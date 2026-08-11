Deschiderea sesiunii din SUA: Nasdaq în căutarea unei direcții 🗽 Acțiunile companiilor „Hims & Hers” reacționează la rezultatele financiare

Analizând graficul US100, indicele de referință se află astăzi la un nivel ușor mai scăzut, dar, dintr-o perspectivă mai largă, își menține în continuare impulsul după o redresare rapidă în formă de V. Un nou impuls ascendent de la nivelurile actuale ar putea duce indicele către noi maxime în jurul valorii de 30.500 de puncte. Nivelul rotund de 30.000 de puncte reprezintă în prezent o zonă importantă de rezistență, în timp ce EMA50 (linia portocalie), situată în apropierea valorii de 27.350 de puncte, rămâne un nivel cheie de suport.

Fed se confruntă cu un mix de politici din ce în ce mai dificil: prețurile mai mari ale petrolului sporesc riscurile de inflație, în timp ce slăbirea pieței muncii ridică semne de întrebare cu privire la reziliența consumatorilor și ritmul creșterii economice. Prin urmare, piețele vor urmări dacă inflația continuă să se tempereze suficient pentru ca Fed să mențină ratele dobânzilor neschimbate.

Fed se confruntă cu un mix de politici din ce în ce mai dificil: prețurile mai mari ale petrolului sporesc riscurile de inflație, în timp ce slăbirea pieței muncii ridică semne de întrebare cu privire la reziliența consumatorilor și ritmul creșterii economice. Prin urmare, piețele vor urmări dacă inflația continuă să se tempereze suficient pentru ca Fed să mențină ratele dobânzilor neschimbate.

Fed se confruntă cu un mix de politici din ce în ce mai dificil: prețurile mai mari ale petrolului sporesc riscurile de inflație, în timp ce slăbirea pieței muncii ridică semne de întrebare cu privire la reziliența consumatorilor și ritmul creșterii economice. Prin urmare, piețele vor urmări dacă inflația continuă să se tempereze suficient pentru ca Fed să mențină ratele dobânzilor neschimbate.

Fed se confruntă cu un mix de politici din ce în ce mai dificil: prețurile mai mari ale petrolului sporesc riscurile de inflație, în timp ce slăbirea pieței muncii ridică semne de întrebare cu privire la reziliența consumatorilor și ritmul creșterii economice. Prin urmare, piețele vor urmări dacă inflația continuă să se tempereze suficient pentru ca Fed să mențină ratele dobânzilor neschimbate.

Fed se confruntă cu un mix de politici din ce în ce mai dificil: prețurile mai mari ale petrolului sporesc riscurile de inflație, în timp ce slăbirea pieței muncii ridică semne de întrebare cu privire la reziliența consumatorilor și ritmul creșterii economice. Prin urmare, piețele vor urmări dacă inflația continuă să se tempereze suficient pentru ca Fed să mențină ratele dobânzilor neschimbate.

Fed se confruntă cu un mix de politici din ce în ce mai dificil: prețurile mai mari ale petrolului sporesc riscurile de inflație, în timp ce slăbirea pieței muncii ridică semne de întrebare cu privire la reziliența consumatorilor și ritmul creșterii economice. Prin urmare, piețele vor urmări dacă inflația continuă să se tempereze suficient pentru ca Fed să mențină ratele dobânzilor neschimbate.

Sondajul NFIB publicat astăzi a arătat că încrederea întreprinderilor mici din SUA a surprins în sens pozitiv, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimele 11 luni.

Sondajul NFIB publicat astăzi a arătat că încrederea întreprinderilor mici din SUA a surprins în sens pozitiv, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimele 11 luni.

Sondajul NFIB publicat astăzi a arătat că încrederea întreprinderilor mici din SUA a surprins în sens pozitiv, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimele 11 luni.

Sondajul NFIB publicat astăzi a arătat că încrederea întreprinderilor mici din SUA a surprins în sens pozitiv, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimele 11 luni.

Sondajul NFIB publicat astăzi a arătat că încrederea întreprinderilor mici din SUA a surprins în sens pozitiv, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimele 11 luni.

Sondajul NFIB publicat astăzi a arătat că încrederea întreprinderilor mici din SUA a surprins în sens pozitiv, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimele 11 luni.

Evenimentul macroeconomic cheie al săptămânii va fi raportul privind CPI din iulie, care va fi publicat miercuri, urmat de datele privind inflația PPI de joi. Aceste publicări vor fi deosebit de importante după ce raportul slab privind piața muncii a complicat perspectivele privind politica Fed.

