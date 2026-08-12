Deschiderea sesiunii din SUA: Nasdaq 100 crește cu peste 1% 📈 Revin acțiunile din sectorul semiconductorilor?

Contractul futures pe Nasdaq 100 a atins nivelul de retragere Fibonacci de 71,6% al ultimului impuls descendent de la sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie. O depășire a pragului de 30.000 de puncte ar putea declanșa un impuls alcist mai puternic, deschizând potențial calea către noi maxime istorice în zona de 30.800 de puncte.

Petrolul rămâne principalul factor de risc, prețul WTI depășind din nou pragul de 83 de dolari pe baril, pe măsură ce speranțele privind o redeschidere rapidă a Strâmtorii Hormuz se estompează, ceea ce ar putea menține presiunea asupra prețurilor la energie și complica perspectivele inflației în SUA.

Petrolul rămâne principalul factor de risc, prețul WTI depășind din nou pragul de 83 de dolari pe baril, pe măsură ce speranțele privind o redeschidere rapidă a Strâmtorii Hormuz se estompează, ceea ce ar putea menține presiunea asupra prețurilor la energie și complica perspectivele inflației în SUA.

Petrolul rămâne principalul factor de risc, prețul WTI depășind din nou pragul de 83 de dolari pe baril, pe măsură ce speranțele privind o redeschidere rapidă a Strâmtorii Hormuz se estompează, ceea ce ar putea menține presiunea asupra prețurilor la energie și complica perspectivele inflației în SUA.

Petrolul rămâne principalul factor de risc, prețul WTI depășind din nou pragul de 83 de dolari pe baril, pe măsură ce speranțele privind o redeschidere rapidă a Strâmtorii Hormuz se estompează, ceea ce ar putea menține presiunea asupra prețurilor la energie și complica perspectivele inflației în SUA.

Petrolul rămâne principalul factor de risc, prețul WTI depășind din nou pragul de 83 de dolari pe baril, pe măsură ce speranțele privind o redeschidere rapidă a Strâmtorii Hormuz se estompează, ceea ce ar putea menține presiunea asupra prețurilor la energie și complica perspectivele inflației în SUA.

Petrolul rămâne principalul factor de risc, prețul WTI depășind din nou pragul de 83 de dolari pe baril, pe măsură ce speranțele privind o redeschidere rapidă a Strâmtorii Hormuz se estompează, ceea ce ar putea menține presiunea asupra prețurilor la energie și complica perspectivele inflației în SUA.

Rezultatele companiilor din domeniul infrastructurii de inteligență artificială (AI) sugerează că, în ciuda semnelor de întrebare privind amploarea cheltuielilor de capital ale celor mai mari firme din sectorul tehnologic, cererea de bază pentru centrele de date și capacitatea de calcul rămâne puternică, susținând în prezent lanțul de aprovizionare mai larg al sectorului AI.

Rezultatele companiilor din domeniul infrastructurii de inteligență artificială (AI) sugerează că, în ciuda semnelor de întrebare privind amploarea cheltuielilor de capital ale celor mai mari firme din sectorul tehnologic, cererea de bază pentru centrele de date și capacitatea de calcul rămâne puternică, susținând în prezent lanțul de aprovizionare mai larg al sectorului AI.

Rezultatele companiilor din domeniul infrastructurii de inteligență artificială (AI) sugerează că, în ciuda semnelor de întrebare privind amploarea cheltuielilor de capital ale celor mai mari firme din sectorul tehnologic, cererea de bază pentru centrele de date și capacitatea de calcul rămâne puternică, susținând în prezent lanțul de aprovizionare mai larg al sectorului AI.

Rezultatele companiilor din domeniul infrastructurii de inteligență artificială (AI) sugerează că, în ciuda semnelor de întrebare privind amploarea cheltuielilor de capital ale celor mai mari firme din sectorul tehnologic, cererea de bază pentru centrele de date și capacitatea de calcul rămâne puternică, susținând în prezent lanțul de aprovizionare mai larg al sectorului AI.

