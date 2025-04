Acțiunile își revin ca urmare a negocierilor tarifare: o analiză globală 📄 📌

După o vânzare record care a început miercuri, după ce Trump a anunțat noi tarife, astăzi piețele din multe țări arată în sfârșit o ușoară revenire. Optimismul investitorilor este alimentat de speranțele de progres în negocieri și de potențiala reducere a tarifelor pentru cel puțin unii parteneri comerciali. Potrivit secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, aproximativ 70 de țări au contactat deja administrația americană exprimându-și interesul pentru negocierea unor acorduri comerciale. Cu toate acestea, situația este departe de a fi rezolvată și persistă o incertitudine considerabilă - în special cu Uniunea Europeană, Canada și China, principalii parteneri comerciali ai SUA. Să aruncăm o privire asupra progreselor înregistrate de anumite țări în cadrul acestor negocieri. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Japonia Tarife impuse: 25% pentru importurile de automobile, 24% pentru alte bunuri.

Impact economic: Reducere potențială a creșterii PIB de până la 0,8%.

Răspuns: Prim-ministrul Shigeru Ishiba îl îndeamnă pe Trump să reconsidere decizia.

Stadiul negocierilor: Discuțiile urmează să înceapă în curând; Japonia insistă pentru reducerea tarifelor. Începând cu 8 aprilie 2025, Japonia se confruntă cu o presiune economică semnificativă din cauza noilor tarife americane - 25% pentru automobilele importate și 24% pentru alte bunuri - care ar putea reduce creșterea PIB-ului țării cu până la 0,8%. În replică, prim-ministrul Shigeru Ishiba i-a cerut președintelui Trump să reconsidere aceste măsuri. În ultimele ore, Japonia a obținut un statut prioritar în cadrul negocierilor comerciale cu SUA, susținut de o convorbire telefonică purtată ieri între Ishiba și Trump. Secretarul Trezoreriei Scott Bessent și reprezentantul comercial Jamieson Greer sunt așteptați să reprezinte SUA în cadrul discuțiilor. Declarațiile anterioare ale lui Trump sugerează că Japonia și-a desfășurat cea mai bună echipă de negociere, sporind speranțele pentru un acord. Acest progres alimentează optimismul pe piața bursieră - indicele JP225 din Japonia își revine cu 2,75% astăzi și a crescut cu aproape 9,50% de la minimele de ieri. Sursa: xStation 5 Uniunea Europeană (UE) Propunerea UE: Eliminarea tarifelor industriale în conformitate cu principiul „zero pentru zero”.

Răspunsul SUA: Trump a respins oferta din cauza altor dezechilibre comerciale.

Măsuri de retaliere: UE ia în considerare impunerea de tarife la mărfurile americane.

Poziție: UE preferă dialogul, dar este pregătită să ia măsuri proporționale. UE a propus un acord „zero pentru zero” care vizează eliminarea tarifelor reciproce pentru bunurile industriale pentru a atenua tensiunile comerciale cu SUA. Cu toate acestea, președintele Trump a respins oferta, invocând dezechilibrele comerciale rămase. Comisarul UE pentru comerț, Maroš Šefčovič, și-a exprimat dorința de a negocia, dar a remarcat lipsa unui „angajament real” din partea SUA. Ca răspuns la respingerea SUA, UE ia în considerare aplicarea unor tarife de retaliere la importurile americane - potențial începând cu 15 aprilie - vizând anumite produse cu o taxă de 25%. Aceste măsuri vor fi puse în aplicare numai dacă negocierile bilaterale eșuează. UE poartă în prezent discuții cu statele membre pentru a stabili o poziție unitară. Deși negocierile rămân calea preferată, UE este pregătită să ia măsuri de retaliere proporționale dacă este necesar. Indicele Euro Stoxx 50 își revine astăzi cu 2,12%, câștigând în total 4,85% de la minimele de ieri. Aceasta este o revenire mai slabă comparativ cu indicele JP225 din Japonia. Ambii indici au scăzut anterior cu aproximativ 17-18% de la nivelurile de la sfârșitul lunii martie. Sursa: xStation 5 Cooperarea UE-China „China și UE ar trebui să intensifice cooperarea, să asigure un comerț și investiții libere și deschise”, - presa de stat chineză.

China este pregătită să consolideze încrederea politică reciprocă cu UE. Pe fondul escaladării tensiunilor comerciale transatlantice, UE încearcă să își consolideze legăturile cu China. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat recent cu premierul chinez Li Qiang despre aprofundarea cooperării comerciale. Ambele părți și-au exprimat sprijinul pentru un sistem comercial global reformat. Cu toate acestea, UE rămâne prudentă din cauza dezechilibrelor comerciale persistente și a afluxului de produse subvenționate din China. China Tensiunile dintre SUA și China au izbucnit din nou în această săptămână. Președintele Donald Trump a amenințat cu aplicarea unor tarife suplimentare de 50% asupra importurilor chineze dacă Beijingul nu retrage tarifele de retaliere de 34% pe care le-a anunțat vinerea trecută, până la sfârșitul zilei de astăzi. China a declarat că va „lupta până la capăt”, refuzând să facă concesii și arătându-se pregătită să aplice contramăsuri. Ieri, Trump a anunțat, de asemenea, pe Truth Social că pune capăt discuțiilor comerciale cu China și anulează întâlnirile programate, adâncind temerile legate de un război comercial prelungit. Indicele CHN.cash a pierdut puțin peste 18% de la sfârșitul lunii martie din cauza escaladării războiului comercial cu SUA. Fără progrese în negocieri și cu posibilitatea ca mai multe tarife să vină chiar mâine, indicii chinezi înregistrează cea mai slabă revenire. Astăzi, CHN.cash a crescut cu 2,50% și doar 4,00% de la minimele recente. Sursa: xStation 5 Vietnam Vietnamul și-a exprimat dorința de a crește importurile de bunuri americane - inclusiv produse de apărare și securitate - ca parte a eforturilor de reducere a excedentului său comercial cu SUA. În plus, Vietnamul a solicitat o amânare de 45 de zile a punerii în aplicare a tarifelor americane de 46% pentru a facilita negocierile. Taiwan Ministrul de externe al Taiwanului, Lin Chia-lung, a declarat că insula este pregătită să înceapă negocieri comerciale cu SUA „în orice moment”. Deși semiconductorii - principalul export al Taiwanului - sunt în prezent excluși de la noile tarife americane, acțiunile TSMC au scăzut cu aproape 26% de la maximele recente, reflectând îngrijorări mai generale. Abordarea proactivă a Taiwanului vizează atenuarea potențialelor repercusiuni economice. Sursa: xStation 5

