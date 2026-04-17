Acțiunile Netflix scad cu 9% după raportul financiar pentru primul trimestru📉

Acțiunile Netflix au înregistrat o scădere de peste 9% după închiderea pieței, în ciuda faptului că această companie a raportat rezultate solide pentru primul trimestru al anului 2026. Reacția negativă a pieței a fost determinată în principal de previziunile mai prudente, care s-au situat sub așteptări în mai multe domenii cheie. Cele mai importante cifre din primul trimestru au fost câștigurile pe acțiune și veniturile – ambele au depășit așteptările pieței, dar investitorii nu s-au concentrat pe acestea, deoarece perspectivele viitoare s-au dovedit a fi mai critice. Pionierul serviciilor de streaming a anunțat, de asemenea, că președintele și cofondatorul, Reed Hastings, se retrage din consiliul de administrație după 29 de ani.

EPS: 1,23 USD față de 0,66 USD față de anul precedent

Venituri: 12,25 miliarde USD față de 12,17 miliarde USD așteptate

Alte elemente ale raportului prezintă o imagine mai nuanțată. Fluxul de numerar liber a atins 5,09 miliarde USD, comparativ cu așteptările de 2,67 miliarde USD, reprezentând o surpriză pozitivă clară. În același timp, previziunile pentru al doilea trimestru s-au situat sub consens: compania se așteaptă la un EPS de 0,78 USD (față de 0,84 USD), venituri de 12,57 miliarde USD (față de 12,64 miliarde USD) și un profit operațional de 4,11 miliarde USD (față de 4,34 miliarde USD). Marja operațională este estimată la 32,6%, comparativ cu așteptările de 34,4%.

Pentru întregul an, Netflix anticipează în continuare o creștere relativ stabilă, deși unii indicatori diferă de așteptările pieței. Compania estimează un flux de numerar liber de aproximativ 12,5 miliarde de dolari (anterior aproximativ 11 miliarde de dolari; față de 12,05 miliarde de dolari așteptați). Veniturile anuale sunt estimate în intervalul 50,7-51,7 miliarde de dolari (față de 51,37 miliarde de dolari), ceea ce implică o creștere de 12% până la 14%. Marja operațională pentru întregul an este estimată la 31,5% (față de 32%), în timp ce veniturile din publicitate pentru 2026 rămân pe cale să atingă aproximativ 3 miliarde de dolari. Este posibil ca piața să fi sperat în tăcere la o revizuire în sens ascendent a acestei cifre.

Angajament record față de conținut?

Un aspect important este că Netflix a atins un nivel record de angajament al utilizatorilor în primul trimestru, acesta fiind unul dintre indicatorii interni cheie ai companiei pentru calitatea platformei. Compania se extinde către noi formate de conținut, inclusiv podcasturi video și evenimente live (cum ar fi World Baseball Classic, care a stabilit recorduri de audiență în Japonia). Acest lucru indică o schimbare dincolo de modelul tradițional de streaming.

Netflix se extinde, de asemenea, în domeniul jocurilor, lansând o aplicație independentă pentru copii — semnalând diversificarea produselor. În același timp, AI devine un element central al strategiei sale tehnologice, evidențiat de achiziția InterPositive (un instrument GenAI pentru creatori) și de utilizarea AI pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului. Acest lucru indică investiții continue în eficiența producției și personalizare.

Este planificată, de asemenea, o reproiectare a aplicației mobile, inclusiv introducerea formatelor video verticale, ceea ce ar putea fi un răspuns la concurența din partea platformelor precum TikTok. Creșterile recente de preț au fost bine primite de piață, sugerând o sensibilitate relativ scăzută la preț în rândul utilizatorilor (putere de stabilire a prețurilor). Netflix subliniază, de asemenea, încrederea puternică în creșterea sa pe termen lung, referindu-se la o „pistă lungă de creștere” — indicând un potențial de expansiune suplimentar. Deși recunoaște natura extrem de competitivă a industriei, compania subliniază că strategia sa se bazează pe îmbunătățirea continuă a produselor și pe o execuție mai rapidă decât cea a concurenților săi.

Cifre financiare cheie Netflix

Sursa: Netflix

Structura veniturilor Netflix pe regiuni

Sursa: Netflix

Concluzii cheie din rezultate

Creșterea veniturilor a fost determinată de o combinație între creșterea numărului de abonați, majorările de prețuri și creșterea veniturilor din publicitate. Acest lucru indică faptul că modelul de afaceri al Netflix devine din ce în ce mai diversificat.

