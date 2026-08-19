Acțiunile Target scad în ciuda rezultatelor solide și a previziunilor 🚩 Consumatorul american mai rezistă?

Unul dintre cei mai mari retaileri din SUA, Target (TGT.US), a încheiat al doilea trimestru cu vânzări mai mari și un profit pe acțiune semnificativ peste așteptările analiștilor. Rezultatele solide par să confirme starea robustă a consumatorului american. Veniturile s-au ridicat la 26,54 miliarde de dolari, în timp ce vânzările comparabile au crescut cu 3,8%. În același timp, rezultatele financiare ale companiei au fost stimulate de o rambursare excepțională a taxelor vamale, care a majorat profitul net cu 752 milioane de dolari. În urma publicării rezultatelor, gigantul din domeniul comerțului cu amănuntul de produse pentru casă și bunuri de larg consum și-a revizuit în sens ascendent previziunile pentru întregul an, deși conducerea a subliniat că redresarea afacerii necesită încă îmbunătățiri suplimentare. Target este urmărit cu atenție de analiști, deoarece amploarea activității sale și sectorul în care își desfășoară activitatea pot oferi informații utile despre starea gospodăriilor din SUA.

Concluzii cheie

Target a raportat un profit pe acțiune (EPS) de 4,11 dolari (2,46 dolari fără rambursarea taxelor vamale), comparativ cu așteptările analiștilor de 2,33 dolari, depășind consensul cu 1,78 dolari.

Veniturile s-au ridicat la 26,54 miliarde de dolari, față de așteptările pieței de aproximativ 26,13–26,14 miliarde de dolari.

Profitul net a atins 1,88 miliarde de dolari, deși 752 de milioane de dolari au provenit din rambursarea tarifară punctuală.

Target și-a majorat prognoza privind EPS la 9,90–10,90 dolari, comparativ cu consensul analiștilor de 8,47 dolari.

Rezultatele Target pentru al doilea trimestru

Target a înregistrat o îmbunătățire clară a vânzărilor în al doilea trimestru. Veniturile au atins 26,54 miliarde de dolari, depășind consensul analiștilor de aproximativ 26,13–26,14 miliarde de dolari. Vânzările nete au crescut cu 5,3% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Un semnal și mai important pentru sănătatea afacerii de bază a fost creșterea cu 3,8% a vânzărilor comparabile. Piața se aștepta la o creștere de aproximativ 2,4%, ceea ce înseamnă că rezultatul a fost cu mult peste previziuni.

Target a raportat, de asemenea, un profit pe acțiune de 4,11 dolari, față de așteptările analiștilor de 2,33 dolari. Aceasta a reprezentat o depășire de 1,78 dolari față de estimările consensuale. Cu toate acestea, impactul semnificativ al rambursării unice a taxelor vamale trebuie luat în considerare la interpretarea acestei diferențe.

Compania a mai precizat că, expansiunea vânzărilor a fost generalizată și a acoperit toate cele șase categorii majore de produse. Segmentele de produse alimentare și de înfrumusețare au înregistrat cele mai bune performanțe, în timp ce segmentele de îmbrăcăminte și produse pentru casă au continuat să rămână în urma celorlalte categorii.

Exemplu: Target a schimbat aproximativ 75% din sortimentul său de accesorii decorative pentru casă. Potrivit conducerii, noile produse au început deja să susțină creșterea vânzărilor comparabile în această categorie, deși se preconizează că o redresare completă va dura câțiva ani.

Rambursarea taxelor vamale oferă un impuls major profiturilor companiei Target

Profitul raportat de Target a fost stimulat semnificativ de o înțelegere punctuală legată de rambursările de taxe vamale. Profitul net s-a ridicat la 1,88 miliarde de dolari, sau 4,11 dolari pe acțiune, comparativ cu 935 de milioane de dolari, sau 2,05 dolari pe acțiune, în anul precedent.

Din această sumă, 752 de milioane de dolari, sau 1,65 dolari pe acțiune, au provenit din rambursarea taxelor vamale.

La nivelul marjei brute și al profitului operațional, compania a înregistrat un beneficiu înainte de impozitare de 994 milioane de dolari.

Acest aspect este important și atunci când se compară rezultatul raportat cu așteptările pieței. Câștigul pe acțiune (EPS) raportat, de 4,11 dolari, a depășit cu 1,78 dolari previziunile analiștilor, de 2,33 dolari, dar o parte semnificativă a acestei diferențe poate fi atribuită rambursării unice a taxelor vamale.

