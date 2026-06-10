Acțiunile Oracle scad cu 3% înainte de publicarea rezultatelor financiare 📉 Este acesta un test de rezistență major pentru piața bullish a IA?

Acțiunile Oracle (ORCL.US) înregistrează o scădere înainte de publicarea rezultatelor financiare pentru trimestrul IV, dar Bank of America estimează un potențial de creștere de 20%. După ce ieri a închis în scădere cu 3%, acțiunea se tranzacționează acum cu aproximativ 40% sub maximul istoric atins în toamna anului 2025. Întrebarea cheie pentru investitori: va contribui Oracle la relansarea raliului Nasdaq sau ar putea marca un vârf pe termen scurt al sentimentului pieței determinat de AI?

Concluzii

În ciuda recentei retrageri, BofA Securities a ridicat ținta de preț pentru Oracle de la 200 la 240 de dolari pe acțiune, menținând în același timp recomandarea de Cumpărare. Noua țintă implică un potențial de creștere de aproximativ 20% față de nivelurile actuale.

Potrivit BofA, sentimentul investitorilor s-a îmbunătățit după ce Oracle a răspuns preocupărilor legate de finanțare prin strângerea unei sume totale de 50 de miliarde de dolari prin finanțare prin datorii și capitaluri proprii.

Principalul motor de creștere rămâne cererea pentru soluții cloud și de AI, în special prin Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Wall Street se așteaptă ca Oracle să raporteze venituri de 19,19 miliarde de dolari în trimestrul al patrulea, reprezentând o creștere de aproximativ 20% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Se așteaptă ca EPS ajustat să se situeze la 1,96 dolari, în creștere cu aproximativ 15% față de anul precedent.

Printre subiectele cheie abordate în cadrul conferinței privind rezultatele financiare se vor număra probabil ritmul de expansiune a centrelor de date, momentul recunoașterii veniturilor din contractele legate de AI și cerințele de capital necesare pentru finanțarea creșterii viitoare.

Morningstar consideră că OCI se află acum în centrul boom-ului AI datorită parteneriatelor cu companii precum OpenAI, Meta și xAI.

Firma de cercetare se așteaptă ca veniturile Oracle să crească cu o rată medie anuală de 30% în următorii cinci ani, în timp ce veniturile OCI sunt proiectate să crească și mai rapid, cu aproximativ 78% anual.

Riscurile cheie includ capacitatea Oracle de a asigura o capacitate suficientă de GPU și de a pune în funcțiune rapid o nouă infrastructură de centre de date pentru a satisface cererea.

Un alt factor important de monitorizat este dependența crescândă a Oracle de clienții majori din domeniul AI, în special OpenAI.

Riscul principal: datoria

Ca urmare, comunicatul de astăzi privind rezultatele financiare s-ar putea concentra mai puțin pe performanța trimestrială și mai mult pe capacitatea Oracle de a monetiza în mod eficient cererea masivă de infrastructură AI. Având în vedere deteriorarea recentă a dinamicii pieței de acțiuni din SUA, investitorii ar putea reacționa nervos dacă compania nu îndeplinește așteptările sau dezamăgește chiar și în privința unuia dintre indicatorii cheie ai pieței.

Oracle deține în prezent 553 de miliarde de dolari în obligații de performanță restante (RPO), reprezentând angajamente contractuale privind veniturile viitoare. RPO a crescut cu 325% de la an la an, evidențiind o cerere excepțional de puternică pentru serviciile de infrastructură AI.

Întrebarea cheie este cât de repede poate Oracle să transforme acest volum enorm de comenzi restante în venituri recunoscute.

Analiștii se așteaptă ca afacerea Oracle cu infrastructură cloud să continue să crească cu aproape 50% anual.

Cu toate acestea, bilanțul rămâne o preocupare majoră. Datoria pe termen lung a Oracle depășește 124 miliarde de dolari, în timp ce cheltuielile cu dobânzile au crescut cu aproximativ 32% față de anul trecut.

Fluxul liber de numerar din ultimele douăsprezece luni este negativ, la aproape -25 miliarde de dolari, iar compania ar putea avea nevoie de până la 50 miliarde de dolari în inițiative de finanțare suplimentare.

Oracle are, de asemenea, angajamente suplimentare de închiriere a centrelor de date în valoare de aproximativ 261 miliarde de dolari.

În același timp, Oracle concurează din ce în ce mai mult cu AWS, Microsoft și Google în cursa pentru infrastructura AI. Pe termen lung, conducerea își propune să capteze sarcini de lucru de AI cu marjă mai mare, în loc să concureze exclusiv ca furnizor tradițional de infrastructură.

Cel mai mare risc rămâne execuția: investițiile masive ale companiei trebuie să se traducă în creșterea veniturilor, extinderea marjelor și fluxuri de numerar mai puternice suficient de repede pentru a justifica amploarea capitalului mobilizat.

ORCL.US (Interval D1)

Acțiunile Oracle se tranzacționează în prezent „periculos” de aproape de media mobilă exponențială pe 200 de zile (EMA200), marcată de linia roșie pe grafic. Nivelul de 200 de dolari pare a fi o zonă de suport critică pentru menținerea tendinței bullish pe termen lung. O depășire susținută sub acest nivel ar putea fi interpretată de piață ca un semnal al preocupărilor crescânde cu privire la ciclul de investiții în infrastructura AI și la capacitatea Oracle de a genera randamente atractive din strategia sa agresivă de expansiune.

Sursa: xStation 5