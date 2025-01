Acțiunile Meta Platforms se apropie de zona maximelor istorice înainte de publicarea raportului privind rezultatele de astăzi📈

Acțiunile companiei lui Mark Zuckerberg, Meta Platforms (META.US), câștigă ușor astăzi înainte de publicarea rezultatelor pentru cel de-al patrulea trimestru pe care compania le va raporta după sesiunea de tranzacționare din SUA. Investitorii vor fi atenți la modul în care investițiile masive ale companiei în inteligența artificială au afectat profitabilitatea sa din publicitate. De asemenea, este probabil ca piața să urmărească dacă „îngrijorările” cu privire la eficiența DeepSeek vor determina compania să pună la îndoială investițiile masive în inteligență artificială de 65 de miliarde de dolari anunțate recent. Acțiunile companiei au crescut cu aproape 45% în 2024 și cu aproape 650% față de minimele din 2022. Ca urmare, orice „poticnire” în raport ar putea declanșa o scădere a profiturilor. Așteptările Wall Street Venituri cuprinse între 45-48 de miliarde de dolari, în creștere cu 17%-20% față de anul precedent.

Câștiguri pe acțiune (EPS) de 6,75 USD, o creștere de 27% față de Q4 2023. Aceste rezultate vor fi analizate în contextul planurilor Meta de cheltuieli de capital (capex) în valoare de 60-65 de miliarde de dolari în 2025, cea mai mare parte a acestora urmând să fie cheltuită pentru dezvoltarea infrastructurii AI. În același timp, piața va acorda atenție concurenței potențiale din partea DeepSeek. Publicitatea digitală va continua să fie sursa dominantă de venituri, reprezentând 98% din totalul vânzărilor. Întrebarea este cât de mult va fi accelerată de noile instrumente de inteligență artificială și de prețurile mai mari pentru publicitate. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În ultimul trimestru, numărul de impresii publicitare Meta a crescut cu 7% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar prețul mediu cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut. O continuare a acestui ritm, însoțită de o creștere încă impresionantă a numărului de utilizatori activi ai aplicațiilor (Facebook, WhatsApp, Instagram; creștere de 5% în trimestrul al treilea, la 3,29 miliarde de utilizatori) s-ar putea traduce printr-o îmbunătățire a sentimentului în jurul acțiunilor companiei. CAPEX pentru inteligența artificială și acțiunile în justiție ale UE Un potențial avertisment CAPEX pentru 2025 ar putea implica o scădere a sentimentului în jurul unui număr de companii legate de AI, cum ar fi Nvidia (NVDA.US) și Arista Networks (ANET.US). Pe de altă parte, în cazul în care compania lasă CAPEX neschimbat, piața ar putea lua acest lucru drept un lucru bun și să considere reacția la DeepSeek ca fiind complet nejustificată și nu un „schimbător de jocuri” pe piața tehnologiei.

În cele din urmă, compania poate beneficia și de prezentarea lui Donald Trump, care a indicat la Davos că sancțiunile pe care Uniunea Europeană intenționează să le impună BigTech din SUA, inclusiv Meta, vor fi întâmpinate cu critici din partea administrației americane. Investitorii se pot aștepta la o comunicare și în acest sens, deși este foarte incert ca Meta să facă vreo declarație în acest sens. Meta Platforms (META.US) Acțiunile Meta Platforms au cunoscut o creștere puternică, stimulată de expansiunea câștigurilor, reducerea costurilor de exploatare și un catalizator suplimentar sub forma inteligenței artificiale, al cărei impact pozitiv asupra pieței de publicitate este „rapid vizibil” din punct de vedere comercial (o mai bună personalizare a conținutului și o analiză eficientă a datelor utilizatorilor). Piața opțiunilor indică o prosibilă modificare a prețului de aproximativ 7% după anunțarea rezultatele financiare de astăzi. Pe baza acestei presupuneri, un test atât al pragului de 620 USD, cât și a celui de 715 USD poate fi luat în calcul. Sursa: xStation5 Evaluarea multiplilor Meta Platforms este aproximativ în linie cu media companiilor din indicele Nasdaq 100, iar raportul P/E (preț/profit) forward este în mod clar sub raportul P/E (preț/profit) actual. Investitorii se așteaptă la o creștere puternică a profitabilității din partea companiei și vor analiza rezultatele de astăzi din această perspectivă. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