Evenimentul macroeconomic cheie al săptămânii va fi raportul privind CPI din iulie, care va fi publicat miercuri, urmat de datele privind inflația PPI de joi. Aceste publicări vor fi deosebit de importante după ce raportul slab privind piața muncii a complicat perspectivele privind politica Fed.

Evenimentul macroeconomic cheie al săptămânii va fi raportul privind CPI din iulie, care va fi publicat miercuri, urmat de datele privind inflația PPI de joi. Aceste publicări vor fi deosebit de importante după ce raportul slab privind piața muncii a complicat perspectivele privind politica Fed.

Evenimentul macroeconomic cheie al săptămânii va fi raportul privind CPI din iulie, care va fi publicat miercuri, urmat de datele privind inflația PPI de joi. Aceste publicări vor fi deosebit de importante după ce raportul slab privind piața muncii a complicat perspectivele privind politica Fed.

Evenimentul macroeconomic cheie al săptămânii va fi raportul privind CPI din iulie, care va fi publicat miercuri, urmat de datele privind inflația PPI de joi. Aceste publicări vor fi deosebit de importante după ce raportul slab privind piața muncii a complicat perspectivele privind politica Fed.

Evenimentul macroeconomic cheie al săptămânii va fi raportul privind CPI din iulie, care va fi publicat miercuri, urmat de datele privind inflația PPI de joi. Aceste publicări vor fi deosebit de importante după ce raportul slab privind piața muncii a complicat perspectivele privind politica Fed.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că negocierile nu pot fi reluate atâta timp cât, în viziunea Teheranului, SUA continuă să încalce memorandumul din iunie și nu compensează Iranul pentru aceste încălcări.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că negocierile nu pot fi reluate atâta timp cât, în viziunea Teheranului, SUA continuă să încalce memorandumul din iunie și nu compensează Iranul pentru aceste încălcări.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că negocierile nu pot fi reluate atâta timp cât, în viziunea Teheranului, SUA continuă să încalce memorandumul din iunie și nu compensează Iranul pentru aceste încălcări.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că negocierile nu pot fi reluate atâta timp cât, în viziunea Teheranului, SUA continuă să încalce memorandumul din iunie și nu compensează Iranul pentru aceste încălcări.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că negocierile nu pot fi reluate atâta timp cât, în viziunea Teheranului, SUA continuă să încalce memorandumul din iunie și nu compensează Iranul pentru aceste încălcări.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că negocierile nu pot fi reluate atâta timp cât, în viziunea Teheranului, SUA continuă să încalce memorandumul din iunie și nu compensează Iranul pentru aceste încălcări.

Iranul a semnalat că se apropie de un acord cu Oman privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz, excluzând în același timp reluarea discuțiilor directe cu SUA, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite anumite condiții.

Iranul a semnalat că se apropie de un acord cu Oman privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz, excluzând în același timp reluarea discuțiilor directe cu SUA, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite anumite condiții.

Iranul a semnalat că se apropie de un acord cu Oman privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz, excluzând în același timp reluarea discuțiilor directe cu SUA, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite anumite condiții.

Iranul a semnalat că se apropie de un acord cu Oman privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz, excluzând în același timp reluarea discuțiilor directe cu SUA, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite anumite condiții.

Iranul a semnalat că se apropie de un acord cu Oman privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz, excluzând în același timp reluarea discuțiilor directe cu SUA, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite anumite condiții.

Iranul a semnalat că se apropie de un acord cu Oman privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz, excluzând în același timp reluarea discuțiilor directe cu SUA, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite anumite condiții.

Prețurile petrolului rămân relativ stabile, WTI tranzacționându-se în apropierea nivelului de 81 de dolari pe baril, iar Brent în jur de 87 de dolari. Evoluțiile din Orientul Mijlociu rămân principalul factor care influențează sentimentul pe piața petrolului brut.

Prețurile petrolului rămân relativ stabile, WTI tranzacționându-se în apropierea nivelului de 81 de dolari pe baril, iar Brent în jur de 87 de dolari. Evoluțiile din Orientul Mijlociu rămân principalul factor care influențează sentimentul pe piața petrolului brut.

Prețurile petrolului rămân relativ stabile, WTI tranzacționându-se în apropierea nivelului de 81 de dolari pe baril, iar Brent în jur de 87 de dolari. Evoluțiile din Orientul Mijlociu rămân principalul factor care influențează sentimentul pe piața petrolului brut.

