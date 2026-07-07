Acțiunile SpaceX scad cu 6%, în ciuda unui val de recomandări optimiste din partea analiștilor de pe Wall Street 📉

Acțiunile SpaceX (NASDAQ: SPCX) au scăzut astăzi cu aproape 6%, ajungând la aproximativ 150 de dolari, în ciuda evaluărilor extrem de optimiste primite de la mai multe bănci de investiții importante. Compania se alătură astăzi și indicelui Nasdaq 100, o mișcare despre care JPMorgan a estimat anterior că ar putea genera aproximativ 4,3 miliarde de dolari în intrări pasive din fondurile care urmăresc indicele.

Citi a inițiat acoperirea cu o recomandare de Cumpărare și un preț țintă de 200 de dolari , prezentând totodată un scenariu pe termen lung în care acțiunea ar putea depăși 900 de dolari dacă programul Starship va fi implementat cu succes la scară largă. Recomandări optimiste au venit și din partea Deutsche Bank (255 de dolari), Bank of America (235 de dolari), Macquarie (250 de dolari), Clear Street (217 de dolari) și Mizuho (200 de dolari) .

Analiștii consideră că principalii factori de creștere pe termen lung ai companiei vor fi Starlink, infrastructura AI și leadershipul tehnologic al SpaceX în domeniul rachetelor reutilizabile.

Scăderea de astăzi poate părea surprinzătoare, având în vedere fluxul de știri extrem de pozitiv. Pe lângă includerea în Nasdaq 100, SpaceX a ajuns, de asemenea, la sfârșitul perioadei de tăcere premergătoare ofertei publice inițiale (IPO) , ceea ce permite marilor firme de pe Wall Street să-și publice primele rapoarte oficiale de cercetare privind compania.

Cu toate acestea, piețele urmează adesea modelul clasic „cumpără pe baza zvonului, vinde pe baza știrii” . Includerea în Nasdaq 100 era cunoscută cu mult timp în avans și probabil că se reflectase deja în prețul acțiunilor. În urma unei creșteri puternice din ultimele săptămâni, mulți investitori par să-și realizeze profiturile.

Wall Street prevede un potențial substanțial de creștere

Cea mai optimistă perspectivă pe termen lung a venit din partea Citi, care a inițiat acoperirea cu un rating „Cumpără” și un preț țintă de 200 de dolari, ceea ce implică un potențial de creștere de peste 30% față de nivelurile actuale. Banca a subliniat, totuși, că nu consideră această țintă ca fiind evaluarea finală a companiei, ci mai degrabă un punct de referință pe calea către o evaluare pe termen lung mult mai ridicată.

Potrivit Citi, SpaceX intră într-una dintre cele mai transformatoare perioade din istoria sa. Banca consideră că firma se află într-o poziție unică pentru a profita de două dintre cele mai importante tendințe tehnologice ale următorului deceniu: conectivitatea globală prin satelit și infrastructura de inteligență artificială. În scenariul cel mai optimist al Citi, o lansare de succes la scară largă a Starship ar putea susține, în cele din urmă, o evaluare care să depășească 900 de dolari pe acțiune.

Un val de inițieri optimiste din partea analiștilor

Citi nu a fost singura care a avut o perspectivă pozitivă. Deutsche Bank, Bank of America, Macquarie, Clear Street și Mizuho au inițiat, de asemenea, acoperirea cu recomandări echivalente cu „Cumpără”, majoritatea țintelor de preț situându-se între 200 și 255 de dolari.

Dintre marile bănci de investiții, Deutsche Bank a publicat cea mai mare țintă de preț, de 255 de dolari, ceea ce implică un potențial de creștere de aproape 70% față de nivelurile actuale. În același timp, analiștii au subliniat dispersia mare a estimărilor de evaluare, țintele publicate variind de la aproximativ 62 la 310 dolari, ceea ce ilustrează incertitudinea semnificativă care planează asupra valorii pe termen lung a SpaceX.

Singura opinie notabil de prudentă a venit din partea MoffettNathanson, care a inițiat acoperirea cu o recomandare „Neutru”, invocând incertitudinea legată de proiecțiile financiare pe termen lung ale companiei.

Se așteaptă ca AI, Starlink și Starship să impulsioneze următoarea fază de creștere

Analiștii subliniază în mod constant avantajele companiei SpaceX în ceea ce privește integrarea verticală, tehnologia de lansare reutilizabilă și poziția dominantă a Starlink pe piața de internet de bandă largă prin satelit.

Deutsche Bank susține că combinația dintre dezvoltarea internă a rachetelor, producția de sateliți și expertiza inginerească a companiei creează un avantaj competitiv extrem de dificil de reprodus. Banca consideră, de asemenea, că SpaceX ar putea deveni un furnizor de frunte de infrastructură pentru AI, nu numai prin centrele de date terestre, ci și prin punerea în funcțiune, în viitor, a infrastructurii de calcul orbital.

Perspectivele financiare ale companiei susțin și mai mult această teză optimistă. SpaceX a generat aproximativ 19,3 miliarde de dolari în venituri în ultimele douăsprezece luni, în timp ce analiștii se așteaptă la o creștere a veniturilor de aproximativ 95% în acest an, ceea ce o face una dintre cele mai rapide companii mari din domeniul tehnologiei.

Piața încă identifică riscuri semnificative

În ciuda sentimentului extrem de pozitiv al analiștilor, riscurile persistă. Comercializarea cu succes a navei Starship rămâne elementul cheie al argumentului de investiție pe termen lung. Se preconizează că implementarea la scară largă a platformei va reduce semnificativ costurile de lansare, permițând în același timp extinderea în continuare a comunicațiilor prin satelit, a infrastructurii orbitale și a serviciilor legate de AI.

Analiștii subliniază, de asemenea, riscurile de natură reglementară din mai multe segmente de activitate, precum și evaluarea exigentă a companiei în urma recentei sale creșteri. Drept urmare, chiar și veștile extrem de pozitive nu se traduc neapărat în câștiguri pe termen scurt, întrucât o mare parte din narațiunea optimistă ar putea fi deja reflectată în prețul acțiunilor.