Acțiunile PepsiCo cresc cu 6% după rezultate trimestriale solide, semnalând o posibilă revenire

Acțiunile PepsiCo au câștigat peste 6% după publicarea ultimelor rezultate trimestriale, indicând începutul unei redresări după doi ani de performanțe slabe. Principalele rezultate financiare: EPS: 2,12 USD (consens Bloomberg: 2,03 USD; anul precedent: 2,28 USD)

Venituri: 22,73 miliarde USD (+1% față de anul precedent, estimare: 22,32 miliarde USD)

Venituri organice: +2,1% (estimare: +1,15%) Performanța pe segmente: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Alimente America de Nord: 6,47 miliarde USD (previziuni: 6,37 miliarde USD)

Alimente America Latină: 2,55 miliarde USD (previziuni: 2,53 miliarde USD)

EMEA: 4,54 miliarde USD (previziuni: 4,33 miliarde USD)

Franciză internațională de băuturi: 1,37 miliarde USD (previziuni: 1,36 miliarde USD)

Asia-Pacific: 1,00 miliarde USD (Previziuni: 999,4 milioane USD)

PepsiCo Băuturi America de Nord: Venituri: 6,80 miliarde USD (Anul precedent: 6,81 miliarde USD; Previziuni: 6,78 miliarde USD) Venituri organice: +1% (Previziuni: -0,5%)

Perspective pentru întregul an 2025: Creștere preconizată: Se anticipează o creștere organică a veniturilor de o singură cifră, față de anul precedent.

EPS (bază, monedă constantă): Se preconizează că va fi în linii mari similar cu anul precedent.

Rata efectivă de impozitare: Aproximativ 20%.

Randament în numerar pentru acționari: Aproximativ 8,6 miliarde USD (dividende: 7,6 miliarde USD, răscumpărări: 1,0 miliarde USD).

Impactul negativ al cursului valutar: -1,5 puncte procentuale asupra veniturilor raportate și EPS (anterior -3 puncte procentuale).

EPS de bază implicat pentru 2025: scădere de aproximativ 1,5%, o îmbunătățire față de estimarea anterioară de -3% (EPS de bază 2024: 8,16 USD). Comentarii privind rezultatele: Compania a înregistrat cea mai mare creștere a prețului acțiunilor într-o singură sesiune, de peste 6%, din martie 2020. Deși se așteaptă în continuare o scădere a profiturilor față de anul precedent, rezultatele sugerează o traiectorie ascendentă pentru companie. Conducerea a subliniat progresele înregistrate în proiectele de optimizare a costurilor în America de Nord și a indicat planuri de investiții suplimentare. Analiștii din SUA au comentat că aceste rezultate ar putea marca un punct de cotitură pentru PepsiCo. În cadrul conferinței de presă, CEO-ul Ramon Laguarta a subliniat angajamentul PepsiCo de a se alinia mai bine la așteptările în continuă evoluție ale consumatorilor în ceea ce privește sănătatea, naturalețea și comoditatea. Compania se concentrează pe dezvoltarea de produse, în special în segmentele de snacks-uri și băuturi cu conținut ridicat de proteine, și pe extinderea ofertei de ambalaje de dimensiuni mai mici pentru a răspunde obiceiurilor moderne ale consumatorilor. PepsiCo intenționează, de asemenea, să reformuleze produsele cu ingrediente mai naturale, inclusiv trecerea la uleiuri mai naturale și o gamă mai largă de opțiuni cu conținut redus de zahăr. Comentând schimbările dintre concurenți, Laguarta a subliniat că PepsiCo va urma preferințele consumatorilor în ceea ce privește nivelul de zahăr și ingredientele naturale, afirmând: „Dacă clientul dorește acest lucru, îl va obține”. Aceste inițiative reprezintă un răspuns strategic la tendința pe termen lung a consumatorilor de a se orienta către produse mai sănătoase și la creșterea mărcilor private. PepsiCo anticipează că inovarea produselor și răspunsurile agile la cerințele pieței vor contribui la menținerea unui impuls pozitiv pe piețele internaționale și la îmbunătățirea poziției sale pe piața americană, care este crucială. Consiliul de administrație a reafirmat previziunile pentru întregul an, în ciuda presiunilor asupra costurilor, inclusiv cele legate de tarife, și a menținut strategia de distribuire a dividendelor către acționari. În prezent, Bloomberg raportează 8 recomandări de „cumpărare”, 17 de „menținere” și 1 de „vânzare” pentru PepsiCo. Acțiunile companiei au scăzut cu peste o treime față de nivelul maxim atins în 2023, dar de atunci au revenit cu peste 13% față de minimul local, atingând cel mai înalt nivel de la sfârșitul lunii aprilie.

