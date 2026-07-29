Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street așteaptă decizia Fed și a rezultatelor financiare ale giganților din sectorul tehnologic

Aspecte esențiale Indicii americani au deschis cu evoluții mixte și înregistrează pierderi semnificative în prima oră de tranzacționare

Investitorii așteaptă decizia cheie a FOMC și conferința lui Kevin Warsh

Microsoft (MSFT.US) și Meta Platforms (META.US) își vor publica astăzi rezultatele financiare, după închiderea sesiunii

Acțiunile din sectorul tehnologic sunt sub presiune după o vânzare masivă determinată de slăbirea „impulsului”. Indicele KOSPI din Coreea a pierdut astăzi 6% din cauza companiilor producătoare de memorie

Piețele bursiere americane se pregătesc pentru una dintre cele mai importante sesiuni din această vară. Indicii principali deschid în mod evident în teritoriu negativ, iar atenția investitorilor de pe Wall Street se concentrează astăzi asupra a doi catalizatori puternici ai volatilității. În primul rând, la ora 21:00, ora României (14:00 ET), Rezerva Federală va anunța decizia privind rata dobânzii, urmată o jumătate de oră mai târziu de conferința mult așteptată a președintelui Kevin Warsh. În al doilea rând, imediat după închiderea sesiunii de tranzacționare, piața va afla rezultatele financiare ale giganților de top din sectorul tehnologic — Microsoft și Meta Platforms — care ar putea defini tendința pe termen scurt și mediu pentru întregul sector al inteligenței artificiale. Situația pieței și indicii cheie Cu toate acestea, pe piață se observă o diviziune clară între sectorul tehnologic, care încearcă să revină, și industria tradițională, aflată în declin. Astăzi, observăm o slăbire vizibilă a „vechii piețe”, ilustrată de reculul brusc al indicelui Dow Jones Industrial Average. Cu toate acestea, Nasdaq 100 înregistrează pierderi semnificative, iar S&P 500 înregistrează cele mai mari pierderi din întregul set. S&P 500 (US500): Contractele futures înregistrează pierderi de aproximativ 0,8%. Indicele general al pieței a încercat să se stabilizeze, dar după prima oră de la deschidere, observăm o retragere distinctă și o scădere la cele mai joase niveluri de la sfârșitul lunii iunie. Piețele de opțiuni evaluează volatilitatea în urma deciziei Fed la aproximativ 0,8% pentru indicele S&P 500. Potrivit analiștilor de la JPMorgan, piețele atribuie o probabilitate de 28% unei „mențineri a ratei dobânzii cu o orientare acomodativă”, ceea ce ar reprezenta scenariul optim pentru investitorii optimisti și ar putea declanșa o creștere a indicelui cu 0,5% până la 1,0%. Cu toate acestea, există încă o probabilitate de peste o treime pentru o majorare „hawkish” de 25 de puncte de bază.

Nasdaq 100 (US100): Indicele de referință al sectorului tehnologic a înregistrat deja o scădere de 1,4% după o revenire inițială pe parcursul zilei. Astăzi, piața asistă la scăderi masive ale indicelui KOSPI din Coreea de Sud, ca urmare a anunțului privind cheltuielile uriașe de capital efectuate de compania sud-coreeană SK Hynix. Investitorii își ajustează pozițiile în așteptarea rapoartelor de seară ale companiilor MSFT și META. Deși Teradyne a fost cea mai performantă acțiune la deschiderea ședinței, în prezent se află pe locul 4, dar a înregistrat o creștere de peste 260% de la începutul anului. Sursă: XTB Dow Jones (US30): Indicele blue-chip este veriga cea mai slabă astăzi, înregistrând o scădere de aproximativ 0,6% la deschidere, care a crescut ulterior la 1,4%. Acesta este afectat de previziunile dezamăgitoare și de deschiderea slabă a companiilor din sectoarele industrial și de consum (inclusiv Caterpillar și Procter & Gamble). Chevron înregistrează astăzi o creștere semnificativă datorită petrolului, iar Coca-Cola se află pe locul al doilea după rezultatele de ieri. Sursă: XTB Russell 2000 (US2000): Indicele companiilor cu capitalizare mică a scăzut cu 1,25% Analiza tehnică US100 Analizând evaluările indicelui tehnologic Nasdaq 100, investitorii tehnici și fundamentali urmăresc cu atenție indicele corelat al semiconductorilor (SOX). Indicele SOX se apropie de un nivel critic de suport din punct de vedere al evaluării (raportul P/E anticipat a scăzut de la aproape 28 la 19,8). În trecut (la minimele din aprilie 2025 și 2026), acest nivel a acționat ca un suport puternic și a oprit valurile de vânzări. Pentru US100, sesiunea de astăzi va reprezenta un test important pentru tauri. US100 scade sub 7.430 de puncte, sub umbrele ultimei lumânări, și înregistrează cele mai scăzute niveluri de la 29 iunie. O revenire peste nivelul de suport ar fi posibilă dacă rezultatele financiare ale marilor companii din sectorul tehnologic ar surprinde foarte pozitiv, deși, după săptămâna trecută și rezultatele înregistrate de Alphabet și Tesla, aceasta va fi o sarcină foarte dificilă. Informații despre companii: Avis Budget (CAR.US) – Acțiunile companiei de închirieri auto au înregistrat o scădere dramatică de aproape -11,8% . Profiturile și veniturile generate în al doilea trimestru nu au atins așteptările analiștilor de pe Wall Street.

Procter & Gamble (PG.US) – Compania a înregistrat o scădere de -2,6% după publicarea unor previziuni foarte conservatoare pentru anul fiscal curent. Conducerea a atras atenția asupra problemelor legate de reducerile de cheltuieli cauzate de presiunea exercitată asupra consumatorilor.

Vertiv Holdings (VRT.US) – Furnizorul de infrastructură pentru centre de date a înregistrat o scădere de până la -13,0% . Veniturile nete pentru trimestrul al doilea au fost sub estimări, iar problemele legate de lanțul de aprovizionare încep să reprezinte o amenințare pentru perspectivele de creștere în segmentul AI.

Humana (HUM.US) – Asiguratorul de sănătate înregistrează o scădere de 7% . Deși compania a raportat un profit mai bun decât se aștepta, investitorii au reacționat negativ la menținerea (fără creștere) a previziunilor pentru întregul an, ceea ce a fost considerat dezamăgitor în această etapă a sezonului de raportare a rezultatelor.

Caterpillar (CAT.US) – Gigantul industrial înregistrează un declin de 4,8% după ce analiștii de la Baird și-au redus recomandarea la „Neutru”. Motivul îl constituie intervențiile tot mai numeroase ale guvernelor statale care vizează centrele de date (un motor cheie de creștere pentru companie în ultimele luni).

GE Healthcare (GEHC.US) – Compania înregistrează creșteri puternice de 12% după o oră de la deschiderea sesiunii. Producătorul de echipamente medicale a înregistrat un profit ajustat pe acțiune care a depășit cu mult estimările de pe Wall Street.

Teradyne (TER.US) – Compania din domeniul tehnologiei se numără printre liderii creșterii, înregistrând un salt de peste 10% la deschidere, dar reducând ulterior această creștere la 5%, pe fondul unor rezultate financiare foarte solide și al unor previziuni puternice pentru trimestrele următoare.

Microsoft (MSFT.US) și Meta (META.US) se situează foarte aproape de nivelurile de închidere de ieri, cu câteva ore înainte de publicarea rezultatelor financiare.

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