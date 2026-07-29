Rezumatul zilei – Piața începe să se îndoiască de majorările ratei dobânzii după declarațiile lui Warsh, dar Trump distruge revenirea

🏛️ Macroeconomie și bănci centrale Rezerva Federală a decis să mențină neschimbate ratele dobânzilor în SUA în intervalul 3,5% – 3,75% , ceea ce a fost în concordanță cu așteptările majorității pieței, deși unii investitori mizau pe o majorare neașteptată.

Decizia nu a fost unanimă, întrucât trei dintre cei doisprezece membri ai comitetului ( Logan , Hammack și Kashkari ) au votat pentru o majorare a ratei cu 25 de puncte de bază, ceea ce indică îngrijorări puternice cu privire la revenirea presiunilor inflaționiste.

Președintele Fed, Warsh , a adoptat inițial o retorică „hawkish”, evitând promisiunile, subliniind în același timp reziliența economiei SUA și determinarea de a aduce inflația la nivelul țintă folosind un spectru mai larg de date decât doar indicele PCE .

În timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri, Warsh a fost perceput ca având o atitudine mai conciliantă, sugerând că Fed nu se grăbește să ajusteze politica monetară.

Piața preconizează în prezent că următoarea posibilă majorare a ratei dobânzii în SUA va avea loc nu mai devreme de octombrie , modificând așteptările anterioare care indicau luna septembrie.

Ca răspuns la schimbarea de atitudine a lui Warsh, indicii americani și-au limitat pierderile, iar perechea EURUSD a testat nivelul de 1,15.

Datele publicate privind inflația de bază din Australia s-au dovedit a fi mai mici decât previziunile pieței, ceea ce a provocat o depreciere imediată a monedei locale. Investitorii și-au redus drastic așteptările privind creșterile ulterioare ale ratei dobânzii de către banca centrală australiană în acest an, drept urmare perechea valutară AUDUSD a înregistrat o scădere clară de 0,3% .

Se preconizează că majorarea salariilor în zona euro se va accelera până la începutul anului 2027 ; cu toate acestea, previziunile indică faptul că acești indicatori vor rămâne cu mult sub maximele istorice. Această situație exercită o presiune moderată asupra Băncii Centrale Europene, care trebuie să găsească un echilibru între susținerea creșterii economice și controlul dinamicii salariale.

Președintele Donald Trump a anunțat măsuri decisive de represalii împotriva Iranului, ca răspuns la recentul atac asupra unei baze militare americane din Iordania , ceea ce a intensificat drastic tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu. Deși Trump a menționat că Teheranul solicită încetarea atacurilor, poziția sa dură îndepărtează perspectiva reluării negocierilor de pace și amenință permanent securitatea transportului de petrol prin Strâmtoarea Hormuz . 📈 Bursa și companiile Principalii indici de pe Wall Street au reușit să recupereze o parte din pierderile anterioare de peste un procent după anunțul Fed, ceea ce a adus ușurare investitorilor care se temeau de o surpriză de natură „hawkish”.

Toată atenția pieței se îndreaptă acum către publicarea rapoartelor financiare ale giganților tehnologici precum Microsoft și Meta , care vor pune la încercare răbdarea investitorilor în ceea ce privește cheltuielile uriașe de capital destinate dezvoltării inteligenței artificiale.

Se preconizează că reacția la aceste rezultate va defini starea de spirit a sectorului tehnologic pentru restul verii, mai ales în contextul îngrijorărilor legate de monetizarea efectivă a tehnologiei AI . Aceste creșteri au avut loc în ciuda scăderilor inițiale cauzate de îngrijorările privind escaladarea tensiunilor din Golful Persic.

Sectorul semiconductorilor a fost supus unei puternice presiuni de vânzare, iar indicele SOX a înregistrat a cincea sesiune consecutivă de pierderi sub influența vânzărilor masive de acțiuni ale unor giganți precum Micron sau Nvidia . Situația a fost agravată de o prăbușire dramatică pe bursa din Seul, unde indicele Kospi a scăzut cu 6% , declanșând mecanismele automate de tranzacționare și mărind pierderea lunară la un nivel record de peste 30%.

Cauza panicii a fost reprezentată de rezultatele concernului SK Hynix , care, în ciuda unei creșteri de șase ori a profiturilor, a anunțat cheltuieli de capital record de 31 de miliarde de dolari, ceea ce a amplificat temerile privind o ofertă excesivă de capacitate de producție în domeniul IA. În plus, acțiunile KLA au înregistrat scăderi după ce Morgan Stanley a descris ultimele sale rezultate ca fiind neinspirate.

