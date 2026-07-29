Rezultatele financiare ale SK Hynix: A reacționat piața exagerat?

Furnizorul coreean de memorie DRAM și principalul concurent al Micron și-a publicat rezultatele pentru trimestrul al doilea al anului 2026. În ciuda unei creșteri extrem de puternice a profitului, compania a înregistrat o scădere a valorii de până la 9%. Indicatori cheie Venituri: Piața se aștepta la aproximativ 84 miliarde ₩, dar compania a înregistrat „doar” 79,3 miliarde ₩. În ciuda dezamăgirii, cifra de afaceri este totuși în creștere cu 257% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Profitul operațional: Conducerea a raportat 60,54 miliarde de won, față de așteptările de aproximativ 64 miliarde de won. Aceasta reprezintă o creștere uluitoare de 557% față de aceeași perioadă a anului trecut, dar totuși cu „până la” 5% sub estimările de consens.

Marja: Singurul element clar care a liniștit investitorii a fost probabil marja operațională, care a îndeplinit totuși așteptările, ajungând la 76,3% (în creștere cu aproximativ 5 puncte procentuale față de trimestrul anterior). În ciuda unor ușoare dezamăgiri în ceea ce privește cifrele financiare principale, există motive de optimism în datele privind vânzările. Vânzările de DRAM și NAND (de la un trimestru la altul) au crescut cu câteva până la două cifre mici, cu creșteri medii ale prețurilor de la 30% la 50%, în funcție de segment.

Vânzările de SSD-uri de clasă enterprise s-au dublat față de trimestrul anterior.

Cel mai mixt domeniu este, totodată, și cel mai promițător segment: memoria HBM4. Compania se află în prezent încă în „etapa finală” către producția în serie, cel puțin conform asigurărilor conducerii. Întârzierile din acest segment afectează în mod evident rezultatele și încrederea pieței.

O altă problemă percepută ar putea fi poziția de lichidități a companiei, nu dimensiunea acesteia, ci mai degrabă lipsa transferurilor către acționari. Conducerea a promis un plan de distribuire a numerarului către acționari până la sfârșitul anului, dar nu a oferit detalii concrete.

Previziuni Pentru trimestrul al treilea, conducerea prevede o creștere a volumului de DRAM de 10% (față de trimestrul anterior) și o creștere similară pentru NAND, accelerarea producției de HBM4 și cheltuieli de capital (CAPEX) care să nu depășească 50 de miliarde de woni. Aceste declarații se situează ușor sub așteptările investitorilor, dar sugerează doar o presiune moderată asupra prețurilor. Concluzie Rezultatele companiei au fost, obiectiv vorbind, bune, chiar foarte bune. Însă, în contextul actual al pieței, „bun” nu este suficient. Un concept-cheie pentru evaluarea companiilor cu „creștere accelerată”, printre care se numără în prezent SK Hynix și Micron, este așa-numita valoare terminală. Având în vedere așteptările de creștere de sute de procente și multiplicatorii de evaluare ridicați, chiar și o ușoară abatere față de așteptări implică diferențe (nominale) tot mai mari în timp în ceea ce privește valoarea terminală implicită a companiei. Cea mai mare problemă legată de acest concept, și un fel de consolare pentru acționari, este faptul că acest mecanism nu mai explică pe deplin reacția prețului acțiunilor la rezultate, ceea ce poate indica o natură irațională a vânzării masive. O vânzare masivă determinată mai mult de sentiment sau speculații decât de probleme operaționale sau strategice reale. Ar fi foarte optimist, dacă nu chiar naiv, să ne așteptăm ca această companie să-și mențină ritmul actual de creștere pe parcursul mai multor ani. Cu toate acestea, prețul actual al acțiunilor reflectă deja un nivel semnificativ de risc în ceea ce privește calitatea viitoarelor rapoarte privind profiturile. Prețul SK Hynix față de așteptările privind EPS Analizând relația dintre consensul pieței privind EPS și prețul acțiunii, se poate observa că prețul a revenit deja la nivelul de la sfârșitul lunii martie/începutul lunii aprilie, chiar dacă rezultatele rămân cu mult superioare și ar trebui, cel puțin pentru o perioadă, să-și continue creșterea hiperbolică. Perspectivă tehnică și de evaluare: Raportul P/E se situează în prezent la aproximativ 13. Raportul P/E anticipat este în prezent puțin sub 4.

Indicatorul PEG (raportul P/E împărțit la rata de creștere prognozată a EPS) este de aproximativ 0,1. Pentru a pune lucrurile în context, valorile sub 1 indică o acțiune „ieftină” în raport cu rata sa de creștere.

Din punct de vedere tehnic, un RSI de aproximativ 35 indică niveluri de supravânzare

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