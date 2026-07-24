Adidas a câștigat deja Cupa Mondială pe bursă

Impactul depinde de rezultatele financiare: Cupa Mondială crește vânzările și vizibilitatea, dar evoluția la bursă este dictată în final de profitul companiei și de economie.

Efect istoric pozitiv pe bursă: Sponsorizarea campioanelor mondiale a adus acțiunilor Adidas o creștere medie de peste 30% la un an după turneu.

Aspecte esențiale Victorie garantată în 2026: Adidas a îmbrăcat ambele echipe din finală (Spania și Argentina) și îi are ca ambasadori pe starurile ambelor naționale, Lamine Yamal și Lionel Messi.

Efect istoric pozitiv pe bursă: Sponsorizarea campioanelor mondiale a adus acțiunilor Adidas o creștere medie de peste 30% la un an după turneu.

Impactul depinde de rezultatele financiare: Cupa Mondială crește vânzările și vizibilitatea, dar evoluția la bursă este dictată în final de profitul companiei și de economie.

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Finala Cupei Mondiale din 2026 a încoronat Spania drept noua Campioană Mondială, dar pe piața bursieră a existat deja un câștigător înainte de jucarea finalei. Adidas urma, de fapt, să îmbrace noua campioană indiferent de rezultat, pentru că ambele echipe naționale au concurat sub marca germană arhicunoscută, arată Radu Puiu, analist financiar XTB România. În acest an, până în prezent, acțiunile Adidas au avut o creștere de 7%, în timp ce concurentul Nike a avut o scădere de 31%. În plus, cele două mari vedete ale ambelor țări, Lamine Yamal și Lionel Messi, fac parte din portofoliul de ambasadori ai companiei. Totuși, Adidas a echipat jumătate dintre campionii Cupei Mondiale din secolul XXI. Dacă există o companie care, de-a lungul timpului, a reușit să profite de succesul Cupei Mondiale, aceea este Adidas. Compania a sponsorizat echipele Spaniei (2010), Germaniei (2014) și Argentinei (2022), adică trei dintre cele șase campioane mondiale din 2002 până în prezent. Acțiunile companiei înregistrează un randament mediu de 0,8% în prima sesiune după finală, care crește la 2,5% în prima lună. În prima sesiune după victorie, acțiunile Adidas au câștigat 1,70%, punctează Radu Puiu. Totuși, pe termen lung se conturează cel mai frapant model: Adidas acumulează o reevaluare medie de 13,8% după șase luni și 30,6% la douăsprezece luni după ce a echipat campioana mondială. De reținut este că efectul nu vine automat. De exemplu, după victoria Spaniei în Africa de Sud în 2010, acțiunile Adidas au crescut cu 35,2% în cursul anului următor. Pe de altă parte, după Cupa Mondială din 2014 din Brazilia, în ciuda titlului câștigat de Germania și a vânzărilor record de tricouri și mingi oficiale, prețul a ajuns să scadă cu 2,1%, ceea ce a arătat că succesul poate fi umbrit de factori macroeconomici. Cupa Mondială impulsionează Adidas, dar bursa se uită la beneficii Cel mai bun exemplu recent al impactului Cupei Mondiale asupra Adidas a venit din Qatar 2022. Victoria Argentinei, condusă de Lionel Messi, a coincis cu o redresare a afacerilor care a determinat acțiunile Adidas să crească vertiginos cu aproape 59% în următoarele 12 luni. Cu alte cuvinte, Cupa Mondială este o vitrină comercială extraordinară care stimulează vânzările de tricouri, ghete și echipamente sportive, pe lângă consolidarea valorii mărcii, punctează analistul XTB România. Campionatul Mondial poate acționa ca un catalizator puternic pentru imaginea unui brand și pentru vânzări, dar evoluția bursieră a Adidas continuă să depindă, în ultimă instanță, de evoluția profiturilor, a marjelor și a strategiei sale de afaceri. Trofeul ajută, dar nu explică de unul singur evoluția cotației.

Radu Puiu Research Analyst XTB România Absolvent al Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București și al programului de Master Managementul Riscului Financiar Internațional (ASE), Radu activează de peste 8 ani în cadrul XTB România. De-a lungul timpului, și-a dezvoltat o pasiune autentică pentru piețele financiare, cu un interes deosebit pentru evoluția indicilor bursieri și a metalelor prețioase. În prezent, este una dintre vocile XTB în presă și la evenimentele dedicate industriei, unde contribuie prin analize, comentarii și perspective asupra tendințelor economice și financiare globale. Vezi toate analizele

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