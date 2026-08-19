Acțiunile Target scad în ciuda rezultatelor solide și a previziunilor 🚩 Consumatorul american mai rezistă?

- Câștigul pe acțiune (EPS) trimestrial s-a situat la 4,11 dolari, comparativ cu estimările analiștilor de 2,33 dolari.
- Veniturile au atins 26,54 miliarde de dolari, față de estimările consensuale de aproximativ 26,13–26,14 miliarde de dolari.
- Target se așteaptă la o creștere a vânzărilor nete pe întregul an de aproximativ 5%, comparativ cu previziunile anterioare de aproximativ 4%.
- Previziunile privind EPS-ul pe întregul an, incluzând rambursarea taxelor vamale, sunt de 9,90–10,90 dolari, față de consensul analiștilor de 8,47 dolari.
- Previziunile privind EPS-ul, excluzând rambursarea taxelor vamale, sunt de 8,25–9,25 dolari, comparativ cu intervalul anterior de 7,50–8,50 dolari.
- Câștigul pe acțiune (EPS) trimestrial s-a situat la 4,11 dolari, comparativ cu estimările analiștilor de 2,33 dolari.
- Veniturile au atins 26,54 miliarde de dolari, față de estimările consensuale de aproximativ 26,13–26,14 miliarde de dolari.
- Target se așteaptă la o creștere a vânzărilor nete pe întregul an de aproximativ 5%, comparativ cu previziunile anterioare de aproximativ 4%.
- Previziunile privind EPS-ul pe întregul an, incluzând rambursarea taxelor vamale, sunt de 9,90–10,90 dolari, față de consensul analiștilor de 8,47 dolari.
- Previziunile privind EPS-ul, excluzând rambursarea taxelor vamale, sunt de 8,25–9,25 dolari, comparativ cu intervalul anterior de 7,50–8,50 dolari.
Unul dintre cei mai mari retaileri din SUA, Target (TGT.US), a încheiat al doilea trimestru cu vânzări mai mari și un profit pe acțiune semnificativ peste așteptările analiștilor. Rezultatele solide par să confirme starea robustă a consumatorului american. Veniturile s-au ridicat la 26,54 miliarde de dolari, în timp ce vânzările comparabile au crescut cu 3,8%. În același timp, rezultatele financiare ale companiei au fost stimulate de o rambursare excepțională a taxelor vamale, care a majorat profitul net cu 752 milioane de dolari. În urma publicării rezultatelor, gigantul din domeniul comerțului cu amănuntul de produse pentru casă și bunuri de larg consum și-a revizuit în sens ascendent previziunile pentru întregul an, deși conducerea a subliniat că redresarea afacerii necesită încă îmbunătățiri suplimentare. Target este urmărit cu atenție de analiști, deoarece amploarea activității sale și sectorul în care își desfășoară activitatea pot oferi informații utile despre starea gospodăriilor din SUA.
Concluzii cheie
- Target a raportat un profit pe acțiune (EPS) de 4,11 dolari (2,46 dolari fără rambursarea taxelor vamale), comparativ cu așteptările analiștilor de 2,33 dolari, depășind consensul cu 1,78 dolari.
- Veniturile s-au ridicat la 26,54 miliarde de dolari, față de așteptările pieței de aproximativ 26,13–26,14 miliarde de dolari.
- Profitul net a atins 1,88 miliarde de dolari, deși 752 de milioane de dolari au provenit din rambursarea tarifară punctuală.
- Target și-a majorat prognoza privind EPS la 9,90–10,90 dolari, comparativ cu consensul analiștilor de 8,47 dolari.
Rezultatele Target pentru al doilea trimestru
Target a înregistrat o îmbunătățire clară a vânzărilor în al doilea trimestru. Veniturile au atins 26,54 miliarde de dolari, depășind consensul analiștilor de aproximativ 26,13–26,14 miliarde de dolari. Vânzările nete au crescut cu 5,3% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Un semnal și mai important pentru sănătatea afacerii de bază a fost creșterea cu 3,8% a vânzărilor comparabile. Piața se aștepta la o creștere de aproximativ 2,4%, ceea ce înseamnă că rezultatul a fost cu mult peste previziuni.
Target a raportat, de asemenea, un profit pe acțiune de 4,11 dolari, față de așteptările analiștilor de 2,33 dolari. Aceasta a reprezentat o depășire de 1,78 dolari față de estimările consensuale. Cu toate acestea, impactul semnificativ al rambursării unice a taxelor vamale trebuie luat în considerare la interpretarea acestei diferențe.
Compania a mai precizat că, expansiunea vânzărilor a fost generalizată și a acoperit toate cele șase categorii majore de produse. Segmentele de produse alimentare și de înfrumusețare au înregistrat cele mai bune performanțe, în timp ce segmentele de îmbrăcăminte și produse pentru casă au continuat să rămână în urma celorlalte categorii.
Exemplu: Target a schimbat aproximativ 75% din sortimentul său de accesorii decorative pentru casă. Potrivit conducerii, noile produse au început deja să susțină creșterea vânzărilor comparabile în această categorie, deși se preconizează că o redresare completă va dura câțiva ani.