Cursul de schimb valutar (FX) a avut un impact pozitiv asupra rezultatelor, ceea ce înseamnă că o parte din creșterea veniturilor a fost susținută nu doar de performanța operațională, ci și de factori macroeconomici.

O parte semnificativă a creșterii EPS a fost influențată de o taxă de reziliere unică de 2,8 miliarde de dolari legată de tranzacția cu Warner Bros., înregistrată la „dobânzi și alte venituri”. Acest lucru sugerează că o parte din îmbunătățirea profitului nu este recurentă.

Marja operațională crește de la an la an, confirmând îmbunătățirea eficienței operaționale, mai degrabă decât doar efectele de scalare. În același timp, Netflix comunică clar prioritățile sale financiare, indicând o trecere treptată de la o abordare de „creștere cu orice preț” către un model mai echilibrat, axat pe:

→ creșterea veniturilor

→ marja operațională

→ fluxul de numerar disponibil

Publicitatea devine un segment din ce în ce mai important, compania estimând că aceasta se va dubla aproape în 2026, devenind unul dintre principalii factori de creștere. Se preconizează că, costurile de conținut (amortizarea conținutului) vor fi concentrate în prima jumătate a anului, ceea ce explică marjele mai slabe din Q2 și evidențiază caracterul sezonier al costurilor. Netflix semnalează o îmbunătățire a marjei în a doua jumătate a anului (T3–T4), sugerând că presiunile actuale asupra costurilor sunt temporare, mai degrabă decât structurale. Se preconizează că majorarea veniturilor în Q2 va rămâne solidă (~13%), în ciuda previziunilor de profitabilitate mai slabe, indicând o divergență între dinamica veniturilor și tendințele costurilor.

Informații cheie privind fluxul de numerar

Secțiunea privind fluxul de numerar arată că Netflix a intrat în 2026 cu o poziție de lichiditate foarte puternică. Fluxul de numerar operațional a crescut la 5,3 miliarde de dolari de la 2,8 miliarde de dolari cu un an înainte, în timp ce fluxul de numerar liber a crescut la 5,1 miliarde de dolari de la 2,7 miliarde de dolari în aceeași perioadă.

Aceasta reprezintă o îmbunătățire semnificativă, deși este important de menționat că o mare parte a creșterii a fost determinată de taxa de reziliere unică de 2,8 miliarde de dolari legată de tranzacția cu Warner Bros. Aceasta înseamnă că, deși generarea de numerar pare puternică, nu toată îmbunătățirea este recurentă.

Compania și-a majorat, de asemenea, estimarea privind fluxul de numerar liber pentru întregul an 2026 la aproximativ 12,5 miliarde de dolari, de la estimarea anterioară de 11 miliarde de dolari, din nou în mare parte datorită acestui efect unic. În același timp, Netflix nu și-a modificat abordarea privind alocarea capitalului.

Compania continuă să acorde prioritate reinvestirii în afaceri — atât organic, cât și prin fuziuni și achiziții selective — menținând în același timp lichiditatea, și abia apoi returnând surplusul de numerar către acționari. Acest lucru sugerează că managementul rămâne concentrat pe creșterea pe termen lung și flexibilitatea financiară, mai degrabă decât pe randamentele pe termen scurt pentru acționari.

La sfârșitul trimestrului, Netflix a raportat o datorie brută de 14,4 miliarde de dolari și 12,3 miliarde de dolari în numerar și echivalente de numerar. Poziția ridicată de numerar reflectă pauza anterioară în răscumpărările de acțiuni din timpul tranzacției cu Warner Bros., urmată de primirea comisioanelor de reziliere. După ce a decis să nu-și majoreze oferta pentru Warner Bros., Netflix a reluat răscumpărările de acțiuni, cumpărând înapoi 13,5 milioane de acțiuni pentru 1,3 miliarde de dolari în timpul trimestrului, cu 6,8 miliarde de dolari rămase în cadrul autorizației actuale. Acest lucru evidențiază o flexibilitate puternică a capitalului, menținând în același timp o abordare disciplinată a bilanțului.

Acțiunile Netflix (interval zilnic)

Reacția de după închiderea bursei sugerează că prețul ar putea retesta nivelul cheie de suport, definit de media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de zile (linia roșie) în jurul valorii de 97 USD pe acțiune. Menținerea acestui nivel ar putea indica o revenire a impulsului ascendent, în timp ce o scădere sub acest nivel ar putea fi interpretată ca o confirmare a tendinței descendente predominante - după o revenire de aproape 40% față de minimele din ianuarie.

Sursa: xStation5