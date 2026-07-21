Acțiunile Ryanair se prăbușesc: compania aeriană înregistrează o scădere de 34% în primul trimestru din cauza crizei prețurilor la petrol

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Ryanair (RYAAY.US) a confirmat luni ceea ce o mare parte a pieței bănuia deja de câteva săptămâni: conflictul din Orientul Mijlociu a început să-și pună amprenta asupra contului de profit și pierdere. Compania aeriană irlandeză, cea mai mare companie low-cost din Europa, a înregistrat un profit net de 538 de milioane de euro pentru primul trimestru al anului fiscal 2027 (aprilie-iunie 2026), cu 34% mai puțin decât cele 820 de milioane înregistrate în aceeași perioadă a anului precedent.

Rezultatul a fost atât sub previziunile proprii ale companiei (579 de milioane), cât și sub estimările consensuale ale analiștilor (593 de milioane), ceea ce adaugă o notă de dezamăgire unui trimestru deja marcat de incertitudine. Ce ne spun cifrele companiei aeriene?

Cifrele care explică scăderea profitului Ryanair

Analiza rezultatelor relevă un contrast izbitor: Ryanair a transportat mai mulți pasageri ca niciodată, dar a câștigat considerabil mai puțin din această activitate.

Trafic : 61,3 milioane de pasageri, cu 6% mai mult decât în anul precedent, cu un grad de ocupare stabil de 94%.

Venituri totale : 4,38 miliarde de euro, cu doar 1% mai mult, și sub nivelul de 4.480 milioane pe care îl aștepta piața.

Tarif mediu : 48 de euro, comparativ cu 51 de euro în anul precedent, o scădere de 6%.

Venituri accesorii (bagaje, îmbarcare prioritară, vânzări la bord): 1.470 milioane de euro, +5%, singura componentă a veniturilor care a depășit așteptările.

Costuri operaționale totale : 3.810 milioane de euro, +11%.

Costul combustibilului : 1.690 milioane de euro, +16%.

Ecuația este simplă: mai mulți pasageri la prețuri mai mici, combinate cu un combustibil mult mai scump, comprimă marja chiar dacă afacerea continuă să crească ca volum.

Adevăratul vinovat: combustibilul neacoperit al Ryanair

Chiar directorul general, Michael O'Leary, a indicat fără ocolișuri cauza: „prețul celor 20% din combustibilul nostru neacoperit s-a dublat în acest trimestru, iar tarifele au scăzut cu 6%, în principal din cauza impactului conflictului din Orientul Mijlociu.”

Ryanair își acoperă 80% din necesarul anual de combustibil prin contracte la termen la 67 de dolari pe baril, o politică de acoperire a riscurilor care i-a oferit, de-a lungul timpului, un avantaj față de rivalii mai puțin protejați. Însă restul de 20% a fost complet expus escaladării conflictului dintre Statele Unite și Iran, cu consecința creșterii prețului barilului în cursul trimestrului. Aceste date sunt esențiale pentru înțelegerea mesajului de fond al companiei: nu este vorba de o problemă structurală a cererii, ci de un șoc conjunctural al costurilor energetice, legat direct de situația geopolitică.

În paralel, scăderea tarifelor răspunde la doi factori care se întăresc reciproc: prudența consumatorilor în fața escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, care amână rezervările și le apropie de data zborului, reducând puterea companiei aeriene de a stabili prețurile, și un efect calendaristic, întrucât o parte din Săptămâna Mare a căzut în al patrulea trimestru al anului fiscal precedent, în loc să fie în acest prim trimestru fiscal

Ryanair se pregătește să facă față unei „ierni dificile”

Dincolo de datele trimestriale, ceea ce a îngrijorat piața a fost tonul previziunilor. Ryanair a avertizat că sectorul aerian european se confruntă cu o „iarnă dificilă” și că tarifele pentru trimestrul iulie-septembrie (cel mai important al anului datorită sezonului de vârf) „prezintă o tendință ușoară de scădere” față de anul precedent

Compania și-a reiterat obiectivul de creștere a traficului cu 4% pentru întregul an, până la 216 milioane de pasageri, dar a precizat că această creștere se va concentra în prima jumătate a anului (+6%) și se va modera semnificativ în a doua jumătate (+2%), pe măsură ce proporția de combustibil achiziționat la prețuri favorabile se reduce. O'Leary a recunoscut categoric că conducerea are „vizibilitate zero” asupra celei de-a doua jumătăți a anului și că este prea devreme pentru a oferi o prognoză privind profitul pentru întregul an, un aspect surprinzător în cazul unei companii care, de obicei, tinde să ofere orientări anticipate.