Rezultatele companiilor din domeniul infrastructurii de inteligență artificială (AI) sugerează că, în ciuda semnelor de întrebare privind amploarea cheltuielilor de capital ale celor mai mari firme din sectorul tehnologic, cererea de bază pentru centrele de date și capacitatea de calcul rămâne puternică, susținând în prezent lanțul de aprovizionare mai larg al sectorului AI.

Rezultatele companiilor din domeniul infrastructurii de inteligență artificială (AI) sugerează că, în ciuda semnelor de întrebare privind amploarea cheltuielilor de capital ale celor mai mari firme din sectorul tehnologic, cererea de bază pentru centrele de date și capacitatea de calcul rămâne puternică, susținând în prezent lanțul de aprovizionare mai larg al sectorului AI.

Sectorul tehnologic se impune din nou ca principalul motor al Wall Street: CoreWeave a înregistrat o creștere de aproximativ 18%, Super Micro Computer de 13%, iar Nebius de peste 16%, în timp ce Micron, Dell și Cisco înregistrează, de asemenea, câștiguri solide.

Sectorul tehnologic se impune din nou ca principalul motor al Wall Street: CoreWeave a înregistrat o creștere de aproximativ 18%, Super Micro Computer de 13%, iar Nebius de peste 16%, în timp ce Micron, Dell și Cisco înregistrează, de asemenea, câștiguri solide.

Sectorul tehnologic se impune din nou ca principalul motor al Wall Street: CoreWeave a înregistrat o creștere de aproximativ 18%, Super Micro Computer de 13%, iar Nebius de peste 16%, în timp ce Micron, Dell și Cisco înregistrează, de asemenea, câștiguri solide.

Sectorul tehnologic se impune din nou ca principalul motor al Wall Street: CoreWeave a înregistrat o creștere de aproximativ 18%, Super Micro Computer de 13%, iar Nebius de peste 16%, în timp ce Micron, Dell și Cisco înregistrează, de asemenea, câștiguri solide.

Sectorul tehnologic se impune din nou ca principalul motor al Wall Street: CoreWeave a înregistrat o creștere de aproximativ 18%, Super Micro Computer de 13%, iar Nebius de peste 16%, în timp ce Micron, Dell și Cisco înregistrează, de asemenea, câștiguri solide.

Sectorul tehnologic se impune din nou ca principalul motor al Wall Street: CoreWeave a înregistrat o creștere de aproximativ 18%, Super Micro Computer de 13%, iar Nebius de peste 16%, în timp ce Micron, Dell și Cisco înregistrează, de asemenea, câștiguri solide.

Inflația CPI din iulie a crescut cu 0,1% față de luna precedentă și cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, în conformitate cu așteptările, în timp ce inflația de bază s-a situat la 0,2% față de luna precedentă și la 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce permite piețelor să mențină scenariul conform căruia nu va avea loc o majorare a ratei dobânzii în septembrie.

Inflația CPI din iulie a crescut cu 0,1% față de luna precedentă și cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, în conformitate cu așteptările, în timp ce inflația de bază s-a situat la 0,2% față de luna precedentă și la 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce permite piețelor să mențină scenariul conform căruia nu va avea loc o majorare a ratei dobânzii în septembrie.

Inflația CPI din iulie a crescut cu 0,1% față de luna precedentă și cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, în conformitate cu așteptările, în timp ce inflația de bază s-a situat la 0,2% față de luna precedentă și la 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce permite piețelor să mențină scenariul conform căruia nu va avea loc o majorare a ratei dobânzii în septembrie.

Inflația CPI din iulie a crescut cu 0,1% față de luna precedentă și cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, în conformitate cu așteptările, în timp ce inflația de bază s-a situat la 0,2% față de luna precedentă și la 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce permite piețelor să mențină scenariul conform căruia nu va avea loc o majorare a ratei dobânzii în septembrie.

Inflația CPI din iulie a crescut cu 0,1% față de luna precedentă și cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, în conformitate cu așteptările, în timp ce inflația de bază s-a situat la 0,2% față de luna precedentă și la 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce permite piețelor să mențină scenariul conform căruia nu va avea loc o majorare a ratei dobânzii în septembrie.