Rambursarea taxelor vamale oferă un impuls major profiturilor companiei Target
Profitul raportat de Target a fost stimulat semnificativ de o înțelegere punctuală legată de rambursările de taxe vamale. Profitul net s-a ridicat la 1,88 miliarde de dolari, sau 4,11 dolari pe acțiune, comparativ cu 935 de milioane de dolari, sau 2,05 dolari pe acțiune, în anul precedent.
Din această sumă, 752 de milioane de dolari, sau 1,65 dolari pe acțiune, au provenit din rambursarea taxelor vamale.
La nivelul marjei brute și al profitului operațional, compania a înregistrat un beneficiu înainte de impozitare de 994 milioane de dolari.
Acest aspect este important și atunci când se compară rezultatul raportat cu așteptările pieței. Câștigul pe acțiune (EPS) raportat, de 4,11 dolari, a depășit cu 1,78 dolari previziunile analiștilor, de 2,33 dolari, dar o parte semnificativă a acestei diferențe poate fi atribuită rambursării unice a taxelor vamale.
Target își majorează previziunile pentru întregul an
În urma unui trimestru mai puternic, Target și-a majorat așteptările atât în ceea ce privește vânzările, cât și profitul. Compania se așteaptă acum la o creștere a vânzărilor nete de aproximativ 5%, cu un punct procentual mai mult decât previziunile anterioare.
Target estimează un EPS pentru întregul an cuprins între 9,90 și 10,90 dolari, incluzând rambursarea taxelor vamale. Valoarea medie a acestui interval este de 10,40 dolari, cu mult peste estimarea consensuală a analiștilor de 8,47 dolari.
Excluzând impactul unic al rambursării taxelor, previziunile privind EPS se situează între 8,25 și 9,25 dolari pe acțiune. Compania se aștepta anterior la 7,50–8,50 dolari, ceea ce înseamnă că majorarea previziunilor nu se datorează exclusiv acestei rambursări unice.
Vânzările digitale și livrarea în aceeași zi susțin creșterea
Comerțul digital rămâne unul dintre factorii-cheie ai îmbunătățirii performanței Target. Vânzările comparabile din mediul digital au crescut cu 8,7% în al doilea trimestru. Livrarea în aceeași zi a crescut și mai rapid, înregistrând o creștere de peste 25%. Acest lucru este important deoarece Target urmărește să-și combine rețeaua extinsă de magazine fizice cu servicii care permit clienților să primească sau să ridice comenzile mai repede.
Compania continuă, de asemenea, să investească în comerțul cu amănuntul tradițional. Target a deschis 17 magazine noi în al doilea trimestru. De asemenea, a redus prețurile la peste 10.000 de produse și are în plan reduceri suplimentare. Aceste măsuri sunt menite să susțină traficul în magazine într-un moment în care unele gospodării rămân prudente în ceea ce privește cheltuielile.
Rezultatele indică o redresare durabilă la Target?
Două trimestre consecutive mai solide sugerează o îmbunătățire a tendințelor operaționale, dar nu confirmă încă o revenire durabilă la creștere. În trimestrul anterior, Target a raportat prima sa cifră pozitivă a vânzărilor comparabile din ultimele cinci trimestre, cu o creștere de 5,6%. Ultimul trimestru confirmă că îmbunătățirea nu a fost un eveniment izolat. Vânzările au crescut din nou, vânzările comparabile au depășit așteptările, iar canalul digital și-a menținut ritmul puternic.
Cu toate acestea, directorul general Michael Fiddelke rămâne prudent. Conducerea subliniază că obiectivul nu este pur și simplu acela de a înregistra câteva trimestre puternice, ci de a realiza o creștere durabilă atât a veniturilor, cât și a profiturilor pe termen lung. Cea mai mare provocare rămâne îmbunătățirea performanței în categoriile mai slabe, în special îmbrăcămintea și articolele pentru casă. În același timp, contextul de consum ar putea continua să limiteze ritmul redresării, întrucât unii clienți se confruntă în continuare cu presiunea costului vieții și își gestionează cheltuielile cu mai multă prudență.
Acțiunile Target (TGT.US, interval zilnic)
Înainte de publicarea rezultatelor financiare, acțiunile Target înregistraseră deja o perioadă de creșteri puternice. Prețul de închidere s-a situat la 152,5 dolari, reprezentând o creștere de peste 20% în ultimele trei luni și de 54% în ultimele 12 luni.
În ciuda rezultatelor mai bune decât se aștepta, acțiunile au scăzut cu aproximativ 4% în tranzacțiile după publicare. Acest lucru arată că reacția pieței nu depinde exclusiv de faptul că o companie depășește sau nu așteptările privind veniturile sau EPS.
Un factor pe care investitorii l-ar fi putut lua în considerare a fost impactul semnificativ al rambursării unice a tarifelor asupra profiturilor raportate. Privind în perspectivă, sustenabilitatea creșterii vânzărilor comparabile, îmbunătățirea profitabilității subiacente și performanța categoriilor de produse mai slabe s-ar putea dovedi mai importante.