Target își majorează previziunile pentru întregul an

În urma unui trimestru mai puternic, Target și-a majorat așteptările atât în ceea ce privește vânzările, cât și profitul. Compania se așteaptă acum la o creștere a vânzărilor nete de aproximativ 5%, cu un punct procentual mai mult decât previziunile anterioare.

Target estimează un EPS pentru întregul an cuprins între 9,90 și 10,90 dolari, incluzând rambursarea taxelor vamale. Valoarea medie a acestui interval este de 10,40 dolari, cu mult peste estimarea consensuală a analiștilor de 8,47 dolari.

Excluzând impactul unic al rambursării taxelor, previziunile privind EPS se situează între 8,25 și 9,25 dolari pe acțiune. Compania se aștepta anterior la 7,50–8,50 dolari, ceea ce înseamnă că majorarea previziunilor nu se datorează exclusiv acestei rambursări unice.

Vânzările digitale și livrarea în aceeași zi susțin creșterea

Comerțul digital rămâne unul dintre factorii-cheie ai îmbunătățirii performanței Target. Vânzările comparabile din mediul digital au crescut cu 8,7% în al doilea trimestru. Livrarea în aceeași zi a crescut și mai rapid, înregistrând o creștere de peste 25%. Acest lucru este important deoarece Target urmărește să-și combine rețeaua extinsă de magazine fizice cu servicii care permit clienților să primească sau să ridice comenzile mai repede.

Compania continuă, de asemenea, să investească în comerțul cu amănuntul tradițional. Target a deschis 17 magazine noi în al doilea trimestru. De asemenea, a redus prețurile la peste 10.000 de produse și are în plan reduceri suplimentare. Aceste măsuri sunt menite să susțină traficul în magazine într-un moment în care unele gospodării rămân prudente în ceea ce privește cheltuielile.

Rezultatele indică o redresare durabilă la Target?

Două trimestre consecutive mai solide sugerează o îmbunătățire a tendințelor operaționale, dar nu confirmă încă o revenire durabilă la creștere. În trimestrul anterior, Target a raportat prima sa cifră pozitivă a vânzărilor comparabile din ultimele cinci trimestre, cu o creștere de 5,6%. Ultimul trimestru confirmă că îmbunătățirea nu a fost un eveniment izolat. Vânzările au crescut din nou, vânzările comparabile au depășit așteptările, iar canalul digital și-a menținut ritmul puternic.

Cu toate acestea, directorul general Michael Fiddelke rămâne prudent. Conducerea subliniază că obiectivul nu este pur și simplu acela de a înregistra câteva trimestre puternice, ci de a realiza o creștere durabilă atât a veniturilor, cât și a profiturilor pe termen lung. Cea mai mare provocare rămâne îmbunătățirea performanței în categoriile mai slabe, în special îmbrăcămintea și articolele pentru casă. În același timp, contextul de consum ar putea continua să limiteze ritmul redresării, întrucât unii clienți se confruntă în continuare cu presiunea costului vieții și își gestionează cheltuielile cu mai multă prudență.

Acțiunile Target (TGT.US, interval zilnic)

Înainte de publicarea rezultatelor financiare, acțiunile Target înregistraseră deja o perioadă de creșteri puternice. Prețul de închidere s-a situat la 152,5 dolari, reprezentând o creștere de peste 20% în ultimele trei luni și de 54% în ultimele 12 luni.

În ciuda rezultatelor mai bune decât se aștepta, acțiunile au scăzut cu aproximativ 4% în tranzacțiile după publicare. Acest lucru arată că reacția pieței nu depinde exclusiv de faptul că o companie depășește sau nu așteptările privind veniturile sau EPS.

Un factor pe care investitorii l-ar fi putut lua în considerare a fost impactul semnificativ al rambursării unice a tarifelor asupra profiturilor raportate. Privind în perspectivă, sustenabilitatea creșterii vânzărilor comparabile, îmbunătățirea profitabilității subiacente și performanța categoriilor de produse mai slabe s-ar putea dovedi mai importante.

După o scădere bruscă în trimestrele anterioare, Target a revenit treptat pe o traiectorie de creștere, acțiunile tranzacționându-se cu aproape 25% peste media mobilă EMA200 pe 200 de sesiuni (linia roșie), deși rămân încă cu aproximativ 50% sub maximul istoric.