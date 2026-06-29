Acțiunile McDonald's se apropie de cel mai scăzut nivel din august 2024 📉

Acțiunile McDonald's (MCD.US) au înregistrat o scădere de aproape 11% de la începutul anului, chiar dacă compania continuă să raporteze performanțe operaționale solide. Veniturile au crescut cu 9,4%, în timp ce vânzările comparabile la nivel global au crescut cu 3,8%, ceea ce arată că gigantul din domeniul fast-food continuă să atragă clienți, în ciuda unui context de consum mai dificil. De ce acțiunile sunt sub presiune: Investitorii sunt îngrijorați de inflație, de creșterea cheltuielilor cu dobânzile, de costurile de restructurare și de riscul ca scăderea încrederii consumatorilor să afecteze în cele din urmă traficul în restaurante.

AI devine parte a planului de creștere: McDonald's colaborează cu Google la un sistem de comenzi la drive-thru bazat pe inteligență artificială, despre care CEO-ul Chris Kempczinski a afirmat că a atins o precizie de aproximativ 90%.

Inovația în meniu accelerează: Compania testează produse din pui pane manual, o ofertă mai variată de băuturi, standarde îmbunătățite pentru cafea, băuturi răcoritoare colorate și posibile opțiuni de lapte vegetal.

Experiența clientului trebuie să iasă în evidență: McDonald's încearcă să facă vizitele mai memorabile, pe măsură ce concurenții ridică ștacheta în ceea ce privește preparatele din pui, carnea de vită, băuturile și meniurile avantajoase.

Aspectele economice ale francizaților rămân importante: Aproximativ 95% dintre restaurantele McDonald's din întreaga lume sunt operate de francizați independenți, astfel încât orice îmbunătățire trebuie să susțină productivitatea și să protejeze marjele de profit. Prețul țintă consensual este de aproximativ 331 de dolari, în timp ce un scenariu mai optimist ar putea indica 375 de dolari până în 2028, dacă programele de fidelizare, produsele din pui, serviciile „drive-thru” bazate pe AI și expansiunea globală vor genera o creștere mai puternică. O încetinire mai accentuată a consumului ar putea exercita presiune asupra vânzărilor, marjelor și profitabilității francizaților, mai ales dacă inflația continuă să afecteze bugetele gospodăriilor. De asemenea, prețurile cărnii de vită ar putea influența acțiunile McDonald's (prețurile cărnii de vită din SUA sunt cu 80% mai mari față de 2019), ceea ce afectează marjele, în condițiile în care compania nu dispune de suficientă putere de stabilire a prețurilor. Efectivul de bovine din SUA se află la cel mai scăzut nivel din ultimii aproximativ 75 de ani, după ce ani de secetă prelungită (în special în principalele state producătoare de bovine), costurile ridicate ale furajelor și ratele ridicate ale dobânzilor i-au determinat pe crescătorii de vite să-și lichideze efectivele, în loc să le reînnoiască. Graficul McDonald's (Interval D1) Acțiunile McDonald's se află acum cu aproape 10% sub EMA200 (linia roșie), semnalând o piață în scădere; scăderea de la maximul istoric este acum de aproape 20%, iar un nivel important de suport pare să fie la 245 USD, unde s-au înregistrat mișcări de preț anterioare în toamna anului 2023 și vara anului 2024. Zona importantă de rezistență este acum de 288 USD (EMA50 și începutul impulsului descendent, demarat în această lună). Sursă: xStation5

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