Acțiunile SK Hynix înregistrează un salt de 8%, pe fondul intenției Temasek de a investi🗽 Sectorul cipurilor de memorie revine în grațiile investitorilor?

Acțiunile Samsung Electronics și SK Hynix înregistrează astăzi creșteri, în urma unor informații conform cărora Temasek din Singapore se pregătește să realizeze o investiție directă în cei doi producători de semiconductori. ADR-urile SK Hynix au crescut cu aproape 8% pe piețele din SUA, ajungând la aproximativ 153 de dolari pe acțiune. Vestea vine într-un moment favorabil pentru sector, întrucât rezultatele înregistrate de CoreWeave și Super Micro Computer au indicat încă o dată o cerere puternică legată de extinderea infrastructurii de inteligență artificială (AI). Reacția nu se limitează la cele două companii: indicele KOSPI a înregistrat astăzi o creștere de peste 3,5%, în timp ce sentimentul pozitiv s-a extins și la alte acțiuni din sectorul semiconductorilor din Asia, Europa și SUA.

Temasek, care gestionează un portofoliu net în valoare de aproximativ 518 miliarde de dolari singaporezi (404,5 miliarde de dolari), se pregătește, potrivit unor surse, să achiziționeze direct acțiuni la Samsung Electronics și SK Hynix.

Conform rapoartelor, fondul consideră că producătorii de cipuri de memorie reprezintă o parte relativ subevaluată a lanțului de aprovizionare al AI, în special în comparație cu alți beneficiari ai boom-ului investițional din domeniul AI.

Acțiunile Samsung și SK Hynix au înregistrat o creștere de peste 7%, ambele titluri înregistrând deja câștiguri de peste 100% de la începutul anului 2026.

Temasek nu a confirmat până în prezent informațiile apărute în presă, ceea ce înseamnă că piața include în prețuri în prezent perspectiva unei tranzacții, mai degrabă decât o investiție finalizată.

De ce se interesează Temasek de cipurile de memorie?

Cel mai interesant aspect nu este potențiala achiziție în sine, ci logica din spatele acesteia. De mult timp, sectorul AI s-a concentrat în principal pe procesoare grafice (GPU), servere și furnizori de capacitate de calcul. Pe măsură ce modelele de AI continuă să se extindă, însă, memoria devine din ce în ce mai importantă, întrucât nici chiar cele mai avansate procesoare nu pot gestiona eficient volume enorme de date fără o memorie suficient de performantă.

Acest lucru plasează SK Hynix și Samsung într-o poziție strategică importantă în cadrul lanțului de aprovizionare al AI. Dacă Temasek consideră într-adevăr că producătorii de memorie sunt subevaluați, investiția ar reprezenta un pariu nu numai pe creșterea continuă a cheltuielilor în domeniul AI, ci și pe o cotă mai mare din valoarea generată de boom-ul AI, care se îndreaptă către furnizorii de memorie.

Această evoluție este semnificativă și din perspectiva sentimentului pieței. Corecția din iulie a arătat cât de repede pot reacționa investitorii la îngrijorările legate de ritmul investițiilor în centrele de date. Un angajament mai mare din partea unui important investitor instituțional pe termen lung ar putea fi, prin urmare, interpretat ca un semnal că fundamentele sectorului rămân atractive chiar și după ce ambele acțiuni s-au dublat cu mult de la începutul anului.

AI impulsionează din nou acțiunile din sectorul semiconductorilor

Temasek nu este singurul factor din spatele câștigurilor de astăzi. Rezultatele solide înregistrate de CoreWeave și perspectivele optimiste ale Super Micro Computer au atenuat îngrijorările potrivit cărora cel mai mare val de cheltuieli pentru infrastructura de AI ar putea să-și piardă deja din avânt. Reacția pozitivă s-a extins la companii precum Advantest, Kioxia, SMIC și TSMC.

Pentru Samsung și SK Hynix, însă, întrebarea cheie este dacă cererea enormă de memorie generată de AI se poate traduce într-o creștere sustenabilă a profiturilor, în loc să reprezinte doar o altă fază a ciclului tradițional al industriei semiconductorilor. Rapoartele referitoare la Temasek întăresc ideea că acțiunile din sectorul memoriilor pot oferi în continuare evaluări atractive în comparație cu alte segmente ale lanțului de aprovizionare al AI, dar, după o creștere atât de puternică, ștacheta pentru profiturile viitoare s-a ridicat, de asemenea, considerabil.

Graficul ADR SK Hynix, SKHY.US (interval zilnic)

Sursa: xStation5