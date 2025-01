Acțiunile Hershey aproape de minimele ultimilor 4 ani, pe fondul condițiilor de aprovizionare cu cacao 📉

Acțiunile unuia dintre cei mai recunoscuți producători americani de ciocolată de cofetărie, Hershey (HRSHY.US), ating minimele ultimelor 52 de săptămâni, pe măsură ce sentimentele globale s-au schimbat pe fondul reducerii cheltuielilor de consum și al creșterii prețurilor la cacao, care exercită presiuni asupra marjelor companiei, fiind cea mai mare parte a costurilor sale de producție. Are Hershey un potențial foarte limitat de a transfera aceste costuri către consumatori? Hershey a respins oferta Mondelez pentru că era prea mică: „sub estimările Consiliului”. La 27 decembrie, TD Cowen a ridicat „prețul de preluare” estimat de Hershey pentru o potențială achiziție de la Mondelez la 255 de dolari pe acțiune, ceea ce reprezintă o primă de aproape 60% față de prețul actual al acțiunilor Hershey, de 157 de dolari.

În Q3 2024 (încheiat la 29 septembrie), vânzările au scăzut cu 1,4%, iar profitul pe acțiune (EPS) a scăzut cu 10% YoY. Ambele s-au situat sub estimările analiștilor. Deocamdată, compania estimează că prețurile la cacao se vor stabiliza în 2025.

În ciuda acestui fapt, Bloomberg News a informat în urmă cu câteva zile, că Hershey a solicitat permisiunea Comisiei de tranzacționare a contractelor futures pe mărfuri (CFTC) pentru a cumpăra o cantitate uriașă de cacao de 90.000 MT din stocurile ICE (mai mult decât ar putea oferi bursa), pe fondul penuriei din industria de cacao. Această informație a pus sub presiune acțiunile deoarece Wall Street este îngrijorat de influența pieței de cacao asupra viitoarelor costuri de producție ale Hershey. Adevărul este că societatea trebuie să funcționeze în 2025, indiferent care vor fi costurile cu cacaua. Cu toate acestea, pe termen lung, condițiile actuale de penurie de pe piața de cacao vor fi greu de menținut, ceea ce poate da un Hershey mai mult combustibil strategic, în ciuda unor slăbiciuni tactice. Analiștii BofA au un preț țintă de 180 de dolari pentru Hershey, cu rating neutru; Citi a redus recomandarea la 159 de dolari pe acțiune. Hershey intenționează să crească prețurile produselor cu 3 până la 4% în 2025. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Din punct de vedere istoric, raportul PE forward al Hershey pentru ultimii 10 ani a fost de 27; acum este de 19. Compania are încă marje nete mult mai mari decât colegii săi, și chiar mult mai mari decât Coca-Cola. De asemenea, raportul PE actual, la nivelul de 17, este mai mic decât al altor companii de consum discreționar precum PepsiCo sau chiar Mondelez. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Având în vedere că marjele nete ale Hershey sunt în continuare mai ridicate decât cele ale principalilor concurenți, cu două cifre (în ciuda consumului mai scăzut de ciocolată și a costurilor cu cacaua), iar Forward PE și PE Ratio sunt mai scăzute, putem presupune că societatea ar putea fi relativ subevaluată față de colegii din industrie. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Graficul Hershey (HSY.US), interval D1 Acțiunile Hershey scad cu aproape 20% sub EMA200, pe fondul vânzării uriașe care a început în iunie 2023. Sursa: xStation 5