Inflația CPI din iulie a crescut cu 0,1% față de luna precedentă și cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, în conformitate cu așteptările, în timp ce inflația de bază s-a situat la 0,2% față de luna precedentă și la 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce permite piețelor să mențină scenariul conform căruia nu va avea loc o majorare a ratei dobânzii în septembrie.

Wall Street a deschis ședința de miercuri în creștere, după publicarea datelor CPI din iulie, care nu au adus surprize negative în ceea ce privește inflația și au atenuat îngrijorările legate de o nouă majorare a ratei dobânzii de către Rezerva Federală. Indicele S&P 500 a crescut cu aproximativ 0,2%, indicele Nasdaq Composite a înregistrat un avans de 0,5%, în timp ce indicele Dow Jones se tranzacționează ușor peste nivelul de deschidere. Acțiunile din domeniul inteligenței artificiale și al infrastructurii centrelor de date conduc piața, după ce rezultatele solide și previziunile companiilor CoreWeave și Super Micro Computer au consolidat încrederea că cererea de capacitate de calcul rămâne robustă. În același timp, investitorii nu pot ignora complet riscurile inflaționiste generate de petrol, prețurile țițeiului american depășind din nou pragul de 83 de dolari pe baril.

Sursa: xStation5

Nasdaq 100 – harta volatilității

Indicele Nasdaq 100 se află în continuare sub o ușoară presiune, însă situația de fond este considerabil mai solidă decât sugerează indicele principal, întrucât acțiunile din sectorul semiconductorilor se bucură de un interes generalizat din partea cumpărătorilor. Nvidia înregistrează o creștere de aproximativ 1,7%, în timp ce Applied Materials, Intel, Micron și Lam Research înregistrează avansuri și mai puternice, ceea ce indică o cerere continuă pentru companiile expuse la domeniul inteligenței artificiale și al infrastructurii informatice. Principala presiune negativă provine de la cele mai mari companii din domeniul software-ului și al internetului, Microsoft înregistrând o scădere de aproximativ 1%, Apple de 0,5%, Meta de 0,4%, în timp ce Alphabet rămâne ușor în teritoriu negativ. În practică, capitalul nu părăsește sectorul tehnologic în ansamblu, ci se reorientează către semiconductori în detrimentul unor companii cu capitalizare foarte mare. Nvidia este deosebit de importantă, având în vedere ponderea sa mare în indice, deoarece creșterile sale contribuie la compensarea slăbiciunii înregistrate de mai multe alte componente majore. Prin urmare, sesiunea rămâne extrem de selectivă: apetitul pentru risc nu a dispărut, dar investitorii fac din ce în ce mai mult diferențiere între companiile individuale, chiar și în cadrul celor mai mari segmente ale indicelui Nasdaq 100

Sursa: XTB Research

Nasdaq 100 – care sunt sectoarele care determină scăderea indicelui?

Scăderea înregistrată astăzi de Nasdaq 100 se datorează în principal sectorului comunicațiilor, care a înregistrat o scădere de aproximativ 2,37% și care reprezintă, de departe, cea mai mare pondere în contribuția negativă a indicelui. Sectorul tehnologic, pe de altă parte, a înregistrat o scădere de doar aproximativ 0,31%, o diferență importantă care arată că presiunea de vânzare nu este distribuită uniform în cadrul complexului mai larg al companiilor de creștere. Sectorul bunurilor de consum discreționare afectează, de asemenea, indicele de referință, cu o scădere de aproximativ 1%, în timp ce sectoarele sănătății și utilităților se tranzacționează în teritoriu pozitiv. Această structură indică mai degrabă o rotație în cadrul indicelui decât o vânzare masivă convențională a activelor de risc. În același timp, contribuția disproporționată a sectorului de comunicații evidențiază o caracteristică inerentă a indicilor ponderați în funcție de capitalizare: evoluțiile înregistrate de câteva dintre cele mai mari companii pot determina direcția întregului indice de referință, chiar și atunci când piața în ansamblu rămâne relativ stabilă. Pentru restul sesiunii, întrebarea cheie nu va fi atât de mult cum se comportă, în medie, componentele Nasdaq, cât dacă cele mai mari companii din sectorul comunicațiilor pot începe să-și revină