Acțiunile casei de modă de lux Hermes au scăzut cu 11% după ce compania a raportat rezultate de vânzări dezamăgitoare, ceea ce a stârnit îngrijorări serioase cu privire la starea pieței chineze a bunurilor de lux. Slăbiciunea sectorului este confirmată și de rezultatele anterioare ale grupului LVMH , a cărui dinamică a veniturilor a avut de suferit din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu, care i-au descurajat pe turiștii înstăriți să facă cumpărături.

Pe piețele bursiere europene s-au remarcat companiile Electrolux , Alten și Hexagon , care au înregistrat creșteri de două cifre ale prețului acțiunilor după publicarea unor rezultate financiare solide.

Acțiunile Ferrari au reușit să șteargă complet pierderile zilnice datorită rapoartelor senzaționale publicate de Financial Times cu privire la rezultatele promițătoare ale vânzărilor modelului Luce . Această publicație a restabilit încrederea investitorilor în reziliența cererii pentru mașinile de lux ale mărcii italiene.

Grupul auto Ford și-a majorat pentru a doua oară previziunile de profit pentru acest an, susținut de cererea neîncetată a consumatorilor pentru autovehiculele SUV cu marjă de profit ridicată. Această știre a stârnit o reacție pozitivă din partea investitorilor și a dus la o creștere a prețului acțiunilor companiei.

Acțiunile Procter & Gamble au înregistrat scăderi după prezentarea unor previziuni anuale prudente și a unor date privind vânzările organice mai slabe decât se aștepta, ceea ce reflectă faptul că consumatorii își strâng cureaua. Gigantul industrial Caterpillar a fost, de asemenea, supus presiunilor după ce analiștii de la Baird și-au redus recomandările, avertizând asupra unei încetiniri a investițiilor în construirea de centre de date care susțin inteligența artificială.

La ora 22:30, indicele S&P 500 se situează la 7.390, în scădere cu 1%, în timp ce indicele Nasdaq 100 se situează la 27600, în scădere cu 1,3%, iar indicele Dow Jones se situează la 51830, în scădere cu 2% 🛢️ Materii prime Prețurile petrolului au înregistrat o creștere bruscă, țițeiul WTI crescând cu peste 7%, ajungând la aproximativ 85 de dolari pe baril, în urma declarațiilor ferme ale lui Donald Trump privind un potențial atac asupra Iranului.

Un factor suplimentar care a alimentat creșterea prețurilor pe piața combustibililor a fost un raport care indica o scădere masivă și neașteptată a stocurilor de materii prime din SUA . Această combinație de factori geopolitici și fundamentali a dus la o revenire bruscă a prețurilor petrolului Brent peste pragul-cheie de 90 de dolari pe baril (contractul din septembrie). Piețele de combustibili au reacționat violent la aceste semnale, mai ales după blocarea anterioară a rutelor comerciale cheie.

Prețurile aurului au înregistrat o volatilitate semnificativă, testând mai întâi nivelul de suport de la 4.000 de dolari pe uncie chiar înainte de ședința băncii centrale a SUA. După tonul conciliant al lui Warsh, aurul câștigă aproximativ 1%.

Pe piețele de mărfuri agricole s-a înregistrat un val de vânzări masive, care a afectat cel mai puternic contractele futures pe cafea și cacao . Scăderile prețurilor acestor materii prime contrastează clar cu creșterea dinamică a prețurilor materiilor prime energetice și a metalelor prețioase.

Prețurile gazelor naturale din SUA au înregistrat o revenire înainte de expirarea contractelor futures din august.

La ora 22:30, aurul se situează la 4.060 și înregistrează o creștere de 1,39%, în timp ce țițeiul WTI se situează la 84,64 și înregistrează o creștere de 7,07%, țițeiul Brent se situează la 88,00 (contractul din octombrie) și înregistrează o creștere de 7,58%, iar argintul ( XAG ) se situează la 58,36 și înregistrează o creștere de 2,25%. 💵 Valute Indicele dolarului american s-a depreciat cu 0,4% după decizia Rezervei Federale de a menține ratele dobânzilor, ceea ce a dus perechea EURUSD aproape de nivelul de 1,1450 în timpul conferinței lui Kevin Warsh. Analiștii estimează însă că actuala slăbiciune a monedei americane ar putea fi de scurtă durată, din cauza riscurilor geopolitice persistente, care susțin în mod tradițional cererea pentru dolarul considerat refugiu sigur. 🪙 Criptomonede Piața criptomonedelor prezintă o volatilitate relativ redusă după decizia Rezervei Federale, iar prețurile Bitcoin și Ethereum se mișcă în intervale înguste de fluctuație, fără o direcție clară.

La ora 22:30, Bitcoin se situează la 63.842 și înregistrează o creștere de 0,07%. În același timp, Ethereum se situează la 1.899 și înregistrează o scădere de 1,02%. De asemenea, SOL se situează la 73,29 și înregistrează o scădere de 0,77%.

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