Cu toate acestea, trimestrul lasă o imagine de soliditate a bilanțului care merită subliniată, deoarece contextualizează scăderea profitului în cadrul unei poziții financiare care rămâne confortabilă. În luna mai, Ryanair a rambursat ultima sa obligațiune restantă, în valoare de 1,2 miliarde de euro, devenind complet liberă de datorii, și a încheiat trimestrul cu o poziție de lichidități de aproape 2,8 miliarde de euro. În plus, programul de răscumpărare a acțiunilor companiei, în valoare de 750 de milioane de euro, este finalizat în proporție de peste 90%, la un preț mediu de 26,35 euro pe acțiune, și se preconizează că se va încheia înainte de adunarea generală a acționarilor din septembrie. În acest sens, Ryanair intenționează să distribuie un dividend de 0,195 euro pe acțiune în septembrie, sub rezerva aprobării consiliului de administrație.

Ce se poate deduce din rezultatele Ryanair?

Din ansamblul cifrelor și declarațiilor se pot desprinde câteva concluzii pentru a înțelege momentul prin care trece Ryanair:

Modelul de afaceri continuă să funcționeze pe volum, nu pe preț. Creșterea traficului cu 6% și gradul de ocupare stabil la 94% arată că cererea structurală pentru zboruri ieftine rămâne intactă; problema nu este atragerea pasagerilor, ci rentabilitatea pe pasager.

Acoperirea costurilor cu combustibilul, deși solidă, nu reprezintă o protecție totală. Faptul că doar 20% din consum rămâne neacoperit a fost suficient pentru a explica o mare parte din deteriorarea profitului, ceea ce ilustrează cât de sensibil rămâne sectorul aerian la șocuri geopolitice specifice, chiar și pentru operatorul cu cea mai eficientă structură de costuri din Europa.

Scăderea tarifelor este atât reactivă, cât și strategică. Ryanair a ales în mod deliberat să reducă prețurile pentru a menține gradul de ocupare într-un context al cererii mai prudent, o decizie în concordanță cu filosofia sa istorică de a acorda prioritate volumului în detrimentul marjei unitare, deși de data aceasta aceasta coincide cu o creștere a costurilor care agravează impactul asupra rezultatului.

Lipsa de vizibilitate asupra celei de-a doua jumătăți a anului este semnalul cel mai relevant pentru piață . Faptul că însăși conducerea – de obicei încrezătoare în previziunile sale – recunoaște „vizibilitate zero” și se abține de la a oferi orientări privind profitul anual sugerează că deznodământul conflictului din Orientul Mijlociu și efectul acestuia asupra prețului petrolului sunt acum variabila dominantă pentru profitabilitatea sectorului, mai mult decât orice factor legat de cererea internă.

Soliditatea bilanțului oferă spațiu de manevră. Faptul că nu are datorii și că deține lichidități de aproape 2,8 miliarde de euro permite companiei Ryanair să absoarbă această scădere a profitabilității fără a compromite politica de remunerare a acționarilor (răscumpărare de acțiuni și dividende) sau planul de extindere a flotei, aspect care o diferențiază de concurenții cu structuri financiare mai tensionate.

În ansamblu, trimestrul confirmă faptul că Ryanair nu traversează o criză a cererii, ci o perioadă de comprimare a marjelor cauzată de un șoc extern al costurilor energetice și de o reacție tactică la nivelul prețurilor. Cheia pentru lunile următoare va fi dacă conflictul din Orientul Mijlociu se va modera (ceea ce ar atenua costul combustibilului neacoperit) și cum vor evolua rezervările de ultim moment în lunile august și septembrie, pe care compania însăși le indică drept decisive pentru rezultatul primei jumătăți a anului.

În prezent, acțiunile Ryanair înregistrează un avans de 0,93% în premarket, în timp ce de la începutul anului, acțiunile se depreciază cu 19,30%.