Sursa: XTB Research

S&P 500 – cele mai mari creșteri și scăderi

Clasamentul de astăzi al indicelui S&P 500 arată o preferință clară pentru companiile din sectorul tehnologic și pentru cele care beneficiază de investițiile în infrastructura de inteligență artificială, Super Micro Computer (+14,14%) ocupând cu fermitate primul loc în topul creșterilor. Ciena (+6,03%), Teradyne (+5,03%), Applied Materials (+4,58%) și Lam Research (+4,53%) înregistrează, de asemenea, performanțe solide, confirmând faptul că, din nou, capitalul se îndreaptă către companiile din domeniul hardware-ului, al semiconductorilor și al infrastructurii centrelor de date. Cu toate acestea, evaluările unora dintre acești lideri rămân ridicate – Ciena se tranzacționează la un raport P/E de peste 125x, în timp ce Marvell este evaluată la aproximativ 74x, ceea ce înseamnă că piața continuă să anticipeze o creștere foarte puternică a câștigurilor viitoare. Pe de altă parte, nu există o temă dominantă la nivel sectorial, scăderile afectând atât companii din domeniul sănătății, precum Cencora (-3,72%) și Insulet (-2,86%), cât și companii din sectoarele energetic, al bunurilor de consum și al tehnologiei. Palantir (-2,24%) este un alt caz notabil, cu un raport P/E de aproximativ 139x – la o astfel de evaluare, chiar și o deteriorare modestă a sentimentului față de acțiunile de creștere se poate traduce într-o volatilitate a prețului acțiunilor peste medie. În ansamblu, sesiunea de astăzi reflectă nu atât o creștere generală a apetitului pentru risc, cât o revenire extrem de selectivă a capitalului către infrastructura de AI și semiconductori, unde investitorii rămân dispuși să plătească multipli ridicați pentru creșterea preconizată.

Sursa: XTB Research

Nasdaq 100 – evaluare, dinamică și amploarea pieței

Indicele Nasdaq 100 a înregistrat o scădere de aproximativ 0,3%, însă, dintr-o perspectivă mai largă asupra tendințelor, nu există până în prezent indicii clari care să sugereze o deteriorare semnificativă a situației pieței. Indicele se află încă în creștere cu 16,9% de la începutul anului și cu 25% față de anul trecut, tranzacționându-se cu doar 3,7% sub maximul istoric. Amploarea pieței rămâne, de asemenea, relativ sănătoasă: 68,7% dintre componentele indicelui se situează peste media mobilă pe 200 de zile și 52,5% peste media mobilă pe 50 de zile, în timp ce până la 59% dintre acțiuni se tranzacționează în creștere în cadrul sesiunii de astăzi. Această divergență este semnificativă, deoarece arată că scăderea indicelui este determinată în principal de slăbiciunea unor componente cu pondere mare, mai degrabă decât de o vânzare masivă la nivelul întregii piețe. Evaluarea rămâne principala constrângere – indicele Nasdaq 100 se tranzacționează la un raport P/E de aproximativ 31,4x, iar sectorul tehnologic la aproape 40x, lăsând relativ puțin spațiu pentru dezamăgiri în ceea ce privește rezultatele financiare viitoare. Printre liderii în ceea ce privește puterea relativă se numără în continuare titluri din sectorul tehnologic, precum Micron, AMD, Palo Alto Networks și CrowdStrike, ceea ce confirmă faptul că investitorii caută în continuare expunere la creștere, deși din ce în ce mai selectiv. Prin urmare, retragerea actuală pare mai degrabă o rotație sub suprafața unui trend puternic decât o rupere a acestui trend, dar la aceste niveluri de evaluare, menținerea pieței bull va necesita o creștere continuă a profiturilor subiacente, mai degrabă decât doar o expansiune suplimentară a multiplilor