Prețurile petrolului rămân relativ stabile, WTI tranzacționându-se în apropierea nivelului de 81 de dolari pe baril, iar Brent în jur de 87 de dolari. Evoluțiile din Orientul Mijlociu rămân principalul factor care influențează sentimentul pe piața petrolului brut.

Prețurile petrolului rămân relativ stabile, WTI tranzacționându-se în apropierea nivelului de 81 de dolari pe baril, iar Brent în jur de 87 de dolari. Evoluțiile din Orientul Mijlociu rămân principalul factor care influențează sentimentul pe piața petrolului brut.

Prețurile petrolului rămân relativ stabile, WTI tranzacționându-se în apropierea nivelului de 81 de dolari pe baril, iar Brent în jur de 87 de dolari. Evoluțiile din Orientul Mijlociu rămân principalul factor care influențează sentimentul pe piața petrolului brut.

Acțiunile Nvidia înregistrează o creștere de peste 1%, susținând piața în ansamblu, pe fondul informațiilor conform cărora compania colaborează cu șase mari administratori de active pentru a mobiliza peste 500 de miliarde de dolari destinate investițiilor în infrastructura de inteligență artificială.

Acțiunile Nvidia înregistrează o creștere de peste 1%, susținând piața în ansamblu, pe fondul informațiilor conform cărora compania colaborează cu șase mari administratori de active pentru a mobiliza peste 500 de miliarde de dolari destinate investițiilor în infrastructura de inteligență artificială.

Acțiunile Nvidia înregistrează o creștere de peste 1%, susținând piața în ansamblu, pe fondul informațiilor conform cărora compania colaborează cu șase mari administratori de active pentru a mobiliza peste 500 de miliarde de dolari destinate investițiilor în infrastructura de inteligență artificială.

Acțiunile Nvidia înregistrează o creștere de peste 1%, susținând piața în ansamblu, pe fondul informațiilor conform cărora compania colaborează cu șase mari administratori de active pentru a mobiliza peste 500 de miliarde de dolari destinate investițiilor în infrastructura de inteligență artificială.

Acțiunile Nvidia înregistrează o creștere de peste 1%, susținând piața în ansamblu, pe fondul informațiilor conform cărora compania colaborează cu șase mari administratori de active pentru a mobiliza peste 500 de miliarde de dolari destinate investițiilor în infrastructura de inteligență artificială.

Acțiunile Nvidia înregistrează o creștere de peste 1%, susținând piața în ansamblu, pe fondul informațiilor conform cărora compania colaborează cu șase mari administratori de active pentru a mobiliza peste 500 de miliarde de dolari destinate investițiilor în infrastructura de inteligență artificială.

Indicele S&P 500 se tranzacționează aproape de nivelul de referință, indicele Nasdaq Composite a scăzut cu aproximativ 0,4%, în timp ce indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu aproximativ 202 de puncte, sau 0,4%.

Indicele S&P 500 se tranzacționează aproape de nivelul de referință, indicele Nasdaq Composite a scăzut cu aproximativ 0,4%, în timp ce indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu aproximativ 202 de puncte, sau 0,4%.

Indicele S&P 500 se tranzacționează aproape de nivelul de referință, indicele Nasdaq Composite a scăzut cu aproximativ 0,4%, în timp ce indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu aproximativ 202 de puncte, sau 0,4%.

Indicele S&P 500 se tranzacționează aproape de nivelul de referință, indicele Nasdaq Composite a scăzut cu aproximativ 0,4%, în timp ce indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu aproximativ 202 de puncte, sau 0,4%.

Indicele S&P 500 se tranzacționează aproape de nivelul de referință, indicele Nasdaq Composite a scăzut cu aproximativ 0,4%, în timp ce indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu aproximativ 202 de puncte, sau 0,4%.

Indicele S&P 500 se tranzacționează aproape de nivelul de referință, indicele Nasdaq Composite a scăzut cu aproximativ 0,4%, în timp ce indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu aproximativ 202 de puncte, sau 0,4%.

Wall Street a deschis ședința de marți într-o notă calmă, principalii indici tranzacționându-se fără o direcție clară. Investitorii pun în balanță semnalele de progres către redeschiderea Strâmtorii Hormuz și îndoielile persistente cu privire la perspectivele unui acord mai amplu între SUA și Iran. Stabilizarea prețurilor petrolului atenuează o parte din presiunea asupra acțiunilor, în timp ce creșterile înregistrate de Nvidia contribuie la menținerea indicelui S&P 500 aproape de linia de echilibru. Atenția investitorilor se îndreaptă însă rapid către datele viitoare privind inflația din SUA, care ar putea avea implicații semnificative asupra așteptărilor privind Fed, în urma raportului slab privind piața muncii.

