Acțiunile Heico se apropie de maximul istoric pe fondul achiziției Axillon Fuel Containment 📈

HEICO Corporation (HEI.US) se apropie de maximul istoric pe fondul unei noi achiziții anunțate, care îi consolidează prezența în industria aerospațială și de apărare. Electronic Technologies Group, divizia HEICO, a convenit să achiziționeze Axillon Aerospace’s Fuel Containment Business pentru o sumă în numerar nedivulgată. Tranzacția se preconizează a fi finalizată în primul trimestru al anului 2026, în așteptarea îndeplinirii condițiilor obișnuite, inclusiv autorizația antitrust Hart-Scott-Rodino. HEICO se așteaptă ca achiziția să contribuie la creșterea veniturilor în termen de un an de la finalizare. HEICO se concentrează pe producția de piese avansate și electronice de nișă pentru sectoarele comercial și aerospațial, colaborând cu companii aeriene private, Departamentul Apărării și NASA. Ultima achiziție a avut loc în iulie 2025 (Gables Engineering). Despre Axillon Fuel Containment Cu sediul în Rockmart, Georgia , Axillon proiectează și produce celule de combustibil cu specificații militare pentru avioane militare americane, anumite avioane comerciale și vehicule terestre.

Compania are aproximativ 530 de angajați într-o fabrică de 600.000 de metri pătrați.

Sistemele sale de combustibil sunt utilizate pe platforme precum F-16, F-15, F/A-18, CH-47 Chinook și Bradley Fighting Vehicle.

Compania își are rădăcinile în Goodyear Tire & Rubber , care a fost pionieră în domeniul rezervoarelor de combustibil autosigilabile în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Importanță strategică Co-directorii executivi Eric A. Mendelson și Victor H. Mendelson au declarat că achiziția adaugă o „afacere renumită și foarte apreciată” la portofoliul HEICO.

Tranzacția subliniază strategia HEICO de a achiziționa active aerospatiale de nișă, de înaltă tehnologie , cu legături puternice în domeniul apărării.

HEICO a confirmat că nu sunt preconizate schimbări majore de personal — actuala echipă de management va continua operațiunile, iar facilitatea va rămâne în Georgia. Puterea financiară a HEICO Valoarea de piață: 38,95 miliarde de dolari

Randament de la începutul anului: +35%

Creșterea veniturilor: +13,46% față de anul precedent

Activele curente depășesc obligațiile pe termen scurt; datoria rămâne moderată.

HEICO a plătit dividende timp de 50 de ani consecutivi. Rezultate recente și reacțiile analiștilor Rezultate Q3 2025: EPS de 1,26 USD, depășind previziunile de 1,12 USD.

Venituri: 1,15 miliarde USD față de 1,11 miliarde USD prevăzute ( +16% creștere anuală ).

În urma rezultatelor, analiștii și-au ajustat țintele de preț: BofA Securities: Creștere la 400 USD , invocând câștiguri de cotă de piață și operațiuni eficiente. Truist Securities: Creștere la 366 USD , evidențiind creșterea organică a Flight Support Group. Stifel: Creștere la 360 USD , remarcând performanța puternică a câștigurilor. RBC Capital: Redus la 350 USD , invocând presiunea asupra marjei, dar menținând Outperform .

Heico (interval D1) Acțiunile Heico au atins un nivel record de aproape 230 USD pe acțiune, însă evaluarea companiei devine din ce în ce mai scumpă începând cu 2021. Investitorii se vor concentra pe creșterea profitabilității în următoarele trimestre. Sursa: xStation 5 Sursa: XTB Research Sursa: XTB Research