Sursa: XTB Research

Știri despre companii: Nebius, Cava, Super Micro Computer și Intel

Grupul Nebius (NBIS) înregistrează o creștere de peste 12% după ce a raportat rezultate care au depășit așteptările pieței atât în ceea ce privește veniturile, cât și EBITDA. Marja brută a depășit, de asemenea, previziunile, aspect deosebit de important pentru un furnizor de infrastructură de AI în plină expansiune, deoarece sugerează că extinderea afacerii nu trebuie neapărat să se facă în întregime în detrimentul profitabilității. Principala provocare pentru Nebius este acum ritmul de extindere a infrastructurii și utilizarea capacității de calcul nou adăugate, deoarece acești factori vor determina dacă dinamica actuală a veniturilor se poate transforma într-o îmbunătățire durabilă a profiturilor.

Cava Group (CAVA) a înregistrat o creștere de aproape 12% în urma rezultatelor din al doilea trimestru. Lanțul de restaurante a înregistrat un profit de 0,19 dolari pe acțiune, față de așteptările de 0,18 dolari, în timp ce veniturile au atins 368,4 milioane de dolari, depășind estimarea consensuală de 361 milioane de dolari. Reacția prețului acțiunilor arată că piața continuă să recompenseze companiile din sectorul de consum capabile să-și extindă prezența, menținând în același timp un ritm puternic de creștere a profiturilor. Pe măsură ce Cava se dezvoltă, însă, investitorii se vor concentra probabil din ce în ce mai mult pe rentabilitatea unitară a noilor restaurante, mai degrabă decât doar pe ritmul deschiderilor de noi unități.

Intel (INTC), între timp, rămâne în centrul atenției după ce și-a majorat oferta de acțiuni la 20 de miliarde de dolari. Capitalul suplimentar va dilua acționarii existenți – Bank of America estimează impactul asupra profitului pe acțiune la aproximativ 5% – dar analiștii subliniază și cealaltă fațetă a tranzacției. Această majorare substanțială de capital consolidează bilanțul Intel și oferă o mai mare flexibilitate financiară pentru a-și pune în aplicare strategia de producție de semiconductori, care necesită investiții mari de capital, în timp ce Bank of America vede această mișcare ca un semn al încrederii crescânde în cererea viitoare și în capacitatea companiei de a-și extinde producția. UBS susține, de asemenea, că oferta elimină o sursă anterioară de incertitudine legată de finanțarea strategiei Intel și ar putea fi interpretată ca o dovadă a încrederii sporite a conducerii în planul său de dezvoltare a producției de semiconductori. Pe termen scurt, investitorii trebuie, așadar, să facă față diluării, dar pe termen lung întrebarea mai importantă este dacă cei 20 de miliarde de dolari suplimentari pot ajuta Intel să transforme cheltuielile masive de capital în clienți noi, o utilizare mai mare a fabricilor și o rentabilitate îmbunătățită.

Super Micro Computer (SMCI.US, interval zilnic)

Super Micro Computer (SMCI) înregistrează o creștere în urma rezultatelor sale și a previziunilor deosebit de solide pentru trimestrul următor. Compania se așteaptă la un profit ajustat pe acțiune de 1,01–1,10 dolari, cu mult peste estimarea consensuală de doar 0,76 dolari, în timp ce previziunile privind veniturile, de 14,5–15,5 miliarde de dolari, depășesc, de asemenea, cu ușurință suma de 11,68 miliarde de dolari așteptată de piață. Acesta este un semnal important pentru lanțul de aprovizionare mai larg din domeniul AI, deoarece Super Micro își desfășoară activitatea relativ aproape de cererea finală de servere și infrastructură pentru centrele de date. Un decalaj atât de mare între previziunile conducerii și consensul anterior sugerează că cererea de infrastructură de calcul rămâne mai puternică decât anticipaseră mulți analiști de pe Wall Street

Sursa: xStation5