Acțiunile Volkswagen au atins cel mai scăzut nivel din 2010 📉 Citi reduce ținta de preț

Acțiunile Volkswagen (VOW1.DE) au scăzut cu peste 2,5%, ajungând la cele mai scăzute niveluri din ultimii 16 ani, după ce Citi și-a revizuit în jos atât previziunile financiare, cât și ținta de preț pentru producătorul auto german. Principalul factor care a determinat această revizuire în sens negativ este deteriorarea continuă a performanțelor de vânzări ale Volkswagen în China, unde cererea scade mai rapid decât anticipaseră anterior analiștii. Citi a redus ținta de preț de la 110 EUR la 94 EUR pe acțiune, comparativ cu prețul actual de piață de puțin sub 80 EUR. În același timp, banca și-a menținut recomandarea de „Cumpărare”. Cu toate acestea, în ciuda recomandării pozitive, analiștii recunosc că perspectivele operaționale ale companiei continuă să se deterioreze.
China rămâne cea mai mare problemă
Potrivit Citi, slăbiciunea pieței chineze devine un factor din ce în ce mai semnificativ care afectează negativ profiturile Volkswagen. Compania a fost mult timp unul dintre cei mai mari producători auto străini din China, dar concurența intensă din partea producătorilor locali — în special în segmentul vehiculelor electrice — îi erodează constant poziția pe piață.
Ca urmare, Citi și-a redus previziunile privind câștigul pe acțiune (EPS) cu:
- 18% pentru 2026,
- 16% pentru 2027,
- 7% pentru 2028.
Revizuirile reflectă atât scăderea volumelor estimate de vehicule, cât și o rentabilitate mai slabă.
Marjele ar putea scădea sub așteptările conducerii
Citi se așteaptă acum ca marja EBIT a Volkswagen să scadă la doar 3,9% în anul fiscal 2026, sub limita inferioară a intervalului indicat de propria conducere a companiei.
De asemenea, banca prognozează un flux de numerar liber de aproximativ 3,5 miliarde de euro, situat, de asemenea, la limita inferioară a estimărilor actuale ale conducerii.
Aceste proiecții sugerează că investitorii tratează din ce în ce mai mult provocările cu care se confruntă Volkswagen nu doar ca pe niște dificultăți ciclice, ci ca pe niște probleme structurale care ar putea afecta afacerea timp de ani de zile.
Geopolitica devine un risc tot mai mare
Potrivit analiștilor Citi, provocările cu care se confruntă Volkswagen depășesc cu mult simpla cerere de automobile.
Banca a subliniat impactul tot mai mare al factorilor geopolitici, inclusiv tensiunile comerciale și tarifele impuse de SUA. În viziunea Citi, producătorii auto globali devin din ce în ce mai dependenți de deciziile de reglementare și politice ale guvernelor de pe piețele pe care își desfășoară activitatea.
Acest aspect este deosebit de relevant pentru Volkswagen, având în vedere rețeaua sa extinsă de producție și distribuție la nivel global.
Este piața prea pesimistă?
În ciuda reducerii previziunilor, Citi a subliniat și un fapt important: acțiunile Volkswagen se tranzacționează în prezent la cele mai scăzute niveluri de evaluare din ultimii ani.
Banca estimează că doar participația Volkswagen la Porsche valorează aproximativ 65 de euro pe acțiune Volkswagen.
În plus, divizia de servicii financiare a grupului deține capital propriu de aproximativ 47 de miliarde de euro, echivalentul a circa 94 de euro pe acțiune Volkswagen, conform calculelor Citi.
Acest lucru sugerează că anumite părți ale bazei de active a Volkswagen ar putea fi evaluate de piață cu mult sub valoarea lor fundamentală.
Ce urmează?
Citi continuă să identifice o gamă largă de scenarii posibile de evaluare:
- Scenariul optimist: 120 de euro pe acțiune,
- Scenariul pesimist: 65 de euro pe acțiune.
În timp ce conducerea aplică măsuri de reducere a costurilor și încearcă să îmbunătățească profitabilitatea, analiștii susțin că lista provocărilor cu care se confruntă Volkswagen continuă să crească. Drept urmare, devine din ce în ce mai dificil pentru companie să prezinte genul de perspectivă de creștere pe care investitorii o caută în prezent în sectorul auto european. Acțiunile Volkswagen se tranzacționează în prezent la puțin sub 80 de euro, ceea ce implică un raport preț/profit de aproximativ 7 ori profitul anual. Cu toate acestea, presiunea vizibilă asupra marjelor și creșterii vânzărilor rămâne o preocupare semnificativă. În contextul provocărilor structurale, al costurilor ridicate ale energiei și al perspectivelor incerte pentru piața chineză, un raport P/E scăzut nu indică neapărat, în sine, o oportunitate de valoare convingătoare la nivelurile actuale.
Sursă: xStation5
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