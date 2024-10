Acțiunile Tesla cresc înainte de lansarea Robotaxi

Acțiunile Tesla au crescut astăzi cu 0,4% în așteptarea marelui eveniment al anului al companiei fondate de Elon Musk: prezentarea robotaxiului, intitulat „we, robot”. Evenimentul va avea loc la studiourile Warner Bros din Hollywood (Los Angeles), într-un complex imens de 44 de hectare care include decoruri mari pregătite pentru tot felul de filme și emisiuni de televiziune.

Toată lumea așteaptă robotaxi-ul În urmă cu cinci ani, Musk a prezentat pentru prima dată robotaxi-uri, vehicule complet autonome capabile să transporte pasageri de la o destinație la alta fără șofer. Potrivit anunțului magnatului de la acea vreme, aceste robotaxi, a căror funcționare ar fi similară cu cea a unui Uber sau Cabify, ar fi gata să înceapă să funcționeze la sfârșitul anului 2020. Previziunile lui Musk, însă, nu s-au adeverit. Dimpotrivă: din momentul în care robotaxi-urile au apărut pentru prima dată în prim-plan, lansarea lor a fost împotmolită în multiple întârzieri, cu consecința impactului asupra acțiunilor companiei. Cu toate acestea, după ultima întârziere suferită în luna iulie a anului trecut, când s-a anunțat că societatea nu va prezenta vehiculul în luna august, de data aceasta se pare că, în sfârșit, evenimentul va avea loc, iar robotaxi-ul va fi prezentat publicului. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Concret, se așteaptă ca Tesla să prezinte joi, 10 octombrie, primul său robotaxi, un sedan mic cu două uși și două locuri, patru roți (deși la un moment dat s-a speculat că ar avea trei) și un spațiu mare în portbagaj, destinat bagajelor. În plus, se așteaptă ca interfața de utilizator a vehiculului să fie foarte asemănătoare cu cea a vehiculelor de producție actuale, deși simplificată, deoarece unele aspecte nu pot fi controlate. În timpul prezentării robotaxiului, nu este exclus nici faptul că Musk va prezenta o aplicație de transport similară Uber. Una dintre ideile magnatului este de a transforma flota actuală de clienți Tesla într-un fel de Airbnb pe roți, în care proprietarii își trimit mașinile fără șofer să ia pasageri atunci când nu le folosesc. Pentru ca acest lucru să funcționeze, totuși, compania va trebui să împărtășească mult mai multe detalii, cum ar fi cine este responsabil în cazul unui accident sau al unui furt și cine va curăța și întreține mașinile între călătorii. În timpul evenimentului, se așteaptă, de asemenea, ca utilizatorii să aibă posibilitatea de a testa robotaxi-ul și de a-l face să îi ducă undeva în studio.

Evoluția acțiunilor Tesla Prezentarea robotaxi-ului Tesla vine la scurt timp după ce compania a raportat livrări ale vehiculelor sale în ultimul trimestru, care nu au îndeplinit așteptările pieței. În ultimele trei luni, compania a livrat clienților 462.890 de vehicule, cu 6,4% mai mult decât în urmă cu un an. În ciuda creșterii, care a pus capăt a două trimestre consecutive de scăderi, compania nu a îndeplinit previziunile analiștilor, care se așteptau ca livrările să fie de 463.000 de unități. În comparație cu marele său rival BYD, care a raportat livrări de până la 443.426 de vehicule, Tesla rămâne principalul producător mondial de vehicule electrice. Chiar și așa, compania s-a confruntat cu un 2024 volatil, în care acțiunile sale au înregistrat scăderi semnificative. Astfel, în ultimele luni, acțiunile Tesla au revenit în mod neregulat de la scăderea de peste 40% înregistrată la jumătatea lunii aprilie. Această redresare a fost determinată de promisiunea lui Musk privind robotaxi-ul și de anunțarea unor modele noi, mai economice. Chiar și așa, după prezentarea ultimelor sale livrări, acțiunile companiei au înregistrat o scădere de 7%, care a fost atenuată recent, când acțiunile companiei au crescut după ce s-au aflat noile tarife pe care Uniunea Europeană le va aplica vehiculelor electrice fabricate în China. Concret, compania, care are operațiuni semnificative de producție în China, a înregistrat o creștere de 2%, după ce a obținut o rată tarifară de 7,8%, cea mai mică dintre cele impuse de Uniunea Europeană. În acest scenariu, rămâne de văzut ce impact va avea robotaxi asupra acțiunilor Tesla și cum poate face compania să evolueze.