Sursa: xStation5

Nasdaq 100 – privire de ansamblu asupra sesiunii

Nasdaq 100 rămâne astăzi sub o presiune modestă, deși harta pieței prezintă o imagine mult mai nuanțată decât ar putea sugera performanța indicelui principal. Principalul factor pozitiv este Nvidia (+1,44%), a cărei creștere compensează parțial slăbiciunea înregistrată de alte companii tehnologice cu capitalizare mare, printre care Apple (-0,55%), Microsoft (-0,67%) și Broadcom (-0,67%). Sentimentul este, de asemenea, mai nefavorabil față de Alphabet (-1,49%) și Amazon (-1,09%), ale căror ponderi substanțiale în indice limitează capacitatea Nasdaq de a înregistra o revenire mai puternică. În spatele aparențelor, însă, anumite segmente ale sectorului semiconductorilor înregistrează performanțe bune, Applied Materials, KLA și Lam Research avansând alături de Nvidia. Prin urmare, sesiunea de astăzi seamănă mai mult cu o rotație decât cu o mișcare generală de evitare a riscului, capitalul mutându-se între diferite segmente ale sectorului tehnologic, în loc să părăsească sectorul cu totul. În ceea ce privește următoarea mișcare a indicelui Nasdaq, întrebarea cheie este dacă puterea sectorului semiconductorilor se poate extinde la cele mai mari companii de software și internet, întrucât va fi dificil să se genereze un impuls ascendent durabil fără participarea acestora.

Sursa: XTB Research

Nasdaq 100 – cele mai mari creșteri și scăderi

Dispersia randamentelor acțiunilor individuale rămâne excepțional de ridicată, fapt ilustrat cel mai bine de Nebius (+5,58%) alături de o prăbușire de aproape 50% a Monster Beverage, ceea ce evidențiază cât de mult mai mare este volatilitatea la nivelul unei singure acțiuni decât la nivelul indicelui în sine. Companiile din sectorul tehnologic domină în mod clar clasamentul câștigătorilor, ASML, KLA, Teradyne, Sandisk, Lam Research, NXP și Applied Materials indicând o cerere continuă în întregul ecosistem al semiconductorilor. Merită menționat, totuși, că mai mulți dintre acești lideri au înregistrat deja creșteri extraordinare – Sandisk a crescut cu peste 400% de la începutul anului, în timp ce Lam Research, Applied Materials și Teradyne au generat, de asemenea, randamente de trei cifre pe orizonturi de timp mai lungi. Pe de altă parte, Monster Beverage (-49,77%) iese în evidență în mod dramatic, cu o scădere care depășește cu mult volatilitatea zilnică normală a indicelui Nasdaq 100. AppLovin (-4,52%) și Datadog (-4,27%) se află, de asemenea, sub presiune, în timp ce scăderile înregistrate de restul companiilor cu performanțe slabe sunt considerabil mai moderate. Din perspectiva investitorilor, concluzia principală este selectivitatea continuă a pieței: Nasdaq-ul de astăzi se caracterizează mai puțin printr-o evoluție uniformă a sectorului tehnologic și din ce în ce mai mult prin rezultatele financiare, evaluările și perspectivele specifice fiecărei companii

Sursa: XTB Research

Nasdaq 100 – evaluare, dinamică și amploarea pieței

Indicele Nasdaq 100 a înregistrat o scădere de aproximativ 0,3% în cursul ședinței de astăzi, însă tendința generală rămâne puternică: indicele a înregistrat o creștere de 17,3% de la începutul anului și de 26,6% în ultimul an, rămânând cu doar 3,4% sub maximul istoric. Sectorul tehnologic continuă să susțină această dinamică, înregistrând o creștere de aproximativ 25,3% de la începutul anului, deși astăzi reprezintă și cel mai mare factor de scădere al indicelui, înregistrând o scădere de aproximativ 1,2%. Amploarea pieței nu dă semnale de alarmă majore, aproximativ 70% dintre componentele indicelui tranzacționându-se peste mediile mobile pe 200 de zile, deși doar 55,6% rămân peste media mobilă pe 50 de zile (SMA50), ceea ce indică o oarecare deteriorare a dinamicii pe termen scurt. Evaluarea rămâne provocarea principală: indicele Nasdaq 100 se tranzacționează la un raport preț-profit de aproximativ 31,6x, în timp ce sectorul tehnologic se apropie de 40x, ceea ce ridică ștacheta pentru creșterea viitoare a profiturilor. În același timp, 56% dintre componentele indicelui se tranzacționează astăzi la un nivel mai ridicat, în ciuda scăderii indicelui de referință în sine, ceea ce sugerează că slăbiciunea se concentrează în principal asupra unui număr restrâns de companii dintre cele mai mari. Prin urmare, structura actuală a pieței nu indică o capitulare generalizată a investitorilor, dar, la multiplicatori ridicați, creșterile ulterioare vor necesita din ce în ce mai mult confirmarea prin creșterea profiturilor, în special în rândul celor mai mari beneficiari ai boom-ului din domeniul inteligenței artificiale.

