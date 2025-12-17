Acțiunile Oracle scad cu 6% pe fondul temerilor legate de probleme financiare 🔎

Ambițiosul proiect al Oracle, în valoare de 10 miliarde de dolari, privind un centru de date AI în Michigan, a fost pus sub semnul întrebării după ce negocierile de finanțare cu partenerul cheie Blue Owl Capital au eșuat. Acest lucru reprezintă un serios revers pentru o companie care se află deja sub o atenție sporită din cauza nevoilor de capital în rapidă creștere. Blue Owl — care a finanțat cele mai mari proiecte de centre de date ale Oracle din SUA — s-a retras după ce creditorii au cerut condiții mai stricte de leasing și de îndatorare, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la întârzierile proiectului, creșterea rapidă a efectului de levier al Oracle și răcirea sentimentului față de investițiile în AI la scară largă. Oracle susține că partenerul dezvoltator a selectat deja un nou investitor de capital și că discuțiile progresează conform așteptărilor, dar eșecul negocierilor evidențiază îndoielile crescânde cu privire la ritmul și rentabilitatea extinderii infrastructurii AI.
Reacția pieței a fost rapidă și dureroasă. Acțiunile Oracle se află sub presiune de vânzare de la jumătatea lunii septembrie. Ultimele rezultate financiare au fost, de asemenea, dezamăgitoare. Față de maximele atinse, acțiunile au scăzut cu aproape 50%. Pentru a șterge complet creșterea determinată de AI, Oracle ar trebui să scadă cu încă aproximativ 35%.
O privire asupra situației financiare a Oracle
Rezultatele financiare au dezamăgit piața. În trimestrul al doilea al anului fiscal 2026, Oracle a raportat venituri de 16,06 miliarde de dolari (+14% față de anul precedent), sub așteptările de 16,2 miliarde de dolari. EPS ajustat a fost de 2,26 dolari — mult peste prognoza de 1,64 — datorită câștigurilor unice, inclusiv vânzarea acțiunilor Ampere.
Portofoliu record de comenzi neexecutate — potențial, dar pe termen lung. Portofoliul de comenzi neexecutate de 528 miliarde USD (+438% față de anul precedent) include contracte cu OpenAI, Nvidia și Meta, care ar putea genera venituri suplimentare în următorii ani. Deși cifra arată un potențial enorm de creștere, piața se teme că o mare parte din acest portofoliu este pe termen lung, iar realizarea semnificativă a acestor comenzi rămâne îndepărtată.
CAPEX și datorii în creștere explozivă — un risc de piață în creștere. Oracle a crescut cheltuielile de capital în Q2 al anului fiscal 2026 la aproximativ 35 miliarde USD pentru centrele de date și clusterele GPU pentru AI, în timp ce datoria totală a urcat la aproximativ aproximativ 115-120 miliarde USD. Piața este din ce în ce mai îngrijorată de amploarea cheltuielilor și de impactul acestora asupra bilanțului. Performanța viitoare va depinde în mare măsură de cât de repede aceste investiții se vor transforma în venituri și flux de numerar.
Datoria a atins niveluri record, în timp ce rezervele de numerar continuă să se reducă. Diferența tot mai mare între creșterea datoriei și scăderea numerarului indică o ardere rapidă a capitalului și presiuni crescânde asupra riscului de lichiditate, pe fondul cheltuielilor mari de capital pentru AI. Creșterea efectului de levier face, de asemenea, Oracle mai sensibilă la fluctuațiile costurilor de finanțare.
ROIC se apropie de WACC, semnalând o scădere a capacității de a crea valoare prin noi investiții în AI. Creșterea EBITDA nu ține pasul cu creșterea costului capitalului, crescând presiunea asupra veniturilor și bilanțului. Scăderea diferenței dintre ROIC și WACC semnalează o erodare a eficienței capitalului și un risc crescut ca extinderea infrastructurii să devină o povară, mai degrabă decât un motor de profit.
Vânzarea masivă de astăzi continuă schimbarea de sentiment în jurul sectorului AI — de la euforie, care a împins pe scurt acțiunile la 348 de dolari și l-a ridicat pe Larry Ellison în fruntea clasamentului global al averilor, la anxietatea crescândă a investitorilor cu privire la întârzieri, efectul de levier financiar și dacă extinderea centrului de date de miliarde de dolari poate genera profituri suficient de repede. Agitația din jurul finanțării proiectului din Michigan a cristalizat aceste îngrijorări, accelerând tranziția pieței de la „entuziazmul pentru AI” la o poziție mai disciplinată și sceptică.
