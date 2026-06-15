Acțiunile SpaceX cresc cu 6% în premarket 📈

SpaceX (SPCX.US) își continuă ascensiunea, înregistrând o nouă creștere de 6% în premarket și apropiindu-se de pragul de 170 USD pe acțiune, în urma ofertei publice inițiale (IPO) record de vinerea trecută. Capitalizarea de piață a companiei a depășit deja 2 trilioane de dolari, alimentând o dezbatere intensă cu privire la justificarea unei astfel de evaluări și la viitorul celei care a devenit cea mai căutată acțiune de pe piață.

Realitatea va ajunge din urmă SpaceX?

SpaceX a încheiat anul 2025 cu pierderi de peste 5 miliarde de dolari, în timp ce cheltuielile de capital continuă să crească. Doar în primul trimestru al anului 2026, compania a cheltuit 10,1 miliarde de dolari, comparativ cu 4,1 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului precedent. O parte semnificativă din aceste cheltuieli a fost direcționată către infrastructura de inteligență artificială.

Susținătorii acțiunilor subliniază leadershipul tehnologic al companiei și barierele de intrare extrem de ridicate. Cu toate acestea, evaluarea astăzi a ceea ce o companie ar putea câștiga peste 15 sau chiar 20 de ani introduce inevitabil un grad substanțial de speculație. Pentru a pune lucrurile în perspectivă, pentru ca acțiunile SpaceX să se dubleze față de nivelurile actuale, capitalizarea de piață a companiei ar trebui să o depășească pe cea a Alphabet (Google), un scenariu care pare greu de justificat având în vedere dimensiunea relativ redusă a activității actuale a SpaceX în comparație cu gigantul tehnologic.

CFRA a inițiat acoperirea pentru SpaceX cu o recomandare de Vânzare și un preț țintă de 115 USD, ceea ce implică o scădere de aproape 30% față de prețul de închidere de vineri. Potrivit firmei, investitorii includ în preț în prezent un scenariu de creștere extrem de agresiv, trecând cu vederea riscurile semnificative de execuție și cerințele masive de capital ale companiei.

Morningstar este și mai sceptică, estimând valoarea justă a SpaceX la doar 63 USD pe acțiune, ceea ce implică o scădere de aproximativ 70% față de nivelurile actuale.

Cele mai mari întrebări se referă la capacitatea companiei de a transforma proiectele ambițioase în fluxuri de numerar tangibile. SpaceX continuă să prezinte investitorilor viziuni pe termen lung care nu s-au reflectat încă în performanța financiară. O atenție deosebită este acordată planurilor companiei de a dezvolta centre de date orbitale concepute pentru a susține sarcinile de lucru ale AI.

Investitorii solicită din ce în ce mai mult informații concrete privind calendarul de comercializare a acestor inițiative. Unii analiști au subliniat, de asemenea, divulgarea limitată a informațiilor privind riscurile de execuție și guvernanța corporativă conținute în prospectul de IPO. Pe măsură ce evaluarea companiei crește, vor crește și așteptările privind transparența.

Sectorul spațial este dificil de evaluat

În ciuda acestor preocupări, o parte a pieței consideră că evaluarea actuală poate fi justificată dacă este privită dintr-o perspectivă pe termen foarte lung. NewStreet Research a inițiat acoperirea SpaceX cu un obiectiv de preț de 165 USD. Potrivit analiștilor săi, compania ar trebui evaluată pe un orizont de 20-25 de ani, mai degrabă decât prin prisma unui ciclu tipic al acțiunilor. Mulți investitori entuziaști de sectorul „new space” împărtășesc probabil această perspectivă.

În cele din urmă, prețurile acțiunilor sunt determinate de investitorii dispuși să angajeze capital, nu de analiștii care emit rapoarte sceptice. Critica în sine este rareori suficientă pentru a deraia o tranzacție cu un impuls puternic, mai ales când mulți participanți la piață recunosc că potențialul pe termen lung al companiei poate fi într-adevăr enorm. Nivelurile actuale de evaluare includ o primă substanțială pentru poziția dominantă a SpaceX în industria spațială americană. Aceasta este o piață în care intrarea rămâne extrem de dificilă, necesitând sume uriașe de capital, expertiză tehnologică, toleranță la risc și ani de execuție.

Jeff Bezos a primit recent o amintire dureroasă a acestor provocări după ce racheta masivă New Glenn a Blue Origin — un concurent al Falcon Heavy — ar fi explodat, provocând probabil întârzieri de câteva luni în program. Evenimente precum acestea evidențiază cât de dificil este să reproduci capacitățile SpaceX. Este la fel de dificil să se atribuie o valoare know-how-ului tehnologic al companiei, experienței acumulate în lansări și aprobărilor de reglementare, toate acestea reprezentând avantaje competitive semnificative. Potrivit NewStreet, majoritatea elementelor cheie necesare pentru succesul viitor sunt deja în curs de dezvoltare. Susținătorii SpaceX susțin că compania rămâne efectiv de neegalat în ceea ce privește capacitățile de lansare orbitală.

Analiștii estimează că avantajul tehnologic al SpaceX față de concurenți ar putea fi de până la un deceniu. Astfel de avantaje sunt inerent dificil de cuantificat, ceea ce se traduce în mod natural într-o primă de evaluare. Se așteaptă ca Starship să crească dramatic cantitatea de încărcătură utilă care poate fi transportată pe orbită în comparație cu sistemele de lansare existente. O capacitate de lansare mai mare ar putea deveni fundamentul pentru extinderea continuă a rețelei Starlink.

Proiectele de comunicații prin satelit direct către celule depind în mare măsură de capacitățile de lansare ale SpaceX. În mod similar, centrele de date AI orbitale ar necesita o creștere substanțială a cantității de infrastructură care poate fi desfășurată în spațiu. Potrivit NewStreet, SpaceX ar putea reprezenta între 90% și 95% din capacitatea globală de lansare în următorii patru-cinci ani. Rămâne neclar dacă aceste estimări iau în calcul pe deplin programul spațial al Chinei, care avansează rapid și a devenit un factor din ce în ce mai important în peisajul concurențial pe termen lung.

Graficul SPCX (Interval M5)

Sursa: xStation 5