panourilor AMOLED G8.6 de nouă generație, care se așteaptă să fie utilizate în viitoarele modele Apple MacBook Pro. Volumele mai mari de producție ale ecranelor avansate ar trebui să se traducă într-o cerere crescută de fotomăștii de înaltă calitate, un produs de bază al Photronics.

O altă oportunitate provine din tendința crescândă de externalizare în rândul marilor producători de memorie, precum Samsung și SK hynix. Externalizarea se extinde acum la noduri de semiconductori din ce în ce mai avansate, incluzând procese de până la 7 nanometri. Această tendință ar putea extinde semnificativ piața potențială pe termen lung a Photronics.

Compania investește, de asemenea, masiv în noi capacități de producție atât în Coreea de Sud, cât și în Statele Unite. Se preconizează că aceste proiecte de expansiune vor fi finalizate până în anul fiscal 2027, beneficiile urmând să înceapă să se reflecte în rezultatele financiare încă de anul viitor.

Evaluare și teza de investiție

În urma vânzărilor masive, Photronics se tranzacționează aproape de valoarea contabilă și la un raport preț-câștig de aproximativ 10, ceea ce este neobișnuit de scăzut pentru o companie din domeniul semiconductorilor. Deși volatilitatea pe termen scurt rămâne posibilă, compania continuă să genereze profituri, menține marje nete sănătoase de două cifre și nu are o povară semnificativă a datoriilor. Bilanțul său rămâne unul dintre cei mai solizi dintre furnizorii de semiconductori cu capitalizare mică și medie.

Teza de investiții principală este că încetinirea actuală este ciclică, mai degrabă decât permanentă. O redresare a activității de proiectare a semiconductorilor, creșterea continuă a piețelor de AI și memorie și creșterea externalizării fotomăștilor ar putea susține creșterea veniturilor și a profiturilor în următorii ani. Riscurile cheie rămân ritmul de redresare a cererii, capacitatea companiei de a-și utiliza eficient capacitatea de producție în expansiune și menținerea marjelor într-un mediu mai competitiv.

Istoric, acțiunile Photronics au fost extrem de volatile. Acțiunile se tranzacționează în prezent cu aproximativ 30% sub media mobilă exponențială pe 200 de zile (EMA200), subliniind atât gravitatea vânzărilor masive recente, cât și provocarea de a restabili o tendință ascendentă sustenabilă pe termen lung. Cel mai mare risc cu care se confruntă compania este o încetinire economică mai amplă sau o recesiune care ar putea întârzia și mai mult lansarea de semiconductori și activitatea de proiectare a noilor cipuri. Un astfel de scenariu ar afecta probabil cererea de fotomăști și ar putea indica faptul că actuala capacitate de generare a profitului companiei ar putea să nu fie sustenabilă în următorii ani.

Sursa: xStation 5