Sursa: XTB Research

Știri despre companii

Intel (INTC) – Acțiunile au înregistrat inițial o ușoară scădere, dar își revin deja după ce producătorul de cipuri și-a majorat oferta planificată de acțiuni ordinare de la 15 miliarde de dolari la 20 de miliarde de dolari . Fondurile obținute vor fi utilizate pentru scopuri corporative generale și pentru a susține extinderea infrastructurii legate de inteligența artificială (IA), deși potențiala diluare a acționarilor existenți rămâne un obstacol pe termen scurt.

Riot Platforms (RIOT) – Acțiunile înregistrează o creștere de aproape 8% în urma rezultatelor din al doilea trimestru, veniturile ajungând la 174,2 milioane de dolari, comparativ cu cele 154,3 milioane de dolari estimate de analiști. Un catalizator suplimentar îl reprezintă un contract de închiriere a unui centru de date de 191 MW cu un laborator de vârf din domeniul IA , ceea ce consolidează perspectiva conform căreia Riot se poate diversifica dincolo de minatul tradițional de Bitcoin și își poate monetiza infrastructura energetică prin cererea tot mai mare de AI.

Hims & Hers după publicarea rezultatelor – creșterea rămâne puternică, dar piața urmărește profitabilitatea

Acțiunile Hims & Hers Health (HIMS) sunt ușor în creștere, recuperând pierderile inițiale înregistrate după publicarea rezultatelor, după ce creșterea puternică a veniturilor a fost umbrită de o rentabilitate mai slabă. Veniturile au crescut cu 38% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 753 milioane de dolari, în timp ce baza de abonați s-a extins cu 21%, demonstrând că cererea rămâne robustă pentru întreaga ofertă de telemedicină a companiei, inclusiv dermatologie, sănătate sexuală și tratamente pentru slăbit. În același timp, Hims a înregistrat o pierdere netă de 86,3 milioane de dolari, cu o pierdere pe acțiune de 0,37 dolari, comparativ cu un profit de 0,17 dolari pe acțiune în anul precedent, ceea ce a mutat atenția investitorilor de la ritmul de expansiune către costurile necesare pentru a realiza această creștere.

Segmentul GLP-1 rămâne deosebit de important, întrucât evaluarea companiei Hims este strâns legată de așteptările privind capacitatea acesteia de a participa la piața medicamentelor pentru slăbire, aflată în plină expansiune. În urma unui conflict anterior cu Novo Nordisk, cele două companii au ajuns la un acord care permite comercializarea medicamentelor de marcă pentru slăbire prin intermediul platformei Hims, în schimbul renunțării de către Hims la promovarea tratamentelor compuse pe bază de GLP-1. Acest lucru consolidează poziția strategică a platformei, dar pune și un accent mai mare pe capacitatea sa de a valorifica eficient o bază de clienți în rapidă expansiune.

Compania și-a revizuit în sens pozitiv previziunile pentru întregul an și se așteaptă ca dinamica afacerii să se accelereze în a doua jumătate a anului, deși atingerea acestor ținte rămâne o provocare. Perspectivele presupun o îmbunătățire substanțială a profiturilor, în special în al patrulea trimestru, ceea ce, în opinia analiștilor de la Citi, menține riscul de execuție la un nivel ridicat. Activitatea internațională se extinde extrem de rapid, veniturile crescând de peste 17 ori, în mare parte datorită achiziției companiei australiene Eucalyptus, în timp ce veniturile din SUA au crescut cu 17%. Prin urmare, întrebarea cheie pentru investitori nu mai este pur și simplu dacă Hims poate crește rapid, ci dacă poate transforma amploarea, expansiunea internațională și boom-ul GLP-1 în îmbunătățiri durabile ale marjelor și profitabilității

Sursa: xStation5