După o scădere bruscă în trimestrele anterioare, Target a revenit treptat pe o traiectorie de creștere, acțiunile tranzacționându-se cu aproape 25% peste media mobilă EMA200 pe 200 de sesiuni (linia roșie), deși rămân încă cu aproximativ 50% sub maximul istoric.
Sursă: xStation5
Indicatori de evaluare și de creștere a afacerii
Veniturile companiei Target au rămas relativ stabile în ultimii ani, prezentând o sezonalitate clară și vârfuri trimestriale de peste 30 de miliarde de dolari, ceea ce evidențiază caracterul matur al afacerii și dinamica limitată a creșterii sale organice. Cel mai recent nivel al veniturilor se situează la aproximativ 25,4 miliarde de dolari, iar absența unei tendințe ascendente susținute confirmă faptul că principala provocare a companiei nu este, în prezent, extinderea, ci o îmbunătățire vizibilă a eficienței.
EBIT-ul din ultimul trimestru se situează la aproximativ 1,1 miliarde de dolari, iar marja EBIT este de 4,5%, ceea ce indică o îmbunătățire față de perioadele mai slabe. Chiar și așa, marja oferă în continuare doar un tampon relativ redus, ceea ce este tipic pentru sectorul comerțului cu amănuntul.
O marjă netă de aproximativ 3,1% arată că Target și-a recuperat o parte din profitabilitatea pierdută în 2023, deși aceasta rămâne sub valorile cele mai ridicate înregistrate la începutul perioadei analizate. De asemenea, merită menționat faptul că marjele fluctuează mult mai mult decât veniturile, ceea ce sugerează că, costurile operaționale, mixul de produse, promoțiile și gestionarea stocurilor rămân factorii-cheie ai profiturilor.
Din perspectivă fundamentală, îmbunătățirea marjelor, alături de venituri stabile, reprezintă un semnal pozitiv, deoarece sugerează că o parte din creșterea profiturilor ar putea fi generată prin îmbunătățiri interne ale eficienței, mai degrabă decât doar prin creșterea vânzărilor. Cu toate acestea, încă nu există dovezi clare ale unei redresări durabile, astfel încât performanța viitoare a companiei ar trebui evaluată în primul rând în funcție de capacitatea Target de a-și menține marja EBIT în jurul nivelurilor actuale, accelerând în același timp din nou creșterea veniturilor.
Sursă: XTB Research
Nivelurile stocurilor companiei Target rămân relativ ridicate, însă, după valorile maxime înregistrate în 2023 și 2025, se observă o stabilizare mai pronunțată, ceea ce sugerează că stocurile se aliniază tot mai bine la ritmul vânzărilor. EBITDA s-a menținut într-un interval relativ restrâns în ultimele trimestre, ultima valoare situându-se în jurul a 1,9 miliarde de dolari, ceea ce indică lipsa unei accelerări clare a profitabilității operaționale.
Cel mai important semnal calitativ îl reprezintă scăderea ROIC la aproximativ 9,1%, ceea ce arată că societatea generează un randament al capitalului investit mai mic decât în perioadele cele mai puternice din anii anteriori. În același timp, raportul datorie/capital propriu se situează la aproximativ 1,1x, cu mult sub nivelurile înregistrate în 2023–2024, ceea ce indică o îmbunătățire a structurii de finanțare și o presiune mai redusă din partea efectului de levier.
Din perspectivă fundamentală, reducerea efectului de levier financiar este, prin urmare, pozitivă, deși nu a fost încă însoțită de o îmbunătățire la fel de puternică a eficienței capitalului. Stabilizarea stocurilor ar putea susține marjele în perioadele următoare, dacă această companie evită reducerile excesive de preț și acumularea în continuare a stocurilor. În ansamblu, graficul prezintă o afacere cu un profil bilanțier în îmbunătățire, dar cu randamente ale capitalului încă moderate și fără un semnal clar de creștere susținută a EBITDA.
Target este evaluată la un raport P/E de 20,1x, ceea ce înseamnă că piața plătește aproximativ 20 USD pentru fiecare 1 USD de profit generat în ultimele 12 luni. Raportul P/E anticipat se situează la 18x, sub multiplul istoric, sugerând că așteptările consensuale indică o creștere a profitului în perioadele următoare. În același timp, un multiplu EV/EBITDA de 10,6x indică o evaluare moderată a întreprinderii în raport cu EBITDA pe care o generează
Sursa: XTB Research
Rezumatul zilei: Dolarul își recuperează pierderile, petrolul se apropie de maximele ultimelor 3 săptămâni 🗽 US30 scade cu 1%
Deschiderea sesiunii din SUA: Indicele US100 scade cu 0,7% pe fondul creșterii randamentelor obligațiunilor de stat și a prețurilor petrolului 🚩 Walmart sub presiune
Walmart înregistrează o scădere de 6% în ciuda rezultatelor solide 📉 Ce a dezvăluit cel mai mare retailer din SUA?
Calendar economic: Publicarea Minutelor FOMC, urmează indicele PMI și datele privind inflația din Japonia (20.08.2026)
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."