Acțiunile SpaceX sub presiunea datoriilor

Acțiunile SpaceX au intrat sub presiune luni, după anunțarea unei noi emisiuni de obligațiuni. Acțiunile companiei au înregistrat o scădere de peste 7% în sesiunea de astăzi. Emisiunea de obligațiuni senior negarantate în valoare de 20 de miliarde de dolari are ca scop, printre altele, rambursarea finanțării-punte și acoperirea „nevoilor generale”. În același timp, compania a dezvăluit că, la data de 19 iunie, deținea aproximativ 100 de miliarde de dolari în numerar și echivalente de numerar. Merită menționat faptul că indicatorul de lichiditate curent al companiei se situează la 1,2, ceea ce este sub media pieței, deși este mai bun decât media din sectorul spațial. Dinamica vânzărilor a fost alimentată și mai mult de un raport publicat de una dintre băncile de investiții din SUA. Analiștii de la KeyBanc au indicat că, după o creștere puternică în urma ofertei publice inițiale (IPO), evaluarea actuală reflectă deja în mare măsură potențialul de creștere pe termen lung al companiei. Potrivit KeyBanc, SpaceX rămâne actorul dominant în segmentele de afaceri ale lansărilor orbitale și ale sateliților; cu toate acestea, se spune că evaluarea actuală reflectă deja pe deplin profilul risc-randament. Principalul factor de incertitudine, potrivit majorității analiștilor, rămâne ritmul de dezvoltare al rachetei Starship, care este crucial pentru extinderea în continuare a rețelei Starlink, reducerea costurilor de lansare și viitoarele proiecte de infrastructură. În ceea ce privește vehiculele Starship, rezultatele celui de-al 13-lea zbor — programat pentru 29 iunie — vor fi decisive. SPXC.US (interval zilnic) În ciuda istoricului scurt de tranzacționare al companiei, graficul arată în prezent un canal de consolidare între 225 USD și 135 USD. Pe baza retracerilor Fibonacci, prețul actual se situează, de asemenea, în partea centrală a acestui canal. Având în vedere dinamica vânzătorilor și operațiunile de realizare a profitului efectuate de speculatori, scenariul de bază poate fi considerat o mișcare către zona cuprinsă între nivelurile de retragere Fibonacci de 78,6% și 100% ca ținte de corecție, de unde s-ar putea încerca o străpungere în sus. Sursă: xStation

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