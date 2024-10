Acțiunile Swatch Group, la cel mai scăzut nivel de la prăbușirea Covid-19 din 2020 📉

Acțiunile holdingului elvețian Swatch (UHR.CH), axat pe industria ceasurilor (mecanisme ETA, ceasuri de lux), pierd astăzi 1,5% și se apropie de minimul din martie 2020 (Covid-19). Achizițiile de acțiuni din luna iulie (aproximativ 31 de milioane de franci elvețieni) de către familia Hayek, care deținea mai mult de 43% din acțiunile grupului înainte de achiziții, nu au reușit să îmbunătățească sentimentul investitorilor. În iulie, Swatch a fost retrogradat la 170 CHF de către analiștii Jefferies. Temeri de recesiune, dar vânzările în China ... cresc? În ciuda adversității pe termen scurt a îngrijorărilor legate de recesiune în SUA, Europa și slăbiciunea consumatorilor din China, compania are un bilanț foarte sănătos și o datorie foarte scăzută. De asemenea, menține marje brute ridicate, care au ajuns până la 84% în 2024

Profitul brut, în primele două trimestre ale anului 2024, a rămas relativ rezistent, în ciuda unei scăderi de aproape 7,5% a vânzărilor în primul semestru al anului și a unei scăderi de 14% în al doilea trimestru. Vânzările din Q2 au fost de 3,45 miliarde de franci, față de 3,75 miliarde prevăzute. Venitul net în Q2 2024 a scăzut la 147 de milioane de franci, de la 498 de milioane de franci în Q2 2023.

În China, vânzările companiei au crescut cu 10% de la an la an în primele două trimestre ale anului 2024, oferind o oarecare rezistență la teza încetinirii cererii pe piața de acolo; cu toate acestea, creșterea a fost măsurată în raport cu o bază 2023 foarte scăzută.

Compania și-a majorat dividendul din 2020 până în 2023 și îl plătește în mod constant de 31 de ani. Eventualele probleme de profitabilitate ar putea determina o schimbare a politicii privind dividendele, ceea ce ar duce probabil la noi scăderi ale evaluărilor. În ultimele luni, familia Hayek, care deține poziții-cheie în cadrul companiei, a fost criticată de comunitatea de investitori pentru comentariile sale reținute cu privire la activitatea și perspectivele companiei.

Evaluarea preț/beneficii pentru ultimele 12 luni este de 17, iar raportul implicit al prețului față de câștigurile viitoare preconizate pentru anul calendaristic 2025 este de aproximativ 15. Acest lucru sugerează că acțiunile grupului încă se tranzacționează cu o primă față de unele dintre acțiunile unor companii de „lux” precum Kering din Franța sau Hugo Boss.

Închiderea de către LVMH a magazinului emblematic de lux Tiffany din Shanghai pentru investitori a fost un semnal al evaporării cererii de bunuri de lux în China. Ca urmare, în ultimele zile am asistat la scăderi semnificative ale acțiunilor Swatch și ale multor alte companii de modă. Swatch Group (UHR.CH) Indicatorul RSI pe intervalul zilnic indică un nivel extrem de supravânzare sub 20 de puncte. Depășirea mediei mobile de 200 de sesiuni la 200 CHF pe acțiune ar putea anunța o posibilă inversare a tendinței. Principala rezistență pe termen scurt rămâne nivelul de 180 CHF, care ar putea fi testată dacă se materializează scenariul derulării impulsului descendent recent. Scara uriașă a declinului recent poate fi un motiv pentru care „regresia medie” va sprijini, de asemenea, o revenire pe termen scurt, în cazul în care sentimentele piețelor din sectorul luxului se îmbunătățesc. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation5

