Acțiunile SpaceX continuă creșterea 🔼 Compania a înregistrat o creștere de aproape 30% de la oferta publică inițială (IPO) care a doborât toate recordurile

Acțiunile SpaceX au înregistrat deja o creștere de aproape 30% de la debutul de vinerea trecută, iar amploarea acestei creșteri a fost remarcabilă. Astăzi, în premarket, acțiunile cresc cu încă 9,50%, depășind pragul de 200 de dolari și indicând o capitalizare de piață de aproximativ 2,6 trilioane de dolari. Între timp, criticii care susțin că evaluarea s-a detașat de realitate continuă să-și susțină argumentele, dar, în cele din urmă, nu ei sunt cei care cumpără acțiunile. Nu există un preț maxim al acțiunilor, iar susținătorii „revoluției spațiale” par dispuși să plătească aproape orice preț pentru o participație în compania fanion a lui Elon Musk.

SpaceX: Analiza fundamentală este dificilă

Argumentele pro se bazează pe câteva argumente puternice: dominația SpaceX în serviciile de lansare orbitală, barierele enorme de intrare cu care se confruntă potențialii concurenți, leadershipul tehnologic al companiei și importanța strategică a rețelei Starlink. Numai conflictul din Ucraina a demonstrat valoarea practică a capacităților Starlink. Toate acestea, combinate cu carisma lui Elon Musk, viziunea sa ambițioasă și o misiune corporativă care atrage mulți investitori dincolo de considerente pur financiare, au dus la o primă de evaluare extraordinară care pare dificil de justificat prin analiza fundamentală tradițională.

Acest lucru nu înseamnă neapărat că acțiunile nu pot continua să crească și nici nu predetermină un eventual eșec al pieței. Este foarte posibil ca SpaceX să continue să sfideze cadrele convenționale de evaluare pentru o perioadă îndelungată. Cu toate acestea, dacă sentimentul general al pieței se deteriorează, realitatea economică ar putea ajunge în cele din urmă compania. Persoanele din interiorul companiei rămân supuse restricțiilor de blocare și nu vor putea vinde acțiuni încă câteva luni. Dacă acțiunile SpaceX s-ar dubla față de nivelurile actuale și ar ajunge la 400 de dolari pe acțiune, compania ar depăși, în condiții egale, Nvidia în ceea ce privește capitalizarea de piață.

Cu toate acestea, SpaceX a raportat o pierdere netă de 4,94 miliarde de dolari în 2025, după un venit net de mai puțin de 800 de milioane de dolari în 2024, în timp ce Nvidia a generat peste 120 de miliarde de dolari profit net numai în 2025, reprezentând o creștere anuală de 64%. Este dificil de spus cât de mult pot crește acțiunile SpaceX și dacă o evaluare de 3 trilioane de dolari este la îndemână în viitorul apropiat. Un lucru este clar, totuși: pornind de la nivelurile deja extreme de astăzi, fiecare mișcare suplimentară în sus împinge povestea și mai departe într-un teritoriu pe care mulți investitori l-ar considera din ce în ce mai detașat de indicatorii tradiționali de evaluare.

Raportare pe propriile condiții?

După debutul pe piața publică, SpaceX pare dornică să-și stabilească propriile reguli pentru relațiile cu investitorii. Compania intenționează să publice rezultatele financiare exclusiv pe site-ul său corporativ și pe X, ocolind serviciile tradiționale de știri.

Aceasta reprezintă o abatere de la modelul standard de comunicare utilizat de majoritatea companiilor publice, care distribuie de obicei comunicatele privind rezultatele financiare prin intermediul marilor agenții de știri și al furnizorilor specializați de informații financiare. Pentru investitori, această mișcare înseamnă o dependență mai mare de canalele de comunicare controlate direct de companie.

Pentru SpaceX, strategia poate oferi un control mai mare asupra mesajelor, momentului publicării și prezentării informațiilor financiare. Dezavantajul este că unii participanți la piață, în special cei care se bazează pe sistemele tradiționale de informații financiare, ar putea avea acces redus la informațiile corporative. Decizia este în concordanță cu stilul de comunicare mai larg al lui Elon Musk, care a favorizat de mult timp interacțiunea directă cu investitorii și publicul prin intermediul X, mai degrabă decât prin canalele media convenționale.

Acțiunile SpaceX (SPCX.US), Interval M1

Sursa: xStation 5

Eryk Szmyd Analist piețe financiare